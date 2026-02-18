India–France Partnership: मुंबईत भारत-फ्रान्स भेट; ३.२५ लाख कोटींच्या करारावर स्वाक्षरी

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Updated On: Feb 18, 2026 | 07:24 PM
India–France Partnership: पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात मंगळवारी मुंबईतील लोकभवन येथे बैठक पार पडली. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मिठी मारत भेट घेतली. या चर्चेचा उद्देश भारत आणि फ्रान्समधील संबंध आणखी मजबूत करण्याचा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत भारत आणि फ्रान्समध्ये ३.२५ लाख कोटी रुपयांचा मोठा संरक्षण करार करण्यात आला. यामुळे भारताचा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा लष्करी करार ठरणार आहे.

या कराराअंतर्गत भारताला ११४ राफेल लढाऊ विमाने मिळणार आहेत. या बैठकीत संरक्षण, सागरी सहकार्य, इंडो-पॅसिफिक रणनीती, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. दोन्ही नेत्यांनी भारत-फ्रान्स इनोव्हेशन इयर २०२६ चे उद्घाटन केल्यानंतर दोन्ही देशांतील उद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक, संशोधन तज्ञ आणि नवनिर्मितीशी संबंधित लोकांना संबोधित केले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आम्ही आता आमच्या राजनैतिक भागीदारीचे लोक-ते-लोक भागीदारीत रूपांतर करत आहोत. संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा असो किंवा अवकाश, आम्ही आमच्या उद्योगांना जोडू. आम्ही आमचे विद्यार्थी आणि संशोधकांमधील देवाणघेवाण आणखी सुलभ करू यावर त्यांनी भर दिला

भारत आणि फ्रान्समधील राफेल करारातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यापैकी २४ विमाने ‘सुपर राफेल’ असतील. या प्रगत जेट विमानांना एफ-५ आवृत्ती म्हटले जात आहे, जी फ्रान्सची कंपनी दसों एव्हिएशन बनवत आहे. सध्या भारतीय हवाई दलाकडे जी राफेल विमाने आहेत, ती एफ-३ प्रकारची आहेत आणि त्यांना ४.५ जनरेशनची लढाऊ विमाने मानले जाते. यात स्टेल्थ वैशिष्ट्ये आणि अणुबॉम्ब वाहून नेण्याची क्षमता देखील आहे. नवीन करारामध्ये मिळणारी बहुतेक जेट विमाने एफ-४ आवृत्तीची असतील, जी अधिक प्रगत प्रणाली आणि अद्ययावित तंत्रज्ञानासह येतील.

द्विपक्षीय संबंधाबद्दल फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी भारत आणि फ्रान्समधील द्विपक्षीय संबंधीय विशेषत, आणि विश्वास, पारदर्शकता आणि महत्त्वाकांक्षेवर आधारित आहेत. आज दोन्ही देशांनी या भागीदारीला विशेष धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा दिला आहे, ज्यामुळे त्याला नवीन महत्त्व प्राप्त झाले. गेल्या आठ वर्षांत, दोन्ही देशांनी विविध क्षेत्रात अनेक नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. असे मत व्यक्त केले.

Published On: Feb 18, 2026 | 10:09 AM

