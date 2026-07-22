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भारताची E Commerce बाजारपेठ 2030 पर्यंत 250 अब्ज डॉलरवर पोहोचणार! शिपरॉकेट आणि डेलॉईटच्या अहवालात मोठा खुलासा

Updated On: Jul 22, 2026 | 07:08 PM IST
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सारांश

भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्रात AI आणि 'भारत'च्या जोरावर मोठी क्रांती घडत आहे. शिपरॉकेट आणि डेलॉईटतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 'एआय फॉर भारत कॉमर्स' अहवालानुसार, भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ २०२५ मधील ९० अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत तब्बल २५० अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारताची E Commerce बाजारपेठची भरारी
  • 2030 पर्यंत 250 अब्ज डॉलरवर पोहोचणार!
  • शिपरॉकेट आणि डेलॉईटच्या अहवालात मोठा खुलासा
भारतातील ई-कॉमर्स उद्योगाच्या पुढील टप्प्यातील वाढीचा मार्ग स्पष्ट करते. या अभ्यासानुसार, एआय-आधारित प्रॉडक्ट शोध, चेकआउट इंटेलिजन्स आणि वितरण व्यवस्थेतील नवनिर्मितीमुळे ग्राहकांच्या ऑनलाइन खरेदीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होत असून, भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ २०२५ मधील सुमारे ९० अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत सुमारे २५० अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज ‘एआय फॉर भारत कॉमर्स: अनलॉकिंग द २५० बिलियन डॉलर बिझनेस अपॉर्च्युनिटी’ या अहवालातून निदर्शनास आला आहे. भारतातील ई-कॉमर्स उद्योगाच्या पुढील टप्प्यातील वाढीचा मार्ग स्पष्ट करणारा हा अहवाल भारतातील एआय-संचालित ई-कॉमर्स सोल्यूशन्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‘शिपरॉकेट’ यांनी ‘डेलॉईट’च्या सहकार्याने प्रसिद्ध केला आहे.

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‘भारत’च्या वाढत्या महत्त्वावर विशेष भर

हा अहवाल भारताच्या डिजिटल कॉमर्स प्रवासात ‘भारत’च्या (ग्रामीण व निमशहरी भाग) वाढत्या महत्त्वावर विशेष भर देतो. सध्या ४८.८ कोटी ग्रामीण इंटरनेट वापरकर्ते असून, ते भारताच्या एकूण सक्रिय इंटरनेट लोकसंख्येच्या ५५% आहेत. तसेच ९८% इंटरनेट वापरकर्ते प्रादेशिक भाषांमध्ये सामग्री वापरतात आणि इंग्रजीच्या तुलनेत प्रादेशिक भाषांमधील व्हॉईस सर्चमध्ये १५६% वाढ झाली आहे. त्यामुळे व्यवसायांना अधिक सर्वसमावेशक आणि ‘व्हर्नाक्युलर-फर्स्ट’ (स्थानिक भाषांना प्राधान्य देणारे) ई-कॉमर्स अनुभव तयार करावे लागतील. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, टियर-२ आणि टियर-३ शहरांचा भारतातील ऑनलाइन खरेदीदारांमध्ये आधीच ६०% हून अधिक वाटा आहे, जो भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत ‘भारत’चे वाढते योगदान दर्शवतो.

ई-कॉमर्सच्या भविष्याला नवा आकार देणाऱ्या 3  प्रमुख ट्रेंड्स

या अहवालात भारतीय ई-कॉमर्सच्या भविष्याला नवा आकार देणाऱ्या तीन प्रमुख ट्रेंड्सविषयी सांगण्यात आले आहे. यानुसार, प्रगत एआय मॉडेल्स आणि जनरेटिव्ह एआय हे बुद्धिमत्तापूर्ण सूचना, संवादात्मक व्यापार आणि व्हिज्युअल डिस्कव्हरीच्या माध्यमातून ग्राहकांना एआय-पावर्ड पर्सनलायझेशनसह सुलभ खरेदीचा अनुभव प्रदान करत आहेत. तसेच, कन्व्हर्जन इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून एआय-आधारित सूचना, भविष्यातील निर्णयांचा अंदाज आणि प्रभावी ग्राहक सहभागामुळे ब्रँड्सना कन्व्हर्जन दर, ग्राहक टिकवून ठेवणे आणि सरासरी ऑर्डर मूल्य वाढवण्यास मदत होत आहे. याशिवाय, इंटरनेटचा विस्तार, वाढती ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी आणि प्रादेशिक भाषांमधील सामग्रीच्या वापरामुळे भारत-लेंड डिजिटल अ‍डॉप्शनला गती मिळत असून, संपूर्ण देशात डिजिटल कॉमर्सच्या संभाव्य बाजारपेठेचा विस्तार होत आहे.

AI मुळे ऑनलाइन खरेदीचा अनुभव अधिक चांगला

अहवालानुसार, ९०% भारतीय ग्राहकांचे असे मानणे आहे की जनरेटिव्ह एआयमुळे त्यांचा ऑनलाइन खरेदीचा अनुभव अधिक चांगला झाला आहे, जे एआय-संचालित ई-कॉमर्स अनुभवांची वाढती स्वीकारार्हता दर्शवते. तसेच, एआय-तंत्रज्ञानामुळे संपूर्ण कॉमर्स व्हॅल्यू चेनमध्ये व्यावसायिक निकालांमध्ये कशी सुधारणा होत आहे, याची उदाहरणेही यात देण्यात आली आहेत. आधी खरेदी केलेल्या ग्राहकांचा पुनरागमन कन्व्हर्जन दर नवीन वापरकर्त्यांच्या तुलनेत २.१ पट जास्त असतो. तसेच, २५% पेक्षा जास्त पुन्हा खरेदी करण्याचे प्रमाण असलेल्या ब्रँड्सचा नफा, १५% पेक्षा कमी दर असलेल्या ब्रँड्सपेक्षा ३.४ पट जास्त असतो. हे आकडे ग्राहकांचे एंगेजमेंट, कन्व्हर्जन आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक निकाल सुधारण्यात एआयची वाढती भूमिका स्पष्ट करतात.

बाजारपेठेतील ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करणारे अनुभव

या निष्कर्षांवर बोलताना, शिपरॉकेटचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहिल गोयल म्हणाले, “भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्र वाढीच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे आणि या प्रवासाला आकार देण्यात तंत्रज्ञान मध्यवर्ती भूमिका बजावेल. आजचे ग्राहक जलद, अधिक वैयक्तिकृत आणि सोयीस्कर खरेदी अनुभवाची अपेक्षा करतात. व्यवसायांच्या दृष्टीने, एआयमध्ये गुंतवणूक करणे, वितरण क्षमता मजबूत करणे आणि मेट्रो शहरांसह नव्याने उदयास येणाऱ्या बाजारपेठेतील ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करणारे अनुभव तयार करणे आवश्यक आहे. हा अहवाल अशा प्रवृत्तींची रूपरेषा मांडतो ज्या येत्या काळात या क्षेत्राची दिशा ठरवतील.”

जगातील मोठ्या आणि गतिमान कॉमर्स बाजारपेठांपैकी एक

डेलॉईट इंडियाचे पार्टनर आणि कन्झ्युमर इंडस्ट्री लीडर डॉ. आनंद रामनाथन म्हणाले, “भारत जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात गतिमान कॉमर्स बाजारपेठांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशा वेळी केवळ एआयचा स्वीकार करणारे नव्हे, तर त्याचा अचूकता, वेग आणि शिस्तीने कसा वापर करायचा हे शिकणारे ब्रँड्सच विजयी ठरतील. ही संधी खूप मोठी आहे आणि पुढील टप्पा हा दृढनिश्चयाने पावले उचलणाऱ्यांचा असेल.”

हा अहवाल उद्योग संशोधन, बाजारपेठेतील ट्रेंड्स आणि शिपरॉकेटच्या ई-कॉमर्स अभ्यासाचे एकत्रीकरण करून, एआय तंत्रज्ञान भारतातील प्रॉडक्ट शोध, ग्राहक सहभाग, वितरण आणि खरेदी अनुभवांना कसा नवा आकार देत आहे याचे विश्लेषण करतो. तसेच, देशाच्या ई-कॉमर्स परिसंस्थेचे भविष्य घडवण्यात ‘भारत’, प्रादेशिक कॉमर्स आणि एआय-सक्षम वैयक्तीकरण यांच्या वाढत्या महत्त्वाचाही शोध घेतो.

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Web Title: India ecommerce market to reach 250 billion dollars by 2030 shiprocket deloitte report

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Published On: Jul 22, 2026 | 07:08 PM

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