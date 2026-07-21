Maharashtra Breaking News Updates Today: जे झालं त्यासाठी माफी मागतो; अभिजीतने लाठीचार्ज झालेल्या विद्यार्थ्यांची माफी मागितली

21 Jul 2026 09:00 AM (IST)
ज़ुल्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है,
वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है।
आज जंतर-मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसने मन को गहराई तक झकझोर दिया। मैंने जलियांवाला बाग का वह दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो दृश्य सामने आए, उन्होंने… pic.twitter.com/iaLOkDTv5c
— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) July 20, 2026
21 Jul 2026 08:55 AM (IST)
मुंबई: दिल्लीतील जंतरमंतरवर गेल्या काही दिवसांपासून 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या तरुणांच्या आंदोलनाला आणि संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्च्यावरील पोलिसांच्या लाठीमाराच्या घटनेला आता मनोरंजन विश्वातूनही पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. प्रसिद्ध बॉलिवूड व मराठी चित्रपट अभिनेता रितेश देशमुख याने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवरून (Instagram Story) विशेष स्टोरी पोस्ट करत, या आंदोलक तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका जाहीर केली आहे.
21 Jul 2026 08:54 AM (IST)
CJP Protest Jantar Mantar: दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) आंदोलन पुन्हा एकदा पेटले आहे. सोमवारी पोलिसांनी आंदोलकांना जंतरमंतरवरून हटवले असले, तरी मंगळवारी सकाळपासूनच शेकडो आंदोलक पुन्हा जंतरमंतरवर जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. आंदोलकांनी तिथे पुन्हा स्टेज उभारून आंदोलन सुरू केले आहे. या संपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
अभिजीत दिपके यांनी आपल्या ट्विटमध्ये अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. पोलिसांच्या बेछूट लाठीमारात एक तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर दिल्लीतील डॉ. राममनोहर लोहिया (RML) रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. "आपल्याच देशातील तरुणांशी केंद्र सरकार इतक्या अमानुषपणे आणि क्रूरतेने का वागत आहे?" असा संतप्त सवाल त्यांनी सरकारला विचारला आहे.
21 Jul 2026 08:52 AM (IST)
CJP Protest: दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) आंदोलनाने सोमवारी (२० जुलै) अत्यंत उग्र रूप धारण केले. सीजेपीने आयोजित केलेल्या 'संसद चलो' मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, संसदेच्या दिशेने कूच करणाऱ्या शेकडो आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलीस आणि शीघ्र कृती दलाच्या (RAF) जवानांनी कडक पावले उचलत बेछूट लाठीमार केला. पोलिसांच्या या आक्रमक कारवाईमुळे जंतरमंतर आणि मध्य दिल्लीच्या परिसरात प्रचंड धावपळ आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
नीट पेपरलीक प्रकरणारून कॉकरोज जनता पार्टीच्या आंदोलकांनी संसद भवनावर मोर्चा नेला होता. विद्यार्थ्यांचा मोर्चा संसदेच्या दारात पोहचल्यावर सुरक्षा दलाकडून विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली. या मारहाणी प्रकरणी सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी या विद्यार्थ्यांची माफी मागितली आहे. काल जे झाले त्यासाठी मी तुमची माफी मागतो. असं अभिजीत यांनी विद्यार्थ्यांना म्हटलं आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टी सोमवारी (20 जुलै) दिल्लीतील संसद भवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. शनिवारी (19 जुलै) शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून नेल्यानंतर सीजेपीच्या आंदोलकांनी थेट संसदेवर हा मोर्चा नेला होता. या वेळी पोलिसांनी केलेल्य लाठीचार्जमध्ये अनेक विद्यार्थी आंदोलक गंभीर जखमी झाले. त्यामुळे आता सीजेपीची पुढची वाटचाल कशी असणार याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.