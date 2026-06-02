8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर
याचा थेट परिणाम लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर
आठव्या वेतन आयोगाच्या या निर्णयाचा देशभरातील अंदाजे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाखांहून अधिक सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारकांवर थेट परिणाम होईल. यामध्ये संरक्षण दलातील कर्मचारी आणि त्यांच्या सेवानिवृत्तांचा समावेश आहे. वेतन सुधारणा, फिटमेंट फॅक्टर्स, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन पुनर्रचना यासंबंधीची निवेदने सविस्तरपणे तयार करण्यासाठी युनियन या वाढवलेल्या वेळेचा उपयोग करू शकतात.
निवेदने केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारेच स्वीकारली जातील
आठव्या वेतन आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, निवेदने केवळ त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन स्वीकारली जातील. हे लक्षात घ्यावे की प्रत्यक्ष प्रत, हार्ड कॉपी, ईमेल किंवा पीडीएफद्वारे सादर केलेल्या सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. हितधारकांना पोर्टलला भेट देऊन ओटीपी पडताळणीनंतरच त्यांचे सादरीकरण अपलोड करावे लागेल.
सल्लामसलत बैठका आणि एक अद्वितीय मेमो आयडी आवश्यक आहे. आयोग येत्या काही महिन्यांत देशाच्या विविध भागांना भेट देणार आहे. ६-७ जुलै रोजी भुवनेश्वर येथे आणि ९-१० जुलै रोजी कोलकाता येथे बैठका नियोजित आहेत. या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी, हितधारकांकडे एक अद्वितीय मेमो आयडी असणे आवश्यक आहे, जो केवळ ऑनलाइन निवेदन सादर केल्यानंतरच तयार केला जाईल. त्यामुळे, १५ जूनपर्यंत निवेदन सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आयोगाच्या पुढील बैठका
निवेदन सादर करण्याच्या प्रक्रियेसोबतच, आयोग कर्मचारी संघटनांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या ऐकण्यासाठी विविध राज्यांचा दौरा करत आहे. येत्या काही दिवसांत अनेक ठिकाणी बैठका नियोजित आहेत: