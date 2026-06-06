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Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

Updated On: Jun 06, 2026 | 07:53 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात आज घसरण नोंदवली गेली असून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 5 जूनच्या तुलनेत 6 जून रोजी 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्यासह चांदीच्या किमतीतही घट झाली आहे. आज मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,740 रुपये झाला आहे.

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

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विस्तार
  • 6 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,55,720 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला असून कालच्या तुलनेत 380 रुपयांची घसरण झाली आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,42,740 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला असून ग्राहकांना खरेदीसाठी दिलासा मिळाला आहे.
  • चांदीच्या दरातही मोठी घट झाली असून प्रति किलो चांदीचा भाव 2,74,900 रुपयांवर आला आहे.
Gold Rate Todayभारतात 6 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,572 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,274 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,679 रुपये आहे. भारतात 6 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,790 रुपये आहे. भारतात 6 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे.

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भारतात 5 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,610 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,309 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,707 रुपये होता. भारतात 5 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,070 रुपये होता. भारतात 5 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,790 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,940 रुपये आहे.

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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,820 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,840 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,040 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,42,740 ₹1,55,720 ₹1,16,790
पुणे ₹1,42,740 ₹1,55,720 ₹1,16,790
केरळ ₹1,42,740 ₹1,55,720 ₹1,16,790
कोलकाता ₹1,42,740 ₹1,55,720 ₹1,16,790
नागपूर ₹1,42,740 ₹1,55,720 ₹1,16,790
हैद्राबाद ₹1,42,740 ₹1,55,720 ₹1,16,790
बंगळुरु ₹1,42,740 ₹1,55,720 ₹1,16,790
चेन्नई ₹1,44,290 ₹1,57,950 ₹1,21,040
सुरत ₹1,42,790 ₹1,55,770 ₹1,16,840
नाशिक ₹1,42,770 ₹1,55,750 ₹1,16,820
दिल्ली ₹1,42,890 ₹1,55,870 ₹1,16,940
चंदीगड ₹1,42,890 ₹1,55,870 ₹1,16,940
लखनौ ₹1,42,890 ₹1,55,870 ₹1,16,940
जयपूर ₹1,42,890 ₹1,55,870 ₹1,16,940

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 6 june 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jun 06, 2026 | 07:53 AM

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