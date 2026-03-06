IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका

इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने कबूल केले की आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्य फेरीत भारताकडून सात धावांनी पराभव झाल्यानंतर यजमान संघाच्या डावात संजू सॅमसनला बाद करून त्याने मोठी चूक केली. ब्रूकने त्याला जीवनदान दिले तेव्हा सॅमसन १५ धावांवर होता. त्यानंतर सॅमसनने जीवनदानाचा फायदा उठवत ४२ चेंडूत आठ चौकार आणि सात षटकारांसह ८९ धावा केल्या. त्याला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले. सॅमसनच्या खेळीमुळे भारताला सात बाद २५३ धावांपर्यंत पोहोचता आले, जे स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वोच्च नॉकआउट धावसंख्या आहे.
भारताच्या २५४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, बेथेलच्या शतकानंतरही इंग्लंडला सात बाद २४६ धावाच करता आल्या. “आम्हाला वाटले होते की पहिल्या डावात चेंडू थांबेल आणि अधिक फिरेल, परंतु चेंडू बॅटवर चांगला आला आणि भारताने चांगली फलंदाजी केली,” असे ब्रूकने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या उपांत्य सामन्यानंतर सांगितले. “सॅमसनला बाद करून मी मोठी चूक केली हे मी मान्य करतो. आम्ही क्षेत्ररक्षणात तितके चांगले नव्हतो. आम्ही चुका केल्या आणि आम्ही भारताविरुद्ध ते करू शकत नाही.”
ब्रूकने बेथेलचे कौतुक केले, ज्याने इंग्लंडला जवळजवळ अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला. “बेथेल पूर्णपणे अविश्वसनीय होता, तो खूप पैसे कमवेल. त्याने पहिल्या चेंडूपासून धावा केल्या आणि जगाला तो काय करू शकतो हे दाखवून दिले. आमची स्पर्धा चांगली झाली आणि आम्ही कसे खेळलो याचा आम्हाला खूप अभिमान वाटला पाहिजे. आम्ही संपूर्ण सामन्यात आमची हिंमत राखली, परंतु दुर्दैवाने, निकाल आमच्या मनासारखा गेला नाही,” ब्रूक म्हणाला.
दरम्यान, रोमांचक उपांत्य सामन्यात इंग्लंडला हरवल्यानंतर, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजयाचे श्रेय गोलंदाजांना आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाला दिले आणि म्हटले की या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणे ही एक अविश्वसनीय भावना आहे. गतविजेत्या भारताचा सामना ८ मार्च रोजी न्यूझीलंडशी होईल. सामन्यानंतर सूर्यकुमारने प्रसारकांना सांगितले की, “ही एक अविश्वसनीय भावना आहे. अंतिम सामन्यासाठी अहमदाबादला जाणे ही खेळाडूंसाठी खूप खास भावना आहे.” संघाच्या मोठ्या धावसंख्येत सॅमसनच्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले आणि म्हटले की, “जेव्हा सॅमसन फलंदाजीसाठी आला तेव्हा त्याला नेमके काय करायचे आहे हे माहित होते. संघाला त्याच्याकडून त्या कामगिरीची आवश्यकता होती आणि त्याने कामगिरी केली.”
सूर्यकुमार म्हणाला, “मी हॅरी ब्रुकला सांगितले होते की आम्हाला तुमच्याविरुद्ध आणखी किती धावा काढायच्या आहेत. ते नेहमीच स्पर्धेत होते आणि लक्ष्याचा पाठलाग करत होते. पण बुमराह, अर्शदीप आणि इतर गोलंदाजांनी ज्या पद्धतीने सामना आमच्या बाजूने वळवला तो अविश्वसनीय होता. तो एक शानदार गोलंदाजी कामगिरी होती.” तो पुढे म्हणाला, “मी सामन्यादरम्यान खूप घाबरलो होतो, त्यावेळी माझे हृदय गती कदाचित १६०-१७५ च्या दरम्यान होती. जेव्हा आम्ही मैदानावर गेलो तेव्हा स्टेडियम सुमारे ८० टक्के भरले होते. मला आशा आहे की आम्ही प्रेक्षकांना एक चांगला सामना दिला.”