Iran Israel युद्धात दुबईचा बळी! अमेरिकेन सैन्य नसतानाही दुबईला का केलं लक्ष्य? धक्कादायक कारण उघडकीस

दुबई (Dubai) मध्ये इराणने आंतरराष्ट्रीय विमानताळावर हल्ला केला आहे. तसेच अबू धाबीमध्ये देखील अनेक ठिकाणी हल्ला केला आहे. इराणने ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव केला, ज्यामध्ये अबू धाबीत १ व्यक्तीचा मृत्यू आणि २ नागरिक जखमी झाला आहे. तर दुबईत विमानतळावरील चार कर्मचारी जखमी झाले होते. याशिवाय पाम पाम जुमेराह येथेही इराणने केलेल्या हल्ल्यात ४ जखमी झाले होते. तसेच या हल्ल्यामुळे दुबईच्या बुर्ज अल अरब मालमत्तेचेही नुकसान झाले आहे.
JUST IN: 🇦🇪🇮🇷 Major explosion at Dubai International Airport following Iranian strike. pic.twitter.com/2j0JaF8zEx — VIZHPUNEET (@vizhpuneet) March 1, 2026
सध्या प्रश्न पडतो की इराणने दुबईत अमेरिकेचा कोणताही लष्करी तळ नसताना हल्ला का केला. का इराणने अबू धबी आणि दुबईला लक्ष केले. तर तज्ज्ञांच्या मते, याची काही मुख्य कारण आहेत.
दुबईवरील हल्ल्यामुळे सौदी अरेबिया, यूएई, कतार यांसारखे अरब देश इराणविरोधी येण्याची शक्यता आहे. यामुळे मध्यपूर्वेकत प्रादेशिक अस्थिरता पसरले. तसेच यामुले जागतिक स्तरावर व्यापार आणि पर्यटनावरही परिणाम होण्याची शक्यात आहे. इराणने दुबईवर हल्ला करुन जगाचे लक्ष वेधण्याचा आणि अमेरिकेला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Ans: दुबई हे अमेरिकेच्या मोठ्या आर्थिक आणि व्यासायिक हिंतांचे केंद्र आहे. या ठिकाणी अमेरिकन तेल कंपन्या आहेत. तसेच जेबल अली पोर्ट सारखी रणनीतिक क्षेत्रे आहेत. यामुळे इराणने दुबईला लक्ष केले.
Ans: दुबईवर हल्ला करुन इराणला दुबईच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यटनाला धक्का देऊन अमेरिकेवर दबाव निर्माण करण्याचा हेतू होता.
Ans: दुबईवरील हल्ल्यामुळे मध्यपूर्वेत तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सौदी अरेबिया, यूएई आणि इकर अरब देश इराणविरोधीत येऊ शकतात. ज्याचा जागतिक व्यापारावर आणि प्रादेशिक राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो.