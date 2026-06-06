Crypto बाजारात भूकंप! 8 महिन्यांत किंमत झाली अर्धी; गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण, आता काय होणार?

जगातील सर्वात मोठी क्रिप्टोकरन्सी असलेल्या ‘बिटकॉइन’ची किंमत ऑक्टोबर २०२४ नंतर पहिल्यांदाच इतकी घाली घसरली आहे. तब्बल ६०,००० डॉलर्सच्या पातळीच्या खाली घसरली असून, त्यामुळे त्याच्या मूल्यातील घसरण अधिकच तीव्र झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये १,२६,००० डॉलर्सहून अधिकचा उच्चांक गाठल्यानंतर, गेल्या आठ महिन्यांत बिटकॉइनने आपल्या मूल्यापैकी निम्म्याहून अधिक मूल्यांवर आली आहे.
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शनिवारी सकाळी बिटकॉइनच्या किमतीत जवळपास 7 टक्क्यांची घसरण होऊन ती ५९,१०१ डॉलर्सवर आली. त्यानंतर त्याची ट्रेडिंग ५९,७४३.२१ डॉलर्सच्या आसपास होत असल्याचे दिसून आले. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, बिटकॉइनवरील या दबावामागे लिक्विडिटीमधील बदल, आणि विशेषतः संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीत झालेली घट, हे प्रमुख कारण आहे.
गुंतवणूकदारांचा ओढा आता AI, डिफेन्स, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांकडे वळत आहेत. ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी बाजारातून निधी काढून घेतले जात आहे. विश्लेषकांच्या मते, सोने आणि AI-संबंधित शेअर्समधील वाढत्या स्वारस्याचाही क्रिप्टोकरन्सीच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आणि त्याबाबत गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचाही क्रिप्टो बाजारावर परिणाम होताना दिसत आहे.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, बिटकॉइन ६०,००० ते ६२,००० डॉलर्सची महत्त्वाची support level टिकवून ठेवू शकते का, याकडे गुंतवणूकदार आता बारकाईने लक्ष देतील. जर ही पातळी टिकून राहिली, तर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) मधील गुंतवणुकीचा ओघ, संस्थात्मक सहभाग, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि भू-राजकीय परिस्थिती हे घटक नजीकच्या काळात बिटकॉइनची वाटचाल निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाल्यानंतर बिटकॉइन गुंतवणूकदारांची पसंतीची निवड बनली होती आणि त्याची किंमत विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. मात्र, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, संस्थात्मक गुंतवणुकीतील घट आणि गुंतवणुकीच्या बदलत्या प्राधान्यक्रमांमुळे या प्रमुख क्रिप्टोकरन्सीला आता सततच्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे.
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