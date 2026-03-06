Ramayana रिलीजपूर्वीच निर्मात्यांनी चाहत्यांना दिला मोठा धक्का; रणबीर- सनी देओल दिसणार पुन्हा एकत्र

रणबीर कपूरकडे सध्या अनेक मोठे चित्रपट आहेत, ज्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. “अॅनिमल” नंतर त्याचा एकही चित्रपट प्रदर्शित झालेले नाही, परंतु अभिनेत्याने “रामायण” चित्रपटाची शूटिंग आता पूर्ण केली आहे. हा चित्रपट या वर्षी दिवाळी २०२६ ला प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान, तो सध्या संजय लीला भन्साळी यांच्या “लव्ह अँड वॉर” चे चित्रीकरण करत आहे. चित्रपटाचे काम पूर्ण होण्याऐवजी प्रगतीपथावर आहे, जे रणबीर कपूरसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अभिनेताने आधीच घोषणा केली आहे की तो २०२७ मध्ये “अॅनिमल पार्क” वर काम सुरू करेल. दरम्यान, “रामायण २” वर काम आधीच सुरू झाले आहे. परंतु, आता चित्रपटाबद्दल एक मोठी अपडेट आता समोर आली आहे.
नितेश तिवारी यांच्या ४००० कोटी रुपयांच्या “रामायण” या चित्रपटात अनेक हॉलिवूड कलाकार सामील होताना दिसणार आहेत. परंतु, पहिल्या भागाचे पोस्ट-प्रॉडक्शन सध्या सुरू आहे. चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान रामची भूमिका साकारणार आहे, तर साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. आणि साऊथ सुपरस्टार यश रावणाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सनी देओल देखील हनुमानाची भूमिका साकारत चित्रपटाचा एक भाग आहे. परंतु, भाग २ वर काम आता सुरू झाले आहे आणि सनी देओल देखील पूर्णपणे तयार आहे.
Oscar 2026 साठी प्रियांका चोप्राची निवड; प्रेझेंटर म्हणून रंगमंचावर चमकणार, चाहत्यांसाठी ‘हा’ अभिमानाचा क्षण
‘रामायण २’ बद्दलची सर्वात रोमांचक अपडेट
एका न्यूज वेबसाइटने अलीकडेच वृत्त दिले आहे की रणबीर कपूरने ‘रामायण २’ च्या पुढील वेळापत्रकावर काम सुरू केले जाणार आहे, ज्याचे चित्रीकरण मुंबईत सुरू होणार आहे. भाग २ चे प्रमुख भाग पुढील काही महिन्यांत चित्रित केले जाणार आहेत. यापूर्वी, असे वृत्त होते की रणबीर मार्चमध्ये ‘लव्ह अँड वॉर’ चे चित्रीकरण सुरू करेल. परंतु, संजय लीला भन्साळी यांच्या अलीकडील आरोग्य समस्यांमुळे युद्ध नाटकाचे वेळापत्रक मागे पडले आहे. ताज्या अहवालानुसार, मे २०२६ च्या सुमारास निर्मिती पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
अलिकडेच, असे वृत्त आले होते की रणबीर कपूरचे रामायण २ चे शूटिंग मार्च ते मे दरम्यान होणार आहे. तो सध्या या प्रोजेक्टवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करत आहे. भगवान रामाची भूमिका साकारण्यासाठी त्याने पूर्णपणे शरीरयष्टी केली आहे. तो सध्या क्लिन-शेव्हन लूकमध्ये आहे.
शाहरुख खानच्या ‘king ’ चित्रपटात स्टार्सची फौज! अभिनेत्याच्या विधानाने चर्चेला उधाण
सनी देओल देखील दिसणार चित्रपटात?
अलिकडेच असे उघड झाले की रणबीरने मुंबईत त्याच्या भागांचे चित्रीकरण सुरू केले आहे. दरम्यान, सनी देओल २० मार्चच्या सुमारास चित्रीकरणात सामील होण्याची अपेक्षा आहे. हे वेळापत्रक विशेषतः महत्वाचे आहे कारण भगवान राम आणि हनुमान यांच्यातील अनेक एकत्रित दृश्ये आहेत, जी कथेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. तसेच आता चाहते सनी देओल आणि रणबीरला एकत्र पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.