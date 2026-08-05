बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Buldhana News: समृद्धीवरील अपघातात एक ठार, क्लीनर किरकोळ जखमी; ट्रकची समोरील वाहनाला धडक

Updated On: Aug 05, 2026 | 04:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

Buldhana Samruddhi Expressway Accident: समृद्धी महामार्गावर बुलढाणा येथे झोपेची डुलकी लागल्याने ट्रक चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि ट्रकने समोरील वाहनाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर क्लिनर किरकोळ जखमी झाला.

Buldhana News: समृद्धीवरील अपघातात एक ठार, क्लीनर किरकोळ जखमी; ट्रकची समोरील वाहनाला धडक
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • समृद्धीवरील अपघातात एक ठार
  • क्लीनर किरकोळ जखमी
  • ट्रकची समोरील वाहनाला धडक
बुलढाणा: समृद्धी महामार्गावर ट्रक चालकाला झोपेची डुलकी लागल्याने ट्रकने समोरील वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याची घटना मंगळवारी पहाटे घडली. या अपघातात ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याचा क्लिनर किरकोळ जखमी झाला. आरजे-जीडी ४४१२ क्रमांकाचा ट्रक समृद्धी महामार्गावरील चॅनेल क्रमांक २६९,४०० जवळून जात असताना चालक लेकराज (२६, रा. टेडीबगिया, ता. जि. आग्रा, उत्तर प्रदेश) याला पहाटे सुमारे ३.५३ वाजता झोपेची डुलकी लागली. त्यामुळे ट्रकवरील नियंत्रण सुटून तो समोरील वाहनावर पाठीमागून धडकला. धडक इतकी जोरदार होती की ट्रकच्या पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले आणि चालकाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर क्लिनर सोनू निरंजन निषाद (रा. फरे, जि. मधुरा, उत्तर प्रदेश) किरकोळ जखमी झाला.

Buldhana News: अतिवृष्टीचा कहर; पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान, चोवीस तासात चार बळी

क्लिनरवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार

अपघाताची माहिती मिळताच मेहकरजवळील फरदापूर पोलिस चौकीचे पोलिस निरीक्षक सुनील सोळंके, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक मंगेश खडसे तसेच पोलिस कर्मचारी निलेश राठोड, धीरज चंदन, मंगेश तंत्रे आणि गजानन जाधव यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी क्लिनरला उपचारासाठी स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तसेच अपघातग्रस्त वाहन हटवून समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.

बुलढाण्यात पावसाचा धुमाकूळ; ११ तालुक्यांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, मलकापूर-सोलापूर महामार्ग ठप्प

Web Title: Buldhana samruddhi expressway truck accident driver death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 04:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Buldhana News: ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ, प्रवाशांना मिळणार आधुनिक व सुरक्षित प्रवास
1

Buldhana News: ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ, प्रवाशांना मिळणार आधुनिक व सुरक्षित प्रवास

Buldhana News: अतिवृष्टीचा कहर; पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान, चोवीस तासात चार बळी
2

Buldhana News: अतिवृष्टीचा कहर; पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान, चोवीस तासात चार बळी

बुलढाण्यात पावसाचा धुमाकूळ; ११ तालुक्यांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, मलकापूर-सोलापूर महामार्ग ठप्प
3

बुलढाण्यात पावसाचा धुमाकूळ; ११ तालुक्यांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, मलकापूर-सोलापूर महामार्ग ठप्प

अतिवृष्टीचा बसला ८५ हजार हेक्टरमधील पिकाला फटका, बुलढाण्यातील ४९५ गावे बाधित; अतोनात नुकसान
4

अतिवृष्टीचा बसला ८५ हजार हेक्टरमधील पिकाला फटका, बुलढाण्यातील ४९५ गावे बाधित; अतोनात नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Baramati Politics: विकासाला विरोध नाही, शेती वाचवा; मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर बारामतीत वाद

Baramati Politics: विकासाला विरोध नाही, शेती वाचवा; मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर बारामतीत वाद

Aug 05, 2026 | 05:15 PM
Student Protests: “शांततापूर्ण आंदोलनांवर प्रशासनाने..”; सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले?

Student Protests: “शांततापूर्ण आंदोलनांवर प्रशासनाने..”; सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले?

Aug 05, 2026 | 05:13 PM
Israel-Gaza conflict :इस्रायलचा नकार ;अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या गाझा योजनेला सहमती नाही

Israel-Gaza conflict :इस्रायलचा नकार ;अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या गाझा योजनेला सहमती नाही

Aug 05, 2026 | 05:04 PM
Aaditya Thackeray: ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस; ‘महिलांचा अपमान’ म्हणत भाजपलाही खेचले!

Aaditya Thackeray: ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस; ‘महिलांचा अपमान’ म्हणत भाजपलाही खेचले!

Aug 05, 2026 | 05:03 PM
CIBIL Score Drop : लोनचा हप्ता भरायचा राहून गेला? घाबरू नका! ‘इतक्या’ दिवसांनंतरच सिबिल स्कोअरवर होतो परिणाम

CIBIL Score Drop : लोनचा हप्ता भरायचा राहून गेला? घाबरू नका! ‘इतक्या’ दिवसांनंतरच सिबिल स्कोअरवर होतो परिणाम

Aug 05, 2026 | 05:03 PM
Celebrity Brand Valuation Report: ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये शाहरुख खान ठरला नंबर-1! रणवीर सिंहने विराट कोहलीला टाकलं मागे

Celebrity Brand Valuation Report: ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये शाहरुख खान ठरला नंबर-1! रणवीर सिंहने विराट कोहलीला टाकलं मागे

Aug 05, 2026 | 04:58 PM
Bhiwandi building collapse: 10 जणांच्या मृत्यूनंतर संताप; महापालिकेत राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल, काँग्रेस कार्यालयासमोर घोषणाबाजी

Bhiwandi building collapse: 10 जणांच्या मृत्यूनंतर संताप; महापालिकेत राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल, काँग्रेस कार्यालयासमोर घोषणाबाजी

Aug 05, 2026 | 04:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा