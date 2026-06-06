CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

CJP Protest : ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आज, शनिवारी पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी काही घटकांची तुलना cockroaches आणि parasites यांच्याशी केल्यानंतर हा पक्ष उभा राहिला होता. आता हा पक्ष दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आपले पहिले आंदोलन करणार आहे. या कार्यक्रमात CJP चे संस्थापक अभिजित दीपके सहभागी होणार असून, यात अनेक नामवंत व्यक्तींचाही सहभाग असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बाजाराचेही या आंदोलनाकडे बारकाईने लक्ष आहे; तरुणांची मोठी उपस्थिती अपेक्षित असल्याने, या निदर्शनांचा बाजारातील भावनांवर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
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अभिजित दीपके यांनी सुरू केलेली ही चळवळ आता केवळ एका ऑनलाइन विनोद किंवा ‘मीम’पुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या पहिल्या प्रत्यक्ष आंदोलनाद्वारे, परीक्षांशी संबंधित अनियमिततेवरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आव्हान देतानाच CJP आपली प्रत्यक्ष ताकदही आजमावून पाहणार आहे. या आंदोलनाचे भारतीय अर्थव्यवस्था, धोरणनिर्मिती आणि परदेशी तसेच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन यांवरही महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात.
CNBC मते, बाजारातील तज्ज्ञ आणि जागतिक गुंतवणूकदार या घडामोडीकडे अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ‘द आशिया ग्रुप’चे भागीदार अशोक मलिक यांच्या मते, जर या निदर्शनांदरम्यान मोठ्या संख्येने तरुण रस्त्यावर उतरले, तर गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मार्केट-मुव्हिंग इव्हेंट म्हणजेच बाजारावर प्रभाव टाकण्यास सक्षम अशी घटना ठरू शकते.
या चळवळीने देशातील सुशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचा मुद्दा मुख्य प्रवाहातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. या दबावामुळे, उत्पादन आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या नवीन रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी सरकारला आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. असे घडल्यास, केवळ रोजगारच वाढणार नाहीत, तर वस्तूंचा खपही वाढेल. यामुळे कंपन्यांचे उत्पादन वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास होईल.
हे आंदोलन अशावेळी होत आहे जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर आधीच मोठ्या समस्या आहेत. इराणशी संबंधित संघर्ष सुरू झाल्यापासून जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय आला आहे.
परिणामी, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमकुवत झाला आहे, महागाई वाढली आहे आणि आर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याबाबतच्या चिंता वाढल्या आहेत. शुक्रवारी झालेल्या ‘एमपीसी’ बैठकीनंतर, रिझर्व्ह बँकेनेही GDP वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता मान्य केली आहे.
शेअर बाजाराच्या दृष्टीकोनातून पाहता, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या या आंदोलनाकडे गुंतवणूकदारांसाठी सध्या तरी एक महत्त्वपूर्ण जोखीम घटक म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता कमी आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांची कमाई, सरकारी धोरणे, व्याजदर, परकीय गुंतवणूक आणि भू-राजकीय परिस्थिती यांवर परिणाम करणाऱ्या घटनांना भारतीय शेअर बाजार सामान्यतः अधिक तीव्रतेने प्रतिसाद देतात.
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