Gold Price: या वर्षी 2 लाखांचा आकडा पारही नाही करू शकणार सोने, दिग्गज बँकांच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा, कसा असेल भाव

Updated On: May 28, 2026 | 10:49 AM IST
यावर्षी सोन्याच्या दरात लक्षणीय चढ-उतार झाली असून सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरीही पुढे वाढ मंदावण्याची शक्यता. ICICI बँकेच्या अहवालानुसार, सोन्याचा भाव २ लाखांचा टप्पा गाठणार नाही.

ICICI Bank चा अहवाल नक्की काय सांगतो (फोटो सौजन्य - iStock)

  • सोन्याचा दर आता मंदावणार 
  • आयसीआयसीआय बँकेचा धक्कादायक खुलासा 
  • काय सांगतो अहवाल 
देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, आयसीआयसीआय बँकेच्या ग्लोबल मार्केट्स रिपोर्टने एक नवीन आणि धक्कादायक अंदाज प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम २ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचणार नाही. वर्षाच्या सुरुवातीला, जानेवारी महिन्यात, सोन्याचा भाव सुमारे १.९० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. तथापि, नंतर त्यात घट झाली. सोन्याचा सध्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम सुमारे १.५७ लाख रुपये आहे.

आयसीआयसीआय बँकेच्या अहवालानुसार, २०२६ च्या उर्वरित महिन्यांमध्ये भारतीय देशांतर्गत बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,५०,००० ते १,८०,००० रुपयांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. २०२७ मध्ये, हा भाव आणखी वाढून प्रति १० ग्रॅम १,६०,००० ते १,९०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याच्या वाढत्या जागतिक किमती आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची सततची कमजोरी यामुळे ही लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे.

या वर्षी २०% वाढ

२०२६ मध्ये आतापर्यंत देशांतर्गत सोन्याच्या किमतीत अंदाजे २०% ची मोठी वाढ झाली आहे. या विक्रमी वाढीमागे तीन मुख्य घटक आहेत:

या वर्षी आतापर्यंत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे अंदाजे ७% अवमूल्यन झाले आहे. भारत सरकारने १३ मे २०२६ पासून सोन्यावरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवले ​​आहे. बाजारपेठ अजूनही या दरवाढीला पूर्णपणे पचवत आहे, ज्यामुळे येत्या काही दिवसांत किमतींमध्ये आणखी २ ते ३% वाढ होऊ शकते. सोन्याच्या मजबूत जागतिक किमतींचा भारतीय बाजारपेठांवर थेट परिणाम होत आहे.

या अंदाजाचा आधार काय आहे?

आयसीआयसीआय बँकेच्या अहवालानुसार, २०२६ साठीचा हा अंदाज रुपया डॉलरच्या तुलनेत सरासरी ९६ राहील या गृहितकावर आधारित आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची सरासरी किंमत प्रति औंस ४,७०० डॉलर असेल. २०२७ सालासाठी रुपयाची सरासरी पातळी ९६.५० राहील असे गृहीत धरण्यात आले आहे.

पश्चिम आशिया संकटाचा परिणाम

२०२५ मध्ये ६५% च्या जोरदार वाढीनंतर, २०२६ मध्ये आतापर्यंत जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमती सुमारे ५% नी मजबूत झाल्या आहेत. तथापि, २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पश्चिम आशियामध्ये संघर्ष सुरू झाल्यापासून, जागतिक किमती सुमारे १५% नी घसरल्या आहेत.

सोन्याच्या किमती आणखी घसरू शकतात का?

अहवालात असा इशाराही देण्यात आला आहे की, जर यूएस फेडरल रिझर्व्हने आपली चलनविषयक धोरणे कडक केली किंवा व्याजदर वाढवले, तर जागतिक सोन्याच्या किमतीतील तेजी मंदावू शकते. अशा परिस्थितीत, २०२७ पर्यंत सोन्याच्या किमती स्थिर राहू शकतात किंवा अपेक्षेपेक्षा किंचित कमी राहू शकतात.

Published On: May 28, 2026 | 10:49 AM

