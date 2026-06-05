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Rupee vs Dollar : RBI च्या ब्रह्मास्त्राचा जलवा! डॉलरच्या नाकावर टिच्चून रुपयाची झेप, एकाच दिवशी तब्बल ‘इतका’ भाव वधारला

Updated On: Jun 05, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

एकीकडे रुपयाची घसरण सुरु असताना मात्र शुक्रवारी, ५ जून रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाने उल्लेखनीय मजबूती दर्शवली. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या घोषणेनंतर रुपयाचे मूल्य सुमारे ५० पैशांनी वधारले. गेल्या काही दिवसांपासून दबावाखाली असलेल्या भारतीय चलनाच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वपूर्ण दिलासादायक बाब मानली जात आहे

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • RBI च्या ब्रह्मास्त्राचा जलवा!
  • रुपयाचे मूल्य सुमारे ५० पैशांनी वधारले
  • गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला
Rupee vs Dollar: एकीकडे रुपयाची घसरण सुरु असताना मात्र शुक्रवारी, ५ जून रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाने उल्लेखनीय मजबूती दर्शवली. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या घोषणेनंतर रुपयाचे मूल्य सुमारे ५० पैशांनी वधारले. गेल्या काही दिवसांपासून दबावाखाली असलेल्या भारतीय चलनाच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वपूर्ण दिलासादायक बाब मानली जात आहे. रुपयाचे मूल्य कसे वाढते आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कसा उंचावला आहे, हे आपण समजून घेऊया.

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गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला

आपल्या घोषणेमध्ये रिझर्व्ह बँकेने ‘रेपो रेट’ जैसे-थे ठेवला आणि त्याच वेळी रुपयाला बळकट करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जाहीर केल्या गेल्या. मध्यवर्ती बँकेच्या या संतुलित भूमिकेमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि या भावनेचा सकारात्मक परिणाम रुपयाच्या कामगिरीवर दिसून आला आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी bonds गुंतवणुकीवरील ‘कॅपिटल गेन्स टॅक्स’ म्हणजेच भांडवली नफ्यावरील कर माफ करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हे रुपयाच्या मजबुतीकरणाचे एक प्रमुख कारण ठरलं आहे. या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची आणि देशात येणाऱ्या डॉलर्सच्या ओघात वाढ होण्याची अपेक्षा वाढली आहे.

रुपया नेमका मजबूत कसा होतो?

जेव्हा देशातील परदेशी गुंतवणुकीत वाढ होते, तेव्हा गुंतवणूकदारांना डॉलर्सचे रुपयांमध्ये रूपांतर करावे लागते. यामुळे डॉलर्सचा पुरवठा वाढतो आणि रुपयाची मागणीही वाढते. म्हणूनच, परदेशी गुंतवणूक भारतीय चलनाला आधार देते. रुपयाचे मूल्य वाढल्यामुळे आणि RBI च्या निर्णयामुळे शेअर बाजारातील वातावरणातही सुधारणा झालेली दिसून आली. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील stocks मध्ये खरेदी दिसून आली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढलेला पाहायला मिळाला.

सामान्यांसाठी ही आनंदाची बातमी?

रुपयाचे मूल्य वधारल्यामुळे आयात केलेल्या वस्तूंचा खर्च कमी होऊ शकतो. याचा फायदा पेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या इतर अनेक उत्पादनांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, रुपयाचे मूल्य यापूर्वी घसरल्यामुळे निर्माण झालेल्या चिंतांपासूनही यामुळे काहीसा दिलासा मिळू शकतो.

पुढील काळात कशावर लक्षकेंद्रीत करायचं?

तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमती, परकीय गुंतवणूक आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती या गोष्टी आगामी काळात रुपयाची वाटचाल निश्चित करतील. सध्या तरी, RBI आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनी भारतीय चलनाला एक भक्कम आधार दिला आहे. एकंदरीत, आरबीआयचे धोरण आणि सरकारचे कर-सवलतीचे उपाय यामुळे रुपयाला नवी चालना मिळाली असून, परिणामी भारतीय चलन डॉलरच्या तुलनेत मजबूत स्थितीत व्यवहार करत आहे.

RBI च्या अंदाजामुळे सर्वसामान्यांना फटका! महागाई वाढणार, विकासदर घटणार; नेमका काय परिणाम होणार?

Web Title: Indian rupee strengthens against us dollar rbi intervention marathi news

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Published On: Jun 05, 2026 | 04:22 PM

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