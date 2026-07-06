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मध्यपूर्वेत भारताचे मोठे राजनैतिक पाऊल; कतारमध्ये S. Jaishankar यांची पंतप्रधान अल-थानी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा

Updated On: Jul 06, 2026 | 10:02 AM IST
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सारांश

S. Jaishankar Quatar Visit : भारताचे परराष्ट्र मंत्री सध्या सहा देशांच्या परदेश दौऱ्यावर असून त्यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यात कतारला भेट दिली आहे. या दौऱ्यात त्यांनी कतारच्या पंतप्रधानांशी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे. मध्यपुर्वेतील सीमकरणात भारताची मोठी कूटनीतिक हालचाल मानली जात आहे.

S. Jaishankar Qatar Visit

मध्यपूर्वेत भारताचे मोठे राजनैतिक पाऊल; कतारमध्ये S. Jaishankar यांची पंतप्रधान अल-थानी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा (फोटो सौजन्य: एक्स अकाउंट/ @DrSJaishankar)

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विस्तार
  • मध्यपूर्वेत मोठ्या बदलांचे संकेत
  • एस. जयशंकर यांचा कतार दौरा
  • पंतप्रधान अल-थानी यांच्याशी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा
S. Jaishankar Qatar Visit News in Marathi : दोहा : मध्यपूर्वेतील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आखीत देशांच्या दौऱ्याला ०५ जुलै रोजी सुरुवात केली. सुरुवातीच्या टप्प्यात ते कतारच्या भेटीला पोहोचले असून हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोहा येथे जयशंकर यांनी कतारचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी यांची भेट घेतली. या भेटीत भारत-कतारच्या द्विपक्षीय संबंधांवर आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

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नेमकी काय चर्चा झाली बैठकीत?

  • या बैठकीत भारत-कतार संबंध अधिक दृढ करण्यावर विशेष चर्चा करण्यात आली.
  • उर्जा व्यापार, गुंतवणूक, संपर्क व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचा निश्चिय करण्यात आला.
  • भारताच्या उर्जा गरजा पूर्ण करण्यात कतारची मोठी भूमिका असून हे सहकार्य अधिक व्यापाक करण्यावरही भर देण्यात आला.

मध्यपूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीवर विचारविनिमय

याशिवाय बैठकीत मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल आणि इराण तणावामुळे बदलत्या परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांवर चर्चा झाली. मध्यपूर्वेत प्रादेशिक शांतता  आणि स्थैर्य टिकवू ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

सध्या राजधानी दोहा येथे कतारच्या मध्यस्थीने अमेरिका-इराण मध्ये अप्रत्यक्ष चर्चा सुरु आहे. यामध्ये कतार अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असून जयशंकर यांच्या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

भारतीय समुदायाच्या प्रतिनिधींशी संवाद

जयशंकर यांनी कतारस्थित भारतीय समुदायाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावळी त्यांनी भारतीय नागरिकांनी स्थानिक समाजात दिलेल्या योगदानेच कौतुक केले. तसेच भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी आणि कल्ल्याणसाठी सहकार्याबद्दल कतारचे आभारही जयशंकर यांनी मानले.

पुढील वेळापत्रक 

कतारनंतर जयशंकर बहरीन, कुवैत आणि ओमानच्या भेटीला जाणार आहे. या भेटीतही द्विपक्षीय सहकार्य, आर्थिक संबंध आणि प्रादेशिक सुरक्षेवर चर्चा होणार आहे. यांनतर १३ जुलै रोजी ते न्यूयॉर्कला रवाना होती. येथे ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत २०२८-२९ च्या कालवधीसाठी भारताच्या उमेदवारी मोहिमेला सुरुवात करणार आहेत. १४ आणि १५ जुलै रोजी ते बेल्जियमला भेट देतील. यावेळी जयशंकर बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स येथे होणाऱ्या भारत-युरोपियन संघ (EU) व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेत सहभागी होतील.

जागतिक स्तरावर भारताची मोठी कूटनीतिक हालचाल; परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankr ‘या’ सहा देशांच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर

Web Title: S jaishankar quatar visit meets pm al thani india middle east dimplomacy

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Published On: Jul 06, 2026 | 10:00 AM

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