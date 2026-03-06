Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Eng I Made A Big Mistake Harry Brook Laments After Semi Final Defeat Criticized The Team

IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका

भारत विरूद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे या सामन्यानंतर हॅरी ब्रुकने त्यानी केलेल्या चुका सांगितल्या त्याचबरोबर त्याने बेथलचे कौतुक देखील केले.

Updated On: Mar 06, 2026 | 12:13 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने कबूल केले की आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्य फेरीत भारताकडून सात धावांनी पराभव झाल्यानंतर यजमान संघाच्या डावात संजू सॅमसनला बाद करून त्याने मोठी चूक केली. ब्रूकने त्याला जीवनदान दिले तेव्हा सॅमसन १५ धावांवर होता. त्यानंतर सॅमसनने जीवनदानाचा फायदा उठवत ४२ चेंडूत आठ चौकार आणि सात षटकारांसह ८९ धावा केल्या. त्याला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले. सॅमसनच्या खेळीमुळे भारताला सात बाद २५३ धावांपर्यंत पोहोचता आले, जे स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वोच्च नॉकआउट धावसंख्या आहे.

भारताच्या २५४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, बेथेलच्या शतकानंतरही इंग्लंडला सात बाद २४६ धावाच करता आल्या. “आम्हाला वाटले होते की पहिल्या डावात चेंडू थांबेल आणि अधिक फिरेल, परंतु चेंडू बॅटवर चांगला आला आणि भारताने चांगली फलंदाजी केली,” असे ब्रूकने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या उपांत्य सामन्यानंतर सांगितले. “सॅमसनला बाद करून मी मोठी चूक केली हे मी मान्य करतो. आम्ही क्षेत्ररक्षणात तितके चांगले नव्हतो. आम्ही चुका केल्या आणि आम्ही भारताविरुद्ध ते करू शकत नाही.”

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय

ब्रूकने बेथेलचे कौतुक केले, ज्याने इंग्लंडला जवळजवळ अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला. “बेथेल पूर्णपणे अविश्वसनीय होता, तो खूप पैसे कमवेल. त्याने पहिल्या चेंडूपासून धावा केल्या आणि जगाला तो काय करू शकतो हे दाखवून दिले. आमची स्पर्धा चांगली झाली आणि आम्ही कसे खेळलो याचा आम्हाला खूप अभिमान वाटला पाहिजे. आम्ही संपूर्ण सामन्यात आमची हिंमत राखली, परंतु दुर्दैवाने, निकाल आमच्या मनासारखा गेला नाही,” ब्रूक म्हणाला.

दरम्यान, रोमांचक उपांत्य सामन्यात इंग्लंडला हरवल्यानंतर, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजयाचे श्रेय गोलंदाजांना आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाला दिले आणि म्हटले की या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणे ही एक अविश्वसनीय भावना आहे. गतविजेत्या भारताचा सामना ८ मार्च रोजी न्यूझीलंडशी होईल. सामन्यानंतर सूर्यकुमारने प्रसारकांना सांगितले की, “ही एक अविश्वसनीय भावना आहे. अंतिम सामन्यासाठी अहमदाबादला जाणे ही खेळाडूंसाठी खूप खास भावना आहे.” संघाच्या मोठ्या धावसंख्येत सॅमसनच्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले आणि म्हटले की, “जेव्हा सॅमसन फलंदाजीसाठी आला तेव्हा त्याला नेमके काय करायचे आहे हे माहित होते. संघाला त्याच्याकडून त्या कामगिरीची आवश्यकता होती आणि त्याने कामगिरी केली.”

सूर्यकुमार म्हणाला, “मी हॅरी ब्रुकला सांगितले होते की आम्हाला तुमच्याविरुद्ध आणखी किती धावा काढायच्या आहेत. ते नेहमीच स्पर्धेत होते आणि लक्ष्याचा पाठलाग करत होते. पण बुमराह, अर्शदीप आणि इतर गोलंदाजांनी ज्या पद्धतीने सामना आमच्या बाजूने वळवला तो अविश्वसनीय होता. तो एक शानदार गोलंदाजी कामगिरी होती.” तो पुढे म्हणाला, “मी सामन्यादरम्यान खूप घाबरलो होतो, त्यावेळी माझे हृदय गती कदाचित १६०-१७५ च्या दरम्यान होती. जेव्हा आम्ही मैदानावर गेलो तेव्हा स्टेडियम सुमारे ८० टक्के भरले होते. मला आशा आहे की आम्ही प्रेक्षकांना एक चांगला सामना दिला.”

Web Title: Ind vs eng i made a big mistake harry brook laments after semi final defeat criticized the team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 12:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय
1

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय

इंग्लंडने सामना गमावला पण जेकब बेथेलने इतिहास घडवला! 22 वर्षीय या खेळाडूने 1.4 अब्ज भारतीयांच्या हृदयाचे वाढवले ठोके
2

इंग्लंडने सामना गमावला पण जेकब बेथेलने इतिहास घडवला! 22 वर्षीय या खेळाडूने 1.4 अब्ज भारतीयांच्या हृदयाचे वाढवले ठोके

बुमराहने बंप कॅच घेतल्यानंतर साक्षी आनंदाने मारायला लागली उड्या, MS Dhoni ची प्रतिक्रिया व्हायरल! सेमीफायनल सामन्यातील Video Viral
3

बुमराहने बंप कॅच घेतल्यानंतर साक्षी आनंदाने मारायला लागली उड्या, MS Dhoni ची प्रतिक्रिया व्हायरल! सेमीफायनल सामन्यातील Video Viral

‘या विजयाचा खरा नायक बुमराह आहे…’ IND vs ENG च्या उपांत्य फेरीतील विजयानंतर संजू सॅमसनचे हृदयस्पर्शी विधान
4

‘या विजयाचा खरा नायक बुमराह आहे…’ IND vs ENG च्या उपांत्य फेरीतील विजयानंतर संजू सॅमसनचे हृदयस्पर्शी विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ramayana रिलीजपूर्वीच निर्मात्यांनी चाहत्यांना दिला मोठा धक्का; रणबीर- सनी देओल दिसणार पुन्हा एकत्र

Ramayana रिलीजपूर्वीच निर्मात्यांनी चाहत्यांना दिला मोठा धक्का; रणबीर- सनी देओल दिसणार पुन्हा एकत्र

Mar 06, 2026 | 12:13 PM
IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका

IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका

Mar 06, 2026 | 12:13 PM
मोबाइल ॲपवरून कळणार कर्करोगाचा धोका; टाटा रुग्णालय विकसित करतंय खास मोबाइल ॲप

मोबाइल ॲपवरून कळणार कर्करोगाचा धोका; टाटा रुग्णालय विकसित करतंय खास मोबाइल ॲप

Mar 06, 2026 | 12:07 PM
Economic Survey: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुसाट! ७.९ टक्क्यांच्या विकासदरासह देशाच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांचा ‘सिंहाचा वाटा

Economic Survey: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुसाट! ७.९ टक्क्यांच्या विकासदरासह देशाच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांचा ‘सिंहाचा वाटा

Mar 06, 2026 | 12:05 PM
संतापजनक! शाळेच्या गेटसमोरच तरुणाचे अश्लील चाळे; नगरसेविकेने घेतली दखल

संतापजनक! शाळेच्या गेटसमोरच तरुणाचे अश्लील चाळे; नगरसेविकेने घेतली दखल

Mar 06, 2026 | 12:04 PM
शाहरुख खानच्या ‘king ’ चित्रपटात स्टार्सची फौज! अभिनेत्याच्या विधानाने चर्चेला उधाण

शाहरुख खानच्या ‘king ’ चित्रपटात स्टार्सची फौज! अभिनेत्याच्या विधानाने चर्चेला उधाण

Mar 06, 2026 | 12:00 PM
राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Mar 06, 2026 | 11:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM