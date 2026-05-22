India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी

PM Narendra Modi Delegative Level Talks : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत सायप्रस प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोदौलिदेस यांच्यासोबत शिष्टमंडळ स्तरावर चर्चा केली. वाचा याबाबत सविस्तर.

Updated On: May 22, 2026 | 03:25 PM
विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी सुदैवाची बातमी! भारत आणि सायप्रसने स्थलांतर आणि गतिशीलतेसह अनेक महत्त्वाच्या करारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे

  • तरुणांसाठी मोठी संधी
  • हैदराबाद हाऊसमध्ये महाबैठक
  • जागतिक शांततेसाठी एकत्र

PM Modi Cyprus President Meeting 2026 : भारत आणि युरोपीय देशांमधील राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधांना आता एक नवीन आणि मजबूत दिशा मिळाली आहे. नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक हैदराबाद हाऊस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आणि सायप्रस प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोदौलिदेस यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची शिष्टमंडळ स्तरावर चर्चा पार पडली. हा दौरा दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय भागीदारी अधिक घट्ट करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरत आहे. या बैठकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही देशांनी मिळून घेतलेले ते निर्णय, ज्यांचा थेट फायदा भारतातील लाखो विद्यार्थी, तंत्रज्ञ आणि तरुण नोकरदारांना होणार आहे.

स्थलांतर आणि गतिशीलता करार: युरोपचे स्वप्न होणार पूर्ण

या द्विपक्षीय बैठकीतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी करार’ (Migration and Mobility Partnership Agreement) आणि ‘सामाजिक सुरक्षा करार’ यावर दोन्ही नेत्यांचे झालेले एकमत. या करारामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना सायप्रसमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणे अत्यंत सोपे होणार आहे. इतकेच नाही तर भारतातील कुशल कामगार, आयटी तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांना सायप्रसमध्ये कायदेशीररित्या काम करण्याची आणि तेथे स्थायिक होण्याची उत्तम संधी मिळणार आहे. बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालतानाच, प्रतिभावान भारतीय तरुणांना युरोपीय युनियनचा (EU) भाग असलेल्या सायप्रसमध्ये सुलभतेने प्रवेश मिळावा, हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.

संरक्षण, फिनटेक आणि एआय (AI) क्षेत्राला नवी गती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोदौलिदेस यांच्यातील ही चर्चा केवळ स्थलांतरापुरती मर्यादित नव्हती. तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), फिनटेक, नवोन्मेष आणि संशोधन यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी भागीदारी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, सायप्रससोबत भारताचे संरक्षण सहकार्य निरंतर मजबूत होत आहे. दोन्ही देशांनी सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा वाढवणे आणि जागतिक दहशतवादाविरुद्ध संयुक्तपणे लढा देण्यावर विशेष भर दिला आहे.

जागतिक तणावावर स्पष्ट भूमिका; संस्थांमध्ये सुधारणेची मागणी

हैदराबाद हाऊसमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन संकट आणि पश्चिम आशियातील (Middle East) चालू असलेल्या युद्धावर चिंता व्यक्त केली. भारत आणि सायप्रस या दोन्ही देशांचा संघर्षापेक्षा मुत्सद्देगिरी आणि संवादावर पूर्ण विश्वास आहे. कोणत्याही युद्धाचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसतो, त्यामुळे हे संघर्ष लवकरात लवकर संपवून जगात शांतता प्रस्थापित व्हावी, या मताचे दोन्ही देश समर्थक आहेत. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या (UN) जागतिक संस्थांमध्ये काळाच्या गरजेनुसार सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे, यावरही दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.

महात्मा गांधींना आदरांजली आणि राजनैतिक स्नेह

अध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोदौलिदेस यांनी आपल्या दिवसाची सुरुवात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी म्हणजेच राजघाट येथे जाऊन त्यांना आदरांजली वाहून केली. या दौऱ्यादरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही अध्यक्ष निकोस यांची भेट घेतली. एस. जयशंकर यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत भारत-सायप्रस आणि भारत-युरोपीय युनियनमधील संबंध अधिक दृढ करण्याच्या सायप्रसच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचे मनापासून कौतुक केले. या दोन्ही देशांमधील वाढत्या स्नेहाचे प्रतीक म्हणून दोन्ही नेत्यांनी बैठकीपूर्वी घेतलेला एक सेल्फी देखील सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

