Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Zee Marathi Savlyachi Janu Savali Promo : जवळपास पाच ते सहा वर्षांच्या अंतराने आता पुन्हा एकदा सावली आणि तिलोत्तमाला पुन्हा एकदा समोरासमोर येणार आहेत. याचा प्रोमो नुकताच शेअर करण्यात आला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 03:47 PM
Savlyachi Janu Savali Promo

फोटो सौजन्य: झी मराठी इन्स्टाग्राम

  • कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज
  • सावळ्याची जणू सावली मालिकेत मोठा ट्विस्ट
Zee Marathi Savlyachi Janu Savali Promo : झी मराठी वाहिनीवरील सावळ्याची जणू सावली मालिकेत मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी तिलोत्तमा, राजकुमार आणि भैरवी यांच्या कटकारस्थानामुळे सावली आणि सारंग यांच्या नात्यात दुरावा आला. सावली गरोदर असताना तिच्या मुलांना जीवे मारण्याचा कट राजकुमार करतो. पण सावलीच्या सुदैवाने ती आणि तिची मुलं यातून वाचतात. सावलीची एक मुलगी सारंगकडे तर मुलगा तिच्याचकडे आहे. सावली मुलाला वाचवण्यासाठी मेहेंदळे कुटुंबाशी सगळे संबंध तोडते. जवळपास पाच ते सहा वर्षांच्या अंतराने आता पुन्हा एकदा सावली आणि तिलोत्तमाला पुन्हा एकदा समोरासमोर येणार आहेत.

ज्या सुनेला तिलोत्तमाने कटकारस्थान करुन घरातून हाकलून दिलं तिच सावली आता तिलोत्तमाला ओपन चॅलेंज करणार आहे. याबाबतच प्रोमो नुकताच झी मराठीच्या इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेला आहे. प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आल्यानुसार, एका संगीत विद्यालयाची गुरुकुलाची जागा तिलोत्तमाला पाहिजे असते आणि ती जगन्नाथकडून बळकवण्याच्या प्रयत्नात असते. त्यावेळी जगन्नाथ म्हणजेच सावलीने ज्यांना वडिल मानलेलं असतं ते तिलोत्तमाला म्हणतात की, तुझ्या आणि जागेच्यामध्ये मी नाही तर ती उभी आहे. तिलोत्तमा मागे वळून बघते आणि पाहते तर काय तिथे चक्क सावली उभी असते.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Marathi (@zeemarathiofficial)

Nivedita Saraf : “मी दिसायला खास नाही असं वाटायचं पण अशोक सराफांनी मला….” अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

त्यावेळी तिलोत्तमाला आठवतं की ती सावलीला म्हणते हा चेहरा मला पुन्हा कधीच दाखवायचा नाही. तेवढ्यात सावली पुढे येते आणि म्हणते की, गुरुकुलाची जागा मी तुम्हाला कधीच मिळुू देणार नाही. असं ओपन चॅलेंज सावली तिलोत्तमाला देते. हा मालिकेचा हा प्रोमो नुकताच सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला असून येत्या 24 मे रोजी संध्याकाळी आठ वाजता पाहायला मिळणार आहे. मालिकेतील हे वळण आता तरी सारंग आणि सावलीला एकत्र आणेल का हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.

Tharala Tar Mag : ‘घरात तीन मुलं सांभाळताना काय होतं?’ अर्जुन-सायलीचे मजेशीर अनुभव वाचून हसू आवरणार नाही

Web Title: Savlyachi janu savali serial news promo open challenge will give sawali on the deceitful tilottama

Published On: May 21, 2026 | 03:47 PM

