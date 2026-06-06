Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Cjp Protest Cockroach Janata Party Impact On Share Market And Indian Economy See More Details

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

Updated On: Jun 06, 2026 | 11:56 AM IST
जाहिरात
सारांश

CJP चे संस्थापक अभिजित दीपके सहभागी होणार असून, यात अनेक नामवंत व्यक्तींचाही सहभाग असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बाजाराचेही या आंदोलनाकडे बारकाईने लक्ष आहे; तरुणांची मोठी उपस्थिती अपेक्षित असल्याने, या निदर्शनांचा बाजारातील भावनांवर परिणाम होऊ शकतो असा अंदाज आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CJP Protest :कॉकरोच जनता पार्टी’ आज, शनिवारी पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी काही घटकांची तुलना cockroaches आणि parasites यांच्याशी केल्यानंतर हा पक्ष उभा राहिला होता. आता हा पक्ष दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आपले पहिले आंदोलन करणार आहे. या कार्यक्रमात CJP चे संस्थापक अभिजित दीपके सहभागी होणार असून, यात अनेक नामवंत व्यक्तींचाही सहभाग असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बाजाराचेही या आंदोलनाकडे बारकाईने लक्ष आहे; तरुणांची मोठी उपस्थिती अपेक्षित असल्याने, या निदर्शनांचा बाजारातील भावनांवर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

अभिजित दीपके यांनी सुरू केलेली ही चळवळ आता केवळ एका ऑनलाइन विनोद किंवा ‘मीम’पुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या पहिल्या प्रत्यक्ष आंदोलनाद्वारे, परीक्षांशी संबंधित अनियमिततेवरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आव्हान देतानाच CJP आपली प्रत्यक्ष ताकदही आजमावून पाहणार आहे. या आंदोलनाचे भारतीय अर्थव्यवस्था, धोरणनिर्मिती आणि परदेशी तसेच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन यांवरही महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात.

गुंतवणूकदारांसाठी याचा काय अर्थ?

CNBC मते, बाजारातील तज्ज्ञ आणि जागतिक गुंतवणूकदार या घडामोडीकडे अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ‘द आशिया ग्रुप’चे भागीदार अशोक मलिक यांच्या मते, जर या निदर्शनांदरम्यान मोठ्या संख्येने तरुण रस्त्यावर उतरले, तर गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मार्केट-मुव्हिंग इव्हेंट म्हणजेच बाजारावर प्रभाव टाकण्यास सक्षम अशी घटना ठरू शकते.

आंदोलनांमुळे आर्थिक वाटचालीची दिशा बदलेल?

या चळवळीने देशातील सुशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचा मुद्दा मुख्य प्रवाहातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. या दबावामुळे, उत्पादन आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या नवीन रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी सरकारला आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. असे घडल्यास, केवळ रोजगारच वाढणार नाहीत, तर वस्तूंचा खपही वाढेल. यामुळे कंपन्यांचे उत्पादन वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास होईल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण

हे आंदोलन अशावेळी होत आहे जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर आधीच मोठ्या समस्या आहेत. इराणशी संबंधित संघर्ष सुरू झाल्यापासून जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय आला आहे.
परिणामी, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमकुवत झाला आहे, महागाई वाढली आहे आणि आर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याबाबतच्या चिंता वाढल्या आहेत. शुक्रवारी झालेल्या ‘एमपीसी’ बैठकीनंतर, रिझर्व्ह बँकेनेही GDP वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता मान्य केली आहे.

शेअर बाजारावर परिणाम?

शेअर बाजाराच्या दृष्टीकोनातून पाहता, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या या आंदोलनाकडे गुंतवणूकदारांसाठी सध्या तरी एक महत्त्वपूर्ण जोखीम घटक म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता कमी आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांची कमाई, सरकारी धोरणे, व्याजदर, परकीय गुंतवणूक आणि भू-राजकीय परिस्थिती यांवर परिणाम करणाऱ्या घटनांना भारतीय शेअर बाजार सामान्यतः अधिक तीव्रतेने प्रतिसाद देतात.

भारताला ‘ग्लोबल ट्रेड हब’ बनवण्यात अदानी पोर्ट्सचा मोठा वाटा! जाणून घ्या APSEZ चे नेटवर्क आणि आर्थिक विकासातील महत्त्व

Web Title: Cjp protest cockroach janata party impact on share market and indian economy see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 11:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोयना प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा फटका; शिरगाव-मुंढे गावांवर पाणीटंचाईचे संकट, ग्रामपंचायतींना पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे आदेश
1

कोयना प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा फटका; शिरगाव-मुंढे गावांवर पाणीटंचाईचे संकट, ग्रामपंचायतींना पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे आदेश

Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी
2

Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

३६० वन म्युच्युअल फंडकडून डायनाएसआयएफ इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंड लाँच
3

३६० वन म्युच्युअल फंडकडून डायनाएसआयएफ इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंड लाँच

भारताला ‘ग्लोबल ट्रेड हब’ बनवण्यात अदानी पोर्ट्सचा मोठा वाटा! जाणून घ्या APSEZ चे नेटवर्क आणि आर्थिक विकासातील महत्त्व
4

भारताला ‘ग्लोबल ट्रेड हब’ बनवण्यात अदानी पोर्ट्सचा मोठा वाटा! जाणून घ्या APSEZ चे नेटवर्क आणि आर्थिक विकासातील महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

Jun 06, 2026 | 11:56 AM
Joseph Aoun : ‘हा तुमचा देश नाही, आमचा आहे,’ क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर लेबनॉनचा संयम सुटला; इराणवर गंभीर आरोप

Joseph Aoun : ‘हा तुमचा देश नाही, आमचा आहे,’ क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर लेबनॉनचा संयम सुटला; इराणवर गंभीर आरोप

Jun 06, 2026 | 11:53 AM
‘त्या’ पोलिसांचे मुख्य आरोपीला शेकडो कॉल्स! विषारी दारू कांडप्रकरणी चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघड

‘त्या’ पोलिसांचे मुख्य आरोपीला शेकडो कॉल्स! विषारी दारू कांडप्रकरणी चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघड

Jun 06, 2026 | 11:50 AM
‘स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकजूट’; अभयसिंह जगताप यांचा विजयाचा दावा

‘स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकजूट’; अभयसिंह जगताप यांचा विजयाचा दावा

Jun 06, 2026 | 11:44 AM
Karad Flyover Opening: घाईगडबडीत अपघातांना आमंत्रण? कराड उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाच्या हालचालींवर नागरिक संतापले

Karad Flyover Opening: घाईगडबडीत अपघातांना आमंत्रण? कराड उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाच्या हालचालींवर नागरिक संतापले

Jun 06, 2026 | 11:38 AM
Pune Gas Explosion: खराडीत सिलेंडर स्फोटाची भीषण दुर्घटना; सिलेंडर बदलताना आग भडकली आणि एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून मृत्यू

Pune Gas Explosion: खराडीत सिलेंडर स्फोटाची भीषण दुर्घटना; सिलेंडर बदलताना आग भडकली आणि एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून मृत्यू

Jun 06, 2026 | 11:36 AM
Deool Band 2: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ‘देऊळ बंद २’ च्या संपूर्ण टीमचे कौतुक! ठरला सुपरहिट

Deool Band 2: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ‘देऊळ बंद २’ च्या संपूर्ण टीमचे कौतुक! ठरला सुपरहिट

Jun 06, 2026 | 11:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें