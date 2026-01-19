Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026: रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता?

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ पूर्वी महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट नेत्यांनी गृहकर्जावर करसवलत वाढवण्याची आणि बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 07:38 PM
रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता? (Photo Credit- AI)

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 पूर्वी अपेक्षा वाढत असताना, महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नेते गृहनिर्माण परवडणारे ठेवण्यासाठी, अंतिम वापरकर्त्यांचा (एंड-यूजर्स) विश्वास टिकवण्यासाठी आणि शहरी तसेच पायाभूत सुविधा आधारित विकासाला गती देण्यासाठी लक्ष केंद्रीत धोरणात्मक उपाययोजनांची मागणी करत आहेत. गृहखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे, गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा (Infrastructure Status) दर्जा देणे, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, मंजुरी प्रक्रिया वेगवान करणे तसेच कनेक्टिव्हिटी, पुनर्विकास आणि शाश्वत विकासात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करणे या सर्व उपायांमुळे निवासी, व्यावसायिक आणि लक्झरी विभागांमध्ये संतुलित, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकास साध्य होऊ शकतो, असा विश्वास उद्योगातील भागधारकांनी व्यक्त केला आहे.

श्री. प्रशांत शर्मा, अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र

“रिअल इस्टेट क्षेत्र हे आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि संलग्न उद्योगांसाठी सातत्याने महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिले आहे. येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी अधिक मजबूत करणारे, परवडणाऱ्या घरांना चालना देणारे आणि प्रकल्प अंमलबजावणीला गती देणारे उपाय अपेक्षित आहेत. विशेषतः परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा दर्जा दिल्यास संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याचा मार्ग सुलभ होईल आणि विकासकांचा कर्जखर्च कमी होईल.”

ते पुढे म्हणाले, “घरखरेदीदारांसाठी गृहकर्जावरील व्याज आणि मुद्दल परतफेडीवरील करसवलती (कलम 24(b) आणि 80C) अनेक वर्षांपासून बदलल्या नसल्याने त्यांचा पुनर्विचार करावा, अशी आमची ठाम मागणी आहे. बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत स्पष्टता दिल्यास खर्चाचा ताण कमी होईल. तसेच, वेगवान मंजुरी, पुनर्विकास व शहरी गृहनिर्माणासाठी धोरणात्मक पाठिंबा आणि शाश्वत व हरित विकासासाठी प्रोत्साहने देणे हे क्षेत्राच्या दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक वाढीस हातभार लावेल.”

श्री. कौशल अगरवाल, अध्यक्ष, द गार्डियन्स रिअल इस्टेट अ‍ॅडव्हायझरी

“केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 जवळ येत असताना, रिअल इस्टेट क्षेत्र धोरणात्मक सातत्य आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला बळ देणाऱ्या उपायांकडे लक्ष ठेवून आहे. गेल्या वर्षभरात बाजाराने उल्लेखनीय लवचिकता दाखवली असून, प्रमुख शहरांमध्ये स्थिर विक्री आणि खऱ्या घरखरेदीदारांचा वाढता सहभाग यामुळे त्याला पाठबळ मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः मध्यम उत्पन्न व परवडणाऱ्या गटासाठी गृहकर्जावरील व्याज व मुद्दल परतफेडीवरील करसवलती वाढवणे, तसेच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा पुनर्विचार करणे, यामुळे मालकीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो आणि प्रथमच घर घेणाऱ्या खरेदीदारांना प्रोत्साहन मिळेल.”

“तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, शहरी पायाभूत सुविधा, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि पुनर्विकास आधारित वाढीवर सरकारचा सातत्यपूर्ण भर असणे, ज्यामुळे नवीन मागणी क्षेत्रे खुली होतील आणि शहरातील राहणीमान सुधारेल. करप्रणालीत स्पष्टता व सातत्य, विशेषतः बांधकामाधीन मालमत्तांवरील करांबाबत तर्कसंगत दृष्टिकोन, यामुळे खरेदीदारांचा विश्वास आणि विकासकांचा आत्मविश्वास अधिक मजबूत होईल. हे सर्व उपाय एकत्रितपणे संतुलित व सर्वसमावेशक विकासाला चालना देत रिअल इस्टेट क्षेत्राची भारताच्या आर्थिक व शहरी विकासातील दीर्घकालीन भूमिका अधोरेखित करतील.”

श्री. शिल्पिन टाटर, व्यवस्थापकीय संचालक, सुपर्ब रिअल्टी

“रिअल इस्टेट क्षेत्र हे आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि शहरी परिवर्तनाचे प्रमुख चालक राहिले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढवणारे आणि निवासी तसेच व्यावसायिक विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी टिकवणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा दर्जा देणे, दीर्घकालीन व परवडणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचा मार्ग खुला करणे आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना देणे, विशेषतः शहरी, पुनर्विकास आधारित आणि मिश्र-वापर बाजारांसाठी विकासकांना मोठा आधार देईल.”

“बांधकाम खर्चात वाढ होत असताना, महत्त्वाच्या बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत स्पष्टता देणे आवश्यक आहे. वेगवान मंजुरी, पुनर्विकासासाठी धोरणात्मक पाठिंबा आणि हरित व शाश्वत प्रकल्पांसाठी लक्ष केंद्रीत प्रोत्साहने दिल्यास पुरवठा कार्यक्षमता वाढेल. व्यावसायिक रिअल इस्टेट विभागात, डिझाइन, शाश्वतता, कर्मचारी कल्याण आणि तंत्रज्ञान यांवर आधारित भविष्योन्मुख कार्यालयीन व व्यावसायिक जागांवर अर्थसंकल्पीय भर देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. हरित प्रमाणित आणि ऊर्जा-कार्यक्षम इमारतींसाठी प्रोत्साहने, तंत्रज्ञानाधारित स्मार्ट वर्कस्पेसेस आणि शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक यामुळे विकासकांना जागतिक मानकांशी सुसंगत, उच्च दर्जाची मालमत्ता निर्माण करता येईल.”

श्री. कमलेश ठाकूर, सह-संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक, सृष्टी ग्रुप

“घरखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे आणि व्याज अनुदान योजना विस्तारल्यास, विशेषतः परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील खऱ्या मागणीला मोठा आधार मिळेल. शहरे विकसित होत असताना, केवळ कनेक्टिव्हिटीऐवजी खरी अ‍ॅक्सेसिबिलिटी महत्त्वाची ठरेल. गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड, मेट्रो मार्गिका आणि प्रमुख वाहतूक मार्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना गती दिल्यास नवीन मायक्रो-मार्केट्स खुली होतील आणि प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विकासकांच्या दृष्टीने, वेगवान नियामक मंजुरी, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स, दीर्घकालीन भांडवलाचा सुलभ प्रवेश, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि शाश्वत विकासासाठी प्रोत्साहने हे अत्यावश्यक घटक आहेत. हे सर्व उपाय एकत्रितपणे उच्च दर्जाचे गृहनिर्माण उपलब्ध करून देताना सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन शहरी विकासाला चालना देतील.”

सुश्री. श्रद्धा केडिया-अगरवाल, संचालक, ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स

“येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण परवडणारे ठेवणारे, व्यवसाय सुलभता वाढवणारे आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत करणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. घरखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे आणि दीर्घकालीन, कमी खर्चिक निधी सुलभपणे उपलब्ध करून दिल्यास, लक्झरी गृहनिर्माण आणि मिश्र-वापर प्रकल्पांसह सर्व गृहनिर्माण विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांचा विश्वास टिकून राहील. लक्झरी घरे, दर्जेदार व्यावसायिक मालमत्ता आणि एनआरआय गुंतवणूकदारांमध्ये भारताची मजबूत प्रतिमा हे महत्त्वाचे मागणी चालक ठरले आहेत. करप्रणाली, निधी परत पाठवण्याचे नियम आणि गुंतवणूक-स्नेही धोरणांमध्ये स्पष्टता दिल्यास हा विभाग आणखी बळकट होईल. तसेच, शहरी पायाभूत सुविधा आणि पुनर्विकास आधारित वाढीला गती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, वेगवान मंजुरी आणि शाश्वत व हरित प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने दिल्यास, विकासकांना उच्च दर्जाची शहरी मालमत्ता निर्माण करताना घरखरेदीदार, गुंतवणूकदार आणि शहरासाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करता येईल.”

श्री. गौरव वर्मा, संचालक, ओरा ग्रुप

“रिअल इस्टेट क्षेत्र हे शहरी विकास आणि आर्थिक गतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. घरखरेदीदारांसाठी करसवलती मजबूत करणे आणि दीर्घकालीन, कमी खर्चिक वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे, यामुळे सर्व विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी सुदृढ राहील. अपार्टमेंट्ससोबतच प्लॉटेड डेव्हलपमेंट्स आणि सेकंड होम्समध्येही वाढता रस दिसून येत आहे, ज्यामागे सुधारित पायाभूत सुविधा, वर्क-फ्रॉम-एनीवेअर ट्रेंड आणि जीवनशैली आधारित मालकीची आकांक्षा कारणीभूत आहे. लक्झरी गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास आधारित प्रकल्पांना शहरी बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, बदलती जीवनशैली आणि पायाभूत सुविधांमुळे वाढलेली अ‍ॅक्सेसिबिलिटी हे त्यामागील प्रमुख घटक आहेत. महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना, मेट्रो मार्गिका आणि प्रमुख रस्ते नेटवर्कना वेग दिल्यास नवीन मायक्रो-मार्केट्स खुली होतील आणि राहणीमान सुधारेल. बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, वेगवान मंजुरी आणि शाश्वत विकासासाठी प्रोत्साहने दिल्यास, विकासकांना दीर्घकालीन मूल्य देणारी उच्च दर्जाची निवासी मालमत्ता निर्माण करता येईल.”

श्री. ध्रुमन शाह, प्रवर्तक, अरिहा ग्रुप

“येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढवणारे, मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणारे आणि अंतिम वापरकर्त्यांसाठी गृहनिर्माण अधिक परवडणारे करणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. लक्झरी रिअल इस्टेट हा वेगाने वाढणारा विभाग ठरला असून, मोठी घरे, उत्तम सुविधा आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेली घरे शोधणाऱ्या जाणकार खरेदीदारांमुळे ही वाढ झाली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांनीही जुन्या शहरी पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करत दर्जेदार शहरी जीवनशैली उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वेगवान मंजुरी, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि शाश्वत व हरित प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने दिल्यास अंमलबजावणीतील अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. पायाभूत सुविधा आणि शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटीवर सातत्यपूर्ण भर दिल्यास पुनर्विकास आधारित वाढीस चालना मिळेल आणि जागतिक दर्जाच्या निवासी मालमत्ता वितरित करता येतील.”

