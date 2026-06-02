  8th Pay Commission Last Date For Memorandum Submission Extended Big Relief For Employees And Pensioners

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:04 PM IST
आठव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचारी आणि संघटनांना मोठा दिलासा दिला आहे. आयोगाने सूचना आणि निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. कधीपर्यंत मागणी करता येईल?

आयोगाने दिली मेमोरेंडमची शेवटची तारीख (फोटो सौजन्य - iStock)



विस्तार
  • ८ वा वेतन आयोग कधी लागू होणार 
  • आयोगाने सूचना आणि निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवली
  • आता कधीपर्यंत तुम्ही मागणी अर्जाद्वारे करू शकता जाणून घ्या 
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारणेच्या सुरू असलेल्या तयारीदरम्यान एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. कर्मचारी संघटना, युनियन आणि हितधारकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या पॅनेलने निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. मूलतः ३१ मे २०२६ रोजी असलेली ही अंतिम मुदत आता १५ जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आयोगाने दिलेली ही दुसरी आणि अंतिम संधी असून, यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. याच्या अटी आणि शर्ती काय असतील हेदेखील समजून घ्यायला हवे. कारण यानंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही असं स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

याचा थेट परिणाम लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर 

आठव्या वेतन आयोगाच्या या निर्णयाचा देशभरातील अंदाजे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाखांहून अधिक सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारकांवर थेट परिणाम होईल. यामध्ये संरक्षण दलातील कर्मचारी आणि त्यांच्या सेवानिवृत्तांचा समावेश आहे. वेतन सुधारणा, फिटमेंट फॅक्टर्स, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन पुनर्रचना यासंबंधीची निवेदने सविस्तरपणे तयार करण्यासाठी युनियन या वाढवलेल्या वेळेचा उपयोग करू शकतात.

निवेदने केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारेच स्वीकारली जातील

आठव्या वेतन आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, निवेदने केवळ त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन स्वीकारली जातील. हे लक्षात घ्यावे की प्रत्यक्ष प्रत, हार्ड कॉपी, ईमेल किंवा पीडीएफद्वारे सादर केलेल्या सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. हितधारकांना पोर्टलला भेट देऊन ओटीपी पडताळणीनंतरच त्यांचे सादरीकरण अपलोड करावे लागेल.

सल्लामसलत बैठका आणि एक अद्वितीय मेमो आयडी आवश्यक आहे. आयोग येत्या काही महिन्यांत देशाच्या विविध भागांना भेट देणार आहे. ६-७ जुलै रोजी भुवनेश्वर येथे आणि ९-१० जुलै रोजी कोलकाता येथे बैठका नियोजित आहेत. या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी, हितधारकांकडे एक अद्वितीय मेमो आयडी असणे आवश्यक आहे, जो केवळ ऑनलाइन निवेदन सादर केल्यानंतरच तयार केला जाईल. त्यामुळे, १५ जूनपर्यंत निवेदन सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आयोगाच्या पुढील बैठका

निवेदन सादर करण्याच्या प्रक्रियेसोबतच, आयोग कर्मचारी संघटनांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या ऐकण्यासाठी विविध राज्यांचा दौरा करत आहे. येत्या काही दिवसांत अनेक ठिकाणी बैठका नियोजित आहेत:

  • जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख – १-४ जून (श्रीनगर/जम्मू) आणि ८ जून रोजी लडाखमध्ये
  • उत्तर प्रदेश (लखनौ) – २२-२३ जून
  • ओडिशा (भुवनेश्वर) – ६-७ जुलै
  • पश्चिम बंगाल (कोलकाता) – ९-१० जुलै
निवेदनातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
  • मूळ वेतन दरमहा १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढवणे
  • ७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून ३.८३ पर्यंत वाढवणे
  • वार्षिक वेतनवाढ ३% वरून ६% पर्यंत वाढवणे
  • एनपीएसच्या जागी जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे

Published On: Jun 02, 2026 | 02:04 PM

