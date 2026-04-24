Raghav Chadha Net Worth : Aam Aadmi Party ला रामराम ठोकणारे राघव चड्ढा आहेत ‘इतक्या’ कोटींचे मालक!

चड्ढा यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले की, ‘आप’ आपल्या मूळ तत्त्वांपासून पूर्णपणे भरकटली आहे. त्यांनी पुढे आरोप केलेत की, “ज्या ‘आप‘ला मी १५ वर्षे माझ्या रक्ताने जपले, ती आता भरकटली आहे. आता ती राष्ट्रीय हितासाठी नव्हे, तर वैयक्तिक फायद्यासाठी काम करत आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, दिल्ली, पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी सर्व नेत्यांनी मिळून खूप मेहनत घेतली, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. मी ‘आप’पासून दूर जाऊन पुन्हा जनतेकडे परत येत आहे.
या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीनंतर लोकांची आता त्यांच्या संपत्तीबद्दल उत्सुकता वाढत आहे. अहवालानुसार, राघव चड्ढा यांची एकूण संपत्ती अंदाजे ५० लाख रुपये आहे. त्यांच्या मालकीचे अंदाजे ३६ लाख रुपये किमतीचे घर आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे मारुती सुझुकी डिझायर कार, अंदाजे ४.९४ लाख रुपये किमतीचे सोने आणि अंदाजे ६ लाख रुपये किमतीचे बॉण्ड्स आणि शेअर्स आहेत.
तिची एकूण संपत्ती अंदाजे ७४ कोटी रुपये म्हणजेच अंदाजे १.४ अब्ज डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. मुंबईतील वांद्रे परिसरात तिचे एक घर आहे, ज्याची किंमत अंदाजे २२ कोटी रुपये म्हणजेच अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्स आहे. तिच्याकडे आलिशान गाड्यांचा संग्रह देखील आहे, ज्यामध्ये १.३० कोटी रुपये म्हणजेच अंदाजे १.३ अब्ज डॉलर्स किमतीची रेंज रोव्हर व्होग, ४३.१९ लाख रुपये म्हणजेच अंदाजे १.६ अब्ज डॉलर्स किमतीची ऑडी क्यू४ आणि ६९.२७ लाख रुपये म्हणजेच अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्स किमतीची ऑडी क्यू७ यांचा समावेश आहे.
जर राघव चड्ढाची पत्नी परिणीती चोप्रा हिच्या मालमत्तेची यात भर घातली, तर त्या दोघांची एकूण निव्वळ संपत्ती अंदाजे ७४.५ कोटी रुपये होते. त्यामुळे सध्या चर्चेत असताना राघव चड्ढा यांच्या संपत्तीबाबत बऱ्याच चर्चा चालल्या आहेत.