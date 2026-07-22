IND vs ZIM: टीम इंडियाचा जिम्बाब्वे दौरा; पण तिथे खिशात किती रुपये लागतील? भारतीय रुपया मजबूत की कमकुवत?

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झिम्बाब्वेमध्ये ‘झिम्बाब्वे गोल्ड’ हे चलन वापरले जाते. जे थोडक्यात ‘ZIG’ म्हणूनही ओळखले जाते. ते एप्रिल २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आले. देशातील आर्थिक अस्थिरता लक्षात घेता, येथे बहु-चलन प्रणाली देखील आहे, म्हणजेच झिम्बाब्वेमधील व्यवहार अमेरिकन डॉलर्समध्ये देखील केले जातात. म्हणजे झिंग आणि डॉलर्स या दोन्हींचं राज्य इथे आहे.
झिम्बाब्वेच्या चलनाच्या मूल्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, एक भारतीय रुपया हा ३.५९ झिम्बाब्वेच्या सोन्याच्या बरोबरीचा आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही कोणाला १ झिम्बाब्वेचे सोने दिले, तर ते तुम्हाला ३.५९ भारतीय रुपये देतील.
|तारीख
|दिवस
|सामना
|वेळ
|ठिकाण
|२३ जुलै
|गुरुवार
|पहिला टी२० सामना
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|हरारे स्पोर्ट्स क्लब
|२५ जुलै
|शनिवार
|दुसरा टी२० सामना
|सायंकाळी ४:३० वाजता
|हरारे स्पोर्ट्स क्लब
|२६ जुलै
|रविवार
|तिसरा टी२० सामना
|सायंकाळी ४:३० वाजता
|हरारे स्पोर्ट्स क्लब
झिम्बाब्वेमध्ये २००९ पासून झिम्बाब्वेयन डॉलर वापरला जात होता, आणि एप्रिल २०२४ मध्ये त्याच्या जागी ZWG झिम्बाब्वे गोल्ड हे चलन आले. हे झिम्बाब्वेचे सहावे चलन आहे, म्हणजेच हे चलन आतापर्यंत पाच वेळा बदलले गेले आहे.
आता झिम्बाब्वेयन सोने भारतीय रुपयापेक्षा कमकुवत आहे, तर कल्पना करा की ते अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत किती कमकुवत असेल. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत अंदाजे २६ ते २८ झिम्बाब्वेयन सोन्याच्या बरोबर आहे, म्हणजेच जर तुमच्याकडे एक अमेरिकन डॉलर असेल, तर तुम्ही झिम्बाब्वेमध्ये २८ झिम्बाब्वेयन सोन्याच्या किमतीच्या वस्तू खरेदी करू शकता.
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