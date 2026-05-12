Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार

Updated On: May 12, 2026 | 04:19 PM
Hormuz Cirsis News in Marathi : तेहरान : गेल्या दोन महिन्यांपासून अमेरिका इराण यांच्यात भीषण युद्ध सुरु आहे. या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर मोठे उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. विशेष करुन स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait Of Hormuz) नाकेबंदीचा सागरी मार्ग बंद झाल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. याचा फटका भारतासह संपूर्ण जगाला बसत आहे. दरम्यान इराणने या नाकेबंदीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच या नाकेबंदीमुळे भारताला होणाऱ्या त्रासावर खेद व्यक्त केला आहे.

हतबल की रणनीती?

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माइल बघाई यांनी, होर्मुझ नाकेबंदीवर तेहरानची भूमिका मांडली आहे. त्यांनी म्हटले की, इराणला होर्मुझची नाकेबंदी करण्याची इच्छा नसून ही केवळ एक लष्करी गरज आहे.

  • स्वसंरक्षणाचा युक्तिवाद : इस्माइल यांनी म्हटले की, अमेरिका-इस्रायल आखाती देशांतील तळांचा वापर करुन इराणवर हल्ले करत आहे. याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी होर्मुझ मार्ग रोखणे इराणला भाग पडले असल्याचे त्यांनी सागंतिले.
  • आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा बहाणा : तसेच इराणने ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करण्यात आला असल्याचा दावा केला आहे.
  • जबाबदारी : दरम्यान इराणने जागतिक व्यापारात अडथळे निर्माण करण्यासाठी अमेरिका-इस्रायल (Israel) जबाबादर असल्याचे म्हटले आहे. या देशांनी इराणविरोधात युद्ध पुकारल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे इस्माइल यांचे म्हणणे आहे.

भारत-इराण संबंधावर भाष्य

सध्या होर्मुझच्या नाकेबंदीचा भारतालाही फटका बसत आहे. यामुळे भारतात इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. यावर भाष्य करताना इस्माइल यांनी म्हटले की, भारत आणि इराणचे संबंधि ऐतिहासिक व राजनैतिक आहेत. दोन्ही देशांची भागीदारी दृढ आहे. मात्र सद्याच्या परिस्थिती आमच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याचे त्यांनी म्हटले.

होर्मुझ नाकेबंदीमुळे भारताला होणाऱ्या त्रासावर आम्ही आनंदी नाही. एक सार्वभौम राष्ट्रावर जेव्हा दोन अण्वस्त्रधारी देश हल्ला करतात, तेव्हा अशा निर्णयांचा गरज पडते असे इराणने स्पष्ट केले.

जागतिक परिणाम

सध्या या वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. होर्मुझचा मार्ग हा जगातील कच्चा तेलाच्या वाहतुकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे. पण हा मार्ग बंद झाल्यामुळे कच्चा तेलाच्या किमती वाढल्या असून आशियाई देशांना होणार पुरवठा धोक्यात आला आहे. याचा जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: होर्मुझ सामुद्रधुनी महत्त्वाची का आहे?

    Ans: स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ जगातील कच्चा तेलाच्या वाहतूकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. या मार्गावरुन जगाच्या २० ते ३०% पुरवठा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचवला जातो. गॅसचाही पुरवठा याच मार्गावरुन होता. हा मार्ग बंद झाल्यास जगभरात इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण होऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल.

  • Que: इराणने भारताची माफी का मागितली?

    Ans: होर्मुझ नाकेबंदीमुळे भारतासह जगभरातील देशांमध्ये तेल आणि वायू पुरवठ्यात अडथळा येत आहे. यावर इराणने खेद व्यक्त करत परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच यासाठी अमेरिका इस्रायलला जबाबदार धरले आहे.

Published On: May 12, 2026 | 04:19 PM

