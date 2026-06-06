Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

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भारतात 5 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,610 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,309 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,707 रुपये होता. भारतात 5 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,070 रुपये होता. भारतात 5 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,790 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,940 रुपये आहे.
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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,820 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,840 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,040 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,42,740
|₹1,55,720
|₹1,16,790
|पुणे
|₹1,42,740
|₹1,55,720
|₹1,16,790
|केरळ
|₹1,42,740
|₹1,55,720
|₹1,16,790
|कोलकाता
|₹1,42,740
|₹1,55,720
|₹1,16,790
|नागपूर
|₹1,42,740
|₹1,55,720
|₹1,16,790
|हैद्राबाद
|₹1,42,740
|₹1,55,720
|₹1,16,790
|बंगळुरु
|₹1,42,740
|₹1,55,720
|₹1,16,790
|चेन्नई
|₹1,44,290
|₹1,57,950
|₹1,21,040
|सुरत
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,840
|नाशिक
|₹1,42,770
|₹1,55,750
|₹1,16,820
|दिल्ली
|₹1,42,890
|₹1,55,870
|₹1,16,940
|चंदीगड
|₹1,42,890
|₹1,55,870
|₹1,16,940
|लखनौ
|₹1,42,890
|₹1,55,870
|₹1,16,940
|जयपूर
|₹1,42,890
|₹1,55,870
|₹1,16,940