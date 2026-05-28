Pune Crime: त्याने वापर करून सोडलं’…, मेसेजनंतर आयटी तरुणीची मुठा नदीत उडी मारून आत्महत्या

प्रपोजच्या बहाण्याने बोलावलं अन् रचला हत्येचा कट, बंगळूरुत प्रेयसीने प्रियकराला जिवंत जाळल्याने खळबळ
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे एका चप्पल विक्रेत्यासोबत प्रेमसंबंध होते. तरुणीने तीन महिन्यापूर्वी आपल्या कुटुंबियांना या नात्याबद्दल कल्पना दिली होती. दोघेही लग्न करणार होते. तिची आई देखील या नात्यासाठी सकारात्मक होती आणि तिने नातेवाईकांना लग्नाबद्दल माहिती दिली होती. तिने आपल्या भावाला मेसेज करत प्रियकराने आपली फसवणूक केल्याचे आणि वापर करून घेतल्याचे सांगितले. प्रियकराने तिला विसरून जाण्यास सांगितले. यामुळे ती मानसिक तणावाखाली होती. तिला तिच्या भावाने समजावले मात्र ती काहीच ऐकण्याच्या तयारीत नव्हती. तरुणी आपल्या निर्णयावर ठाम होती.
यानंतर तरुणीने मुठा नदीपात्रात उडी घेत आत्महत्या केली. यानंतर पोलिसांना तिचा जेव्हा मृतदेह नदीपात्रात सापडला तेव्हा खराडी पोलिसांचा तरुणीच्या भावाला फोन केला. तरुणीच्या भावाने या प्रकरणी तरुणीच्या प्रियकराच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस आता या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
नसरापूर प्रकरणाला वेग! 15 दिवसांत चार्जशीट, 28 दिवसांत भीमराव कांबळे विरोधात आरोप निश्चित
नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून आरोपी भीमराव कांबळे विरोधात अवघ्या 28 दिवसांत न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत. या प्रकरणात आरोपीविरोधात प्रथमदर्शनी (prima facie) पुरावे उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या प्रकरणातील खटल्याची सुनावणी रोज होणार असून ती ‘इन कॅमेरा’ पद्धतीने घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. म्हणजेच, सुनावणी बंद दाराआड होईल आणि केवळ संबंधित पक्षांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेमुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, आरोपी भीमराव कांबळे याला यावेळी पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांकडून आरोप निश्चितीला विरोध करण्यात आला. आरोपीविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला होता. मात्र, तपास यंत्रणेकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रे, पुरावे आणि चार्जशीटचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीविरोधात आरोप निश्चित करण्याचा निर्णय दिला.
Ans: तिने भावाला मेसेज करून प्रियकराने आपली फसवणूक केल्याचे आणि वापर करून सोडल्याचे सांगितले होते.
Ans: तिचे एका चप्पल विक्रेत्यासोबत प्रेमसंबंध होते आणि दोघांचे लग्न होणार असल्याची माहिती कुटुंबाला होती.
Ans: पोलिस आत्महत्येमागील कारणांचा तपास करत असून संशयित प्रियकराची चौकशी करण्याची शक्यता आहे.