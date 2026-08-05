Buldhana News: समृद्धीवरील अपघातात एक ठार, क्लीनर किरकोळ जखमी; ट्रकची समोरील वाहनाला धडक

Buldhana News: अतिवृष्टीचा कहर; पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान, चोवीस तासात चार बळी
अपघाताची माहिती मिळताच मेहकरजवळील फरदापूर पोलिस चौकीचे पोलिस निरीक्षक सुनील सोळंके, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक मंगेश खडसे तसेच पोलिस कर्मचारी निलेश राठोड, धीरज चंदन, मंगेश तंत्रे आणि गजानन जाधव यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी क्लिनरला उपचारासाठी स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तसेच अपघातग्रस्त वाहन हटवून समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.
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