Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Acquisition Of An 85 Mw Power Project In Maharashtra From Evonith Steel

इव्होनिथ स्टीलकडून महाराष्ट्रातील ८५ मेगावॅट वीज प्रकल्पाचे अधिग्रहण; ऊर्जा स्वावलंबनाला चालना

Updated On: Jun 05, 2026 | 06:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

इव्होनिथ स्टीलने महाराष्ट्रातील वर्धा येथील ८५ मेगावॅट क्षमतेच्या इंद्रजित पॉवर प्रा. लि. या वीज प्रकल्पाचे २३२ कोटी रुपयांत अधिग्रहण पूर्ण केले आहे. हे अधिग्रहण IBC प्रक्रियेतून झाले असून NCLT कडून यापूर्वीच त्याला मंजुरी मिळाली होती.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : स्टील उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाची कंपनी इव्होनिथ स्टीलने महाराष्ट्रातील वर्धा येथे स्थित असलेल्या इंद्रजित पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (IPPL) या ८५ मेगावॅट क्षमतेच्या कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पाचे २३२ कोटी रुपयांत अधिग्रहण पूर्ण केले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) प्रक्रियेअंतर्गत झालेल्या या व्यवहाराला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) यापूर्वी मंजुरी दिली होती. या अधिग्रहणामुळे कंपनीच्या ऊर्जा सुरक्षिततेला बळ मिळण्याबरोबरच आगामी विस्तार योजनांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Rupee vs Dollar : RBI च्या ब्रह्मास्त्राचा जलवा! डॉलरच्या नाकावर टिच्चून रुपयाची झेप, एकाच दिवशी तब्बल ‘इतका’ भाव वधारला

इंद्रजित पॉवर प्रा. लि. ही वर्धा येथे कार्यरत असलेली ८५ मेगावॅट क्षमतेची वीज निर्मिती कंपनी आहे. हा प्रकल्प आता इव्होनिथ स्टीलच्या मालकीचा झाल्यामुळे कंपनीला स्वतःच्या उत्पादन प्रक्रियेसाठी आवश्यक वीजपुरवठा अधिक स्थिर आणि स्पर्धात्मक खर्चात उपलब्ध होणार आहे. स्टील उद्योग हा मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेवर अवलंबून असल्याने अशा प्रकारचे ऊर्जा स्रोतांचे अधिग्रहण उद्योगाच्या दीर्घकालीन वाढीसाठी महत्त्वाचे मानले जाते.

कंपनीच्या मते, हे अधिग्रहण केवळ सध्याच्या उत्पादन गरजा पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील विस्तार प्रकल्पांसाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. वाढत्या उत्पादन क्षमतेनुसार वीजेची मागणी वाढणार असल्याने स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत उपलब्ध असणे ही कंपनीसाठी मोठी जमेची बाजू ठरणार आहे. यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यातील अनिश्चितता कमी होऊन उत्पादन प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.

या व्यवहारातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे इंद्रजित पॉवर प्रा. लि.चा वीज प्रकल्प इव्होनिथ स्टीलच्या वर्धा येथील उत्पादन केंद्रालगतच स्थित आहे. त्यामुळे वीज वहनासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होणार आहे. तसेच ट्रान्समिशन लॉसेस कमी झाल्याने ऊर्जेचा अधिक कार्यक्षम वापर शक्य होईल. यामुळे कंपनीच्या एकूण उत्पादन खर्चावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या अधिग्रहणाबाबत प्रतिक्रिया देताना इव्होनिथ स्टीलचे अध्यक्ष Jay Saraf यांनी सांगितले की, स्टील उत्पादन उद्योगासाठी अखंड आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा अत्यंत आवश्यक असतो. ऊर्जा स्रोतांमधील स्वावलंबन वाढल्यास उत्पादन प्रक्रियेतील अडथळे कमी होतात आणि विस्तार योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येते. कंपनी आगामी काळात उत्पादन क्षमता वाढविण्याचा विचार करत असून, त्यासाठी हे अधिग्रहण महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

इव्होनिथ स्टील हे Evonith Metallics Limited आणि Evonith Value Steel Limited यांच्या एकत्रित कार्यातून उभारलेले एकात्मिक स्टील उत्पादन संकुल आहे. वर्धा येथे स्थित असलेल्या या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादन क्षमता १.४ दशलक्ष टन (MTPA) आहे. नागपूरजवळील धोरणात्मक स्थान, रेल्वे साइडिंगसह उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि प्रमुख बाजारपेठांशी असलेली जवळीक यामुळे कंपनीला स्पर्धात्मक लाभ मिळतो.

कार्टनपासून सजीव प्रतिकृतींपर्यंत; जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त मुंबईत पुनर्वापराचा अनोखा संदेश

कंपनी हॉट मेटल, पिग आयर्न तसेच हॉट-रोल्ड, कोल्ड-रोल्ड आणि गॅल्वनाइज्ड स्टील उत्पादनांच्या निर्मितीत कार्यरत आहे. भविष्यात डक्टाइल आयर्न पाईप्स क्षेत्रातही प्रवेश करण्याची कंपनीची योजना आहे. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षितता, उत्पादन विस्तार आणि कार्यक्षमतेत वाढ या तिन्ही आघाड्यांवर हे अधिग्रहण इव्होनिथ स्टीलसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे उद्योग क्षेत्रात मानले जात आहे.

Web Title: Acquisition of an 85 mw power project in maharashtra from evonith steel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 06:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MSRTC Fare Hike : एसटी प्रवास महागणार? वाढत्या खर्चामुळे भाडेवाढीचे प्रताप सरनाईकांकडून संकेत
1

MSRTC Fare Hike : एसटी प्रवास महागणार? वाढत्या खर्चामुळे भाडेवाढीचे प्रताप सरनाईकांकडून संकेत

Food Adulteration Complaint: भेसळ करणाऱ्यांची आता खैर नाही! थेट तुकाराम मुंढेंकडे नोंदवा तक्रार; टोल फ्री क्रमांक जाहीर!
2

Food Adulteration Complaint: भेसळ करणाऱ्यांची आता खैर नाही! थेट तुकाराम मुंढेंकडे नोंदवा तक्रार; टोल फ्री क्रमांक जाहीर!

34 वर्षांनंतर उघडकीस आले गाव, मंदिरांचे दर्शन होताच स्थानिक ग्रामस्थ भावूक; जुन्या आठवणींना उजाळा
3

34 वर्षांनंतर उघडकीस आले गाव, मंदिरांचे दर्शन होताच स्थानिक ग्रामस्थ भावूक; जुन्या आठवणींना उजाळा

Maharashtra Rain Update : केरळात मान्सूनची दमदार एन्ट्री; मुंबई-ठाण्यासाठी पावसाचा अलर्ट, महाराष्ट्रात कधी धडकणार?
4

Maharashtra Rain Update : केरळात मान्सूनची दमदार एन्ट्री; मुंबई-ठाण्यासाठी पावसाचा अलर्ट, महाराष्ट्रात कधी धडकणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इव्होनिथ स्टीलकडून महाराष्ट्रातील ८५ मेगावॅट वीज प्रकल्पाचे अधिग्रहण; ऊर्जा स्वावलंबनाला चालना

इव्होनिथ स्टीलकडून महाराष्ट्रातील ८५ मेगावॅट वीज प्रकल्पाचे अधिग्रहण; ऊर्जा स्वावलंबनाला चालना

Jun 05, 2026 | 06:06 PM
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ८० एकर जागेत ५ लाख वृक्षारोपण मोहिम, आरे परिसरात जंगल निर्माण करणार, मंत्री आशिष शेलार यांची ग्वाही

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ८० एकर जागेत ५ लाख वृक्षारोपण मोहिम, आरे परिसरात जंगल निर्माण करणार, मंत्री आशिष शेलार यांची ग्वाही

Jun 05, 2026 | 06:05 PM
Khan Sir News: खान सर जाणार तुरुंगात? गोळीबार प्रकरणी आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल; पाटणा पोलीस कधीही करू शकतात अटक

Khan Sir News: खान सर जाणार तुरुंगात? गोळीबार प्रकरणी आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल; पाटणा पोलीस कधीही करू शकतात अटक

Jun 05, 2026 | 06:02 PM
देहूत आषाढी वारीच्या तयारीचा आढावा; विभागीय आयुक्तांनी सुरक्षा, वाहतूक अन् सुविधांची केली तपासणी

देहूत आषाढी वारीच्या तयारीचा आढावा; विभागीय आयुक्तांनी सुरक्षा, वाहतूक अन् सुविधांची केली तपासणी

Jun 05, 2026 | 06:00 PM
Maharashtra Politics: ‘काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे…’; ‘त्या’ प्रकरणात रोहित पवार आक्रमक

Maharashtra Politics: ‘काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे…’; ‘त्या’ प्रकरणात रोहित पवार आक्रमक

Jun 05, 2026 | 06:00 PM
न्यूयॉर्कमध्ये नेमकं काय सुरुय? रात्री गटारात उतरतायत लोक; पोलिसही चक्रावले VIRAL व्हिडिओने खळबळ

न्यूयॉर्कमध्ये नेमकं काय सुरुय? रात्री गटारात उतरतायत लोक; पोलिसही चक्रावले VIRAL व्हिडिओने खळबळ

Jun 05, 2026 | 05:30 PM
Hinjawadi Shivaji Nagar Metro Line 3: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो १५ जुलैला धावणार!

Hinjawadi Shivaji Nagar Metro Line 3: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो १५ जुलैला धावणार!

Jun 05, 2026 | 05:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें