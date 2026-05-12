Maharashtra Police Housing: पोलीस दलासाठी मोठी बातमी! ५,४५९ घरांसाठी १७६८ कोटींचा निधी मंजूर; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

पोलिसांना घरांसाठी ₹1768.08 कोटी मंजूर! जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास… — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 12, 2026
‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, राज्याच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र अविश्रांतपणे काम करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना उत्तम निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण सुरुवातीपासूनच कटिबद्ध आहोत. त्यांनी सांगितले की, २०१४ ते २०१९ या कालावधीत त्यांच्या सरकारने मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी व्याज-अनुदानावर आधारित गृहनिर्माण योजना सुरू केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात ही योजना खंडित करण्यात आली असली, तरी त्यानंतर त्यांच्या प्रशासनाने ही योजना पुन्हा सुरू केली.
मुख्यमंत्र्यांनी यावर भर दिला की, पोलिस दलाचे कल्याण आणि त्यांच्या कुटुंबांना राहणीमानाच्या उत्तम सुविधा पुरवणे ही सरकारची आजही प्राथमिकता आहे. याच उद्दिष्टाच्या पूर्ततेच्या दिशेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘मुंबई पोलिस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्पा’लाही मंजुरी दिली होती. सुमारे ₹२०,००० कोटींचा अंदाजित खर्च असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत, मुंबई आणि तिच्या उपनगरांमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी ४०,००० ते ४५,००० आधुनिक निवासी सदनिकांचे बांधकाम केले जाणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत, ७५ वेगवेगळ्या भूखंडांवर गृहनिर्माण सुविधा विकसित केल्या जातील, ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ५० दशलक्ष चौरस फूट असेल. या योजनेच्या आर्थिक आराखड्यानुसार, एकूण खर्चापैकी ३० टक्के वाटा राज्य सरकार उचलणार असून, उर्वरित ७० टक्के निधी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाद्वारे (MSIDC) कर्जाच्या माध्यमातून उभारला जाईल. या उपक्रमांमुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना सुरक्षित, आधुनिक आणि उत्कृष्ट दर्जाच्या निवास सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास सरकारला वाटतो.
