RBI Report : आता चहा-भाजीसाठीही UPI चा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा

Updated On: Jun 02, 2026 | 12:20 PM IST
सारांश

भारतात छोट्या-मोठ्या व्यवहारांसाठीही UPIचा वापर झपाट्याने वाढत असल्याचे RBI च्या अहवालातून समोर आले आहे. चहा, भाजीपाला यांसारख्या दैनंदिन खरेदीसाठीही नागरिक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंटला पसंती देत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

आता चहा-भाजीसाठीही UPIचा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

विस्तार
  • छोट्या खरेदीतही UPIचा बोलबाला!
  • चहा-भाजीसाठी डिजिटल पेमेंट वाढल्याचे RBI चे निरीक्षण
  • चहा, भाजीपाला खरेदीतही डिजिटल व्यवहारांना पसंती
Digital Payments India : यूपीआय (UPI – Unified Payments Interface) ही मोबाईलद्वारे त्वरित पैसे पाठवण्याची आणि स्वीकारण्याची एक अत्यंत सुरक्षित डिजिटल पद्धत आहे。 याच्या मदतीने तुम्ही बँक खात्यातून थेट दुसऱ्या बँक खात्यात २४ तास कधीही पैसे ट्रान्सफर करू शकता. मात्र आजच्या युगात युपीआयचा वापर अगदी छोट्या खरेदीसाठी ही केला जातो. जसे की, चहाच्या टपरीवर, भाजी मार्केट किंवा अन्य ठीकाणी युपीआय पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. दरम्यान देशातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म, यूपीआयने (UPI), मे महिन्यात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, नागरिकांनी मे महिन्यात यूपीआयद्वारे एकूण २९.९० लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार केले. व्यवहारांच्या संख्येनुसार, या कालावधीत यूपीआयचा वापर एकूण २,३२० कोटी वेळा करण्यात आला.

एनपीसीआयच्या आकडेवारीनुसार, डिजिटल व्यवहारांसाठी मे महिना मागील महिन्यांपेक्षा चांगला ठरला. यापूर्वी, एप्रिल २०२६ मध्ये, यूपीआयद्वारे २९.०३ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, यूपीआय व्यवहारांच्या एकूण मूल्यात वार्षिक १९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. इतकेच नाही, तर व्यवहारांच्या संख्येचाही एक नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये एकूण २,२३५ कोटी व्यवहारांची नोंद झाली, तर मे महिन्यात हा आकडा २,३२० कोटींवर पोहोचला, ज्यात २४ टक्के वार्षिक वाढ दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते, या वाढीमध्ये उन्हाळी प्रवास, आयपीएल आणि हंगामी खरेदीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

यूपीआयच्या ‘ॲव्हरेज तिकीट साईज’मध्ये घट

तज्ज्ञांच्या मते, हे आकडे देशातील डिजिटल पेमेंटची मजबूत स्थिती दर्शवतात. आरबीआयच्या एका अहवालानुसार, यूपीआयचा ‘ॲव्हरेज तिकीट साईज’ (म्हणजेच, प्रति व्यवहार खर्च केलेली सरासरी रक्कम) २०२१ मधील ₹१,८४८ वरून २०२५ मध्ये ₹१,३१३ पर्यंत घसरला आहे. ही घट स्पष्टपणे दर्शवते की, लोक आता चहा आणि भाजीपाला यांसारख्या लहान वस्तूंसाठीही यूपीआयचा वापर करत आहेत. भविष्यात, यूपीआयद्वारे कर्ज आणि पत सुविधांची उपलब्धता आणि परदेशात त्याची वाढती उपस्थिती डिजिटल पेमेंटच्या गतीला आणखी वेग देईल.

या ७ देशांमध्ये UPI चा वापर

RBI आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यांच्या पुढाकाराने कार्यरत असलेली NPCI ही संस्था देशातील संपूर्ण रिटेल पेमेंट प्रणालीचे व्यवस्थापन करते. तिच्या देखरेखीखाली, UPI प्रणाली केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात लोकप्रियता मिळवत आहे. सध्या, भारताची UPI प्रणाली UAE, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ आणि मॉरिशससह सातपेक्षा जास्त देशांमध्ये कार्यरत आहे. तिचा विस्तार सातत्याने नवीन देशांमध्ये होत आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पैशांचे व्यवहार करणे सोपे झाले आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 12:20 PM

RBI Report : आता चहा-भाजीसाठीही UPI चा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा

Kolhapur Crime: शिक्षकाचा थकीत पगार काढण्यासाठी 25 हजारांची लाच; कोल्हापूरात प्रशासन अधिकारी ACBच्या जाळ्यात

लातूर विमानतळ विकासासाठी 57 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; आमदार अभिमन्यू पवारांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश

कठोर प्रशिक्षण, दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन; 'स्वयंभू'साठी निखिल सिद्धार्थची जोरदार तयारी; BTS व्हिडीओ व्हायरल

Team India: भुवनेश्वर कुमार करणार 36 व्या वर्षी भारतीय संघात पुनरागमन? राजीव शुक्लाचे मोठे विधान, दिले संकेत

Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, "सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील"

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

