Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांदे! पेट्रोल पंपावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा

बापरे…एकाच दिवसात 45 अब्ज डॉलर कमावले; Elon Musk ची जगातील पहिला ‘ट्रिलियनेअर’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल, आणखी संपत्ती…
मध्यपूर्वेतील सततचा तणाव आणि तेल पुरवठ्यातील व्यत्यय यांचा परिणाम आता भारताच्या विविध भागांमध्ये दिसून येऊ लागला आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा कोणताही मोठा तुटवडा नसल्याचा दावा सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून सातत्याने केला जात असला, तरीही सोशल मीडिया फिरणाऱ्या संदेशांमुळे आणि अफवांमुळे जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी, लोक आपल्या प्रत्यक्ष गरजेपेक्षाही अधिक इंधन आपल्या वाहनांच्या टाक्यांमध्ये भरून घेत आहेत. अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसून येत आहेत आणि मागणीत अचानक झालेली ही वाढ यामुळे, काही पेट्रोल पंपांवरील इंधनाचा साठा वेगाने संपत चालला आहे.
उत्तराखंडच्या अनेक भागांमधील परिस्थिती अधिकच बिघडत असल्याचे वृत्त आहे. प्राप्त माहितीनुसार, देहरादून आणि हल्दवानी येथील अनेक लहान पेट्रोल पंपांवर केवळ एका दिवसाचाच साठा शिल्लक राहिला होता. काही ठिकाणी तर No Stock असे फलकही लावण्यात आले होते. पंपांच्या मालकांचे म्हणणे आहे की, इंधनाचे टँकर पोहोचण्यास विलंब होत आहे. परिणामी, जास्तीत जास्त लोकांना इंधन उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने, त्यांना इंधन विक्रीवर मर्यादा घालणे भाग पडले आहे.
इंधन संकटाबाबतची भीती ही प्रत्यक्ष इंधन तुटवड्यापेक्षा, सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवांमुळेच अधिकच वाढली आहे. पेट्रोलचा साठा पूर्णपणे संपला असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि मोठ्या संकटाचा इशारा देणाऱ्या पोस्ट्स WhatsApp, Facebook आणि X या माध्यमांवर सातत्याने व्हायरल होत आहेत. अनेक ठिकाणी तर लोक बाटल्या आणि ड्रममध्ये पेट्रोलचा साठा करतानाही दिसून आले. नेमक्या याच कारणामुळे, प्रत्यक्षात नसतानाही, इंधन तुटवडा निर्माण झाल्यासारखी परिस्थिती भासू लागली आहे. तथापि, तेल कंपन्या आणि सरकारने हे स्पष्ट केले आहे आणि ते वारंवार पुन्हा सांगत आहेत की देशात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे; त्यामुळे लोकांनी घाबरून जाऊन इंधनाची साठेबाजी करणे टाळावे.
जर तुम्ही एखाद्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची तयारी करत असाल, तर काही प्रमाणात सावधगिरी बाळगणे हिताचे ठरेल. अनेक शहरांमधील पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत आणि काही ठिकाणी तर इंधन केवळ मर्यादित प्रमाणातच दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत, प्रवासाला निघण्यापूर्वी, तुमच्या नियोजित मार्गावर येणाऱ्या पेट्रोल पंपांविषयीची अद्ययावत माहिती नक्की मिळवून घ्या. तसेच, इंधनाची टाकी जवळपास रिकामी होईपर्यंत वाट न पाहता, त्यापूर्वीच इंधन भरून घेण्याचा सल्लाही दिला जात आहे.
सध्या, देशात पेट्रोल आणि डिझेलसंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर कोणतेही मोठे संकट अस्तित्वात नाही. खरी अडचण ही ‘पॅनिक बाइंग’मुळे म्हणजेच, भीतीपोटी केल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त खरेदीमुळे निर्माण होत आहे. रिफायनरीज आणि पुरवठा यंत्रणा सुरळीतपणे कार्यरत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण जर लोकांनी आपल्या प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात इंधन भरून घेण्याचे अशाच प्रकारे सुरू ठेवले, तर विविध ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपाचे व्यत्यय वाढू शकतात. सद्यस्थितीत, अफवांपासून दूर राहणे आणि केवळ आपल्या प्रत्यक्ष गरजेनुसारच पेट्रोल व डिझेल खरेदी करणे, हीच सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे.
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच; एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती