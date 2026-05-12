PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर

PM Modi Foreign Visit : पंतप्रधान मोदी शुक्रवारपासून ५ देशांच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात एआय तंत्रज्ञान, उर्जा संरक्षण भारत-नॉर्डिक शिखर यासांरख्या मुद्द्यावंर चर्चा होणार आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 01:38 PM
पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर जाणार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पंतप्रधान मोदी शुक्रवारपासून युरोपीय देशांच्या दौऱ्यावर
  • उर्जा, तंत्रज्ञान आणि जागतिक संबंधावर होणार चर्चा
  • जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक
PM Modi Foreign Visit : नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारपासून (१५ मे) पाच देशांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर जाणार आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE), नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे, आणि इटली या देशांच्या ५ दिवसीय दौऱ्यावर पंतप्रधान असतील. या दरम्यान व्यापार, संरक्षण, आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय अनेक महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यातील टप्पे

संयुक्त अरब अमिराती : सुरुवातीला १५ मे रोजी पंतप्रधान मोदी संयुक्त अरब अमिराती(UAE) ला भेट देतील. यावेळी ते यूएईचे राष्ट्रध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान यांची भेट घेतील. या भेटीत उर्जा सुरक्षा आणि भारतीय समुदायाच्या हिंतावर चर्चा केली जाणार आहे.

नेदरलँडस : यानंतर पंतप्रधान नेदरलँड्समध्ये किंग विलेम-अलेक्झांडर आणि नेदरलँड्सचे पंतप्रधान रॉब जेटेन यांची भेट घेणार आहे. या भेटीत सेमीकंडक्टर, ग्रीन हायड्रोजन आणि पाणी व्यवस्थापन यांसारख्या आधुनिक विषयांवर संबंध दृढ करण्यावर चर्चा होणार आहे. १५ ते १७ मे पर्यंत हा दौरा असेल.

स्वीडन : यांनतर १७ मे रोजी ते स्वीडना रवाना होतील. येथे स्वीडनच्या गोथेनबर्ग येथे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांची पंतप्रधान मोदी भेट घेणार आहेत. या भेटीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि पुरवठा साखळी मजहूत करण्यावर द्विपक्षीय चर्चा होईल. तसेच युरोपियन राऊंड टेबल फॉर इंडस्ट्री लाही पंतप्रधान संबोधित करतील. भारत आणि युरोपमधील व्यापार वाढवणे याचा हेतू आहे.

नॉर्वे : यांनतर १८ मे रोजी पंतप्रधान नॉर्वेला भेट देतील. या ठिकाणी ओस्लो येथे होणाऱ्या तिसऱ्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत ते सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत डेन्मार्क, फिनलँड, आइसलँड, स्वीडन, नॉर्वेचे नेतांच्या सहभाग असेल. या परिषदेत रिन्यूएबल एनर्जी आणि स्पेस रिसर्चवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

इटली : या दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधान मोदी इटलीला भेट देतील. येथे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासोबत संरक्षण आणि धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्यावर चर्चा पंतप्रधान मोदी करतील.

दौऱ्याचा मुख्य उद्देश

  • जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेल आणि वायूचा पुरवठा सुनिश्चित करणे
  • एआय, क्वांटम कॉप्युटिंग आणि ग्रीन ट्रान्झिशनमध्ये जागतिक सहकार्य वाढवणे
  • भारत आणि युरोपीय महासंघातील मुक्त व्यापार कराराला गती देणे.
पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यामुळे युरोप आणि आखाती देशांत भारताचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे.

