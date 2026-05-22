‘पापी पेट का सवाल’ ; भर उन्हात अंगाची लाहीलाही, स्वत:ला वाचवण्यासाठी मजुरांनी जे केलं, VIDEO पाहून डोळ्यात पाणी येईल 

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, काही मजदूर भरदुपारी तापलेल्या रस्त्यावर काम करत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. परंतु पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी ते जीवाची पर्वा न करता भर उन्हात घाम गाळत आहेत. या उन्हापासून वाचण्यासाठी मजदुरांनी जे केलं पाहून मन भरुन येईल. स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी एक मजदुर अंगावर पाणी ओतत आहे. अत्यंत भावुक म्हणजे या मजदुराने केवळ स्वत:चीच पर्वा केलेली नाही. तर दुसऱ्या मजदुरांच्या अंगावरही पाणी ओतले आहे. कडका उन्हामुळे अंगाची होणार लाहीलाही कमी करण्यासाठी एकमेकांना मदत करत आहेत.
व्हायरल व्हिडिओ
इस भयानक गर्मी में जब लोग छतों के नीचे भी परेशान हैं, तब कोई अपनों के सुनहरे भविष्य के लिए जलती धूप में पसीना बहा रहा है। निशब्द! 🥺❤️ pic.twitter.com/OjgpFqDx4F — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) May 21, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @ChapraZila या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा प्रसंग पाहून अनेकांचे मन सुन्न झाले आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, केवळ दोन वेळच्या भाकरीसाठची मजूर मेहनत करतोय, आणि भविष्य फक्त श्रीमंताच्यां मुलांचे चांगलेय चाललंय. दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने सॅल्युट आहे या मजुरांना, दुसऱ्याच घर उभारण्यासाठी उन्हात जळतातयत असे म्हटले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.