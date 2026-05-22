‘पापी पेट का सवाल’ ; भर उन्हात अंगाची लाहीलाही, स्वत:ला वाचवण्यासाठी मजुरांनी जे केलं, VIDEO पाहून डोळ्यात पाणी येईल 

Laborers Viral Video : सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावुक प्रसंग व्हायरल होत आहे. काही मजदुर कडक्याच्या उन्हात कष्ट करत आहे. यावेळी अंगाची लाहीलाही होत असून त्यापासून बचावासाठी एका मजुराने जे केलं पाहून डोळे पाणावतील.

Updated On: May 22, 2026 | 03:30 PM
'पापी पेट का सवाल' ; भर उन्हात अंगाची लाहीलाही, स्वत:ला वाचवण्यासाठी मजुरांनी जे केलं, VIDEO पाहून डोळ्यात पाणी येईल

Laborers Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांचे डोळे भरुन आले आहेत. देशभरात उन्हाचा पार चढला असताना काही मजदुर पोटासाठी कष्ट करताना दिसत आहेत. अंगाची लाहीलाही होत असताना पोटासाठी मेहनत करत आहे. अशा वेळी उन्हाच्या तडाख्यापासून वाचवण्यासाठी मजदुरांनी जे केलं पाहून डोळे पाणावतील.

काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, काही मजदूर भरदुपारी तापलेल्या रस्त्यावर काम करत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. परंतु पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी ते जीवाची पर्वा न करता भर उन्हात घाम गाळत आहेत. या उन्हापासून वाचण्यासाठी मजदुरांनी जे केलं पाहून मन भरुन येईल. स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी एक मजदुर अंगावर पाणी ओतत आहे. अत्यंत भावुक म्हणजे या मजदुराने केवळ स्वत:चीच पर्वा केलेली नाही. तर दुसऱ्या मजदुरांच्या अंगावरही पाणी ओतले आहे.  कडका उन्हामुळे अंगाची होणार लाहीलाही कमी करण्यासाठी एकमेकांना मदत करत आहेत.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @ChapraZila या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा प्रसंग पाहून अनेकांचे मन सुन्न झाले आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, केवळ दोन वेळच्या भाकरीसाठची मजूर मेहनत करतोय, आणि भविष्य फक्त श्रीमंताच्यां मुलांचे चांगलेय चाललंय. दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने सॅल्युट आहे या मजुरांना, दुसऱ्याच घर उभारण्यासाठी उन्हात जळतातयत असे म्हटले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

