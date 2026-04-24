Government Employees : राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; मात्र अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयात रुग्णसेवा सुरू

अहिल्यानगर : जुनी पेन्शन योजना आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्यभरात या संपामुळे शासकीय कामकाज विस्कळीत झाले असताना, अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी मात्र एक वेगळा आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. संपाला आपला नैतिक पाठिंबा दर्शवत असतानाच, रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाचे कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय येथील कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
राज्यातील हजारो कर्मचारी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहेत, ज्याचा मोठा परिणाम आरोग्य सेवांवरही होताना दिसत आहे. मात्र, अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या गरीब आणि गरजू रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, ही भूमिका घेत येथील कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्याला प्राधान्य दिले आहे. “आम्ही संपाच्या मागण्यांशी सहमत आहोत आणि आमचा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे, परंतु रुग्णसेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने ती खंडित होऊ नये, अशी आमची भावना आहे,” असे येथील डॉक्टरांनी बोलताना सांगितले.
नियमित कामकाज: ओपीडी (बाह्यरुग्ण विभाग), शस्त्रक्रिया विभाग आणि आपत्कालीन सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत.
कर्मचाऱ्यांची भूमिका: संपाचा भाग म्हणून काळ्या फिती लावून किंवा इतर मार्गांनी निषेध नोंदवला जात असला तरी, कामात कोणताही खंड पडू दिलेला नाही.
रुग्णांना दिलासा: ग्रामीण भागातून उपचारासाठी येणाऱ्या शेकडो रुग्णांना कर्मचाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एकीकडे राज्यभरातील आरोग्य व्यवस्था संपाच्या छायेखाली असताना, अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयाने ठेवलेला हा आदर्श सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. रुग्णांच्या जीविताशी खेळ न करता आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याच्या या ‘गांधीगिरी’ मार्गाचे सर्वच स्तरांतून कौतुक होत आहे.
जुनी पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक आजपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जात आहेत. हे १७ लाख कर्मचारी, जिल्हा परिषद सदस्य आणि शिक्षक अनिश्चित काळासाठी उपोषणावरही आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. या संपामुळे राज्यभरातील सरकारी कार्यालये आणि शाळांसह सरकारी कामकाज आणि सेवांवर परिणाम होऊ लागला आहे.
अनेक जिल्ह्यांमधील सरकारी कार्यालये ओस पडली आहेत. लोक येत आहेत, पण कार्यालयांमध्ये कोणीही काम करताना दिसत नाही. यामुळे जनतेला गैरसोय होत आहे. जर हा संप बुधवारपर्यंत किंवा त्यानंतरही सुरू राहिला, तर अडचणींमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. जालना जिल्ह्यात सरकारी, निम-सरकारी, तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आज सकाळी ११ वाजता जालना येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर अनिश्चित काळासाठी संप सुरू केला.
