CJP Protest: मुलांना घेऊन जंतर-मंतर आंदोलनात पोहोचली ‘ही’ मराठी अभिनेत्री; व्हिडिओने वेधलं लक्ष

नीट (NEET ) पेपर फुटी प्रकरणी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनला मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी आणि इतर नागरिकांनीसुद्धा हजेरी लावत या आंदोलनला पाठिंबा दिला मात्र काल दिल्ली पोलिसांकडून यादरम्यान आंदोलनकरत्यांवर लाठी चार्ज करण्यात आला. यावेळी चलो संसद असा नारा विद्यार्थी आणि आंदोलनकर्ते देत होते. मात्र काही कारणांनी परिस्थिती हाताबाहेर गेली. याच आंदोलनाला अनेक मराठी कलाकरांसह बॉलिवूडमधील अनेक कलाकरांनी पाठिंबा दिला आहे. याच आंदोलनात एक मराठी अभिनेत्री तिच्या मुलांना घेऊन सहभागी झाली होती.
मराठी अभिनेत्री चिन्मयी राघवन आणि सुमती राघवन हे दोघंही कायम अनेक मुद्द्यांवर आपल मत मांडताना दिसत असतात. सध्या देशात सुरू असलेल्या नीट परीक्षेच्या मुद्द्यावरून दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी चिन्मयी सुमीत स्वत: दोन मुलांसह पोहोचली. त्यांच्या मुलगा नीरद सुमीत आणि मुलदी दीया सुमीत यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यात ते ‘चलो संसद’ चा नारा देताना दिसत आहेत. तसंच कालच्या झालेल्या गदारोळांनतर आम्ही सुरक्षित आहोत, पण लढाई अजून संपली नाही अशी पोस्ट देखील नीरदने सोशल मीडियावर केली आहे.
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दरम्यान आज दिल्लीत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. एकीकडे रस्त्यावर आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने चर्चेचे मार्ग उघडे ठेवले आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कॉककोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांची दोन वेळा भेट घेतली. सकाळी सुमारे ११.५० वाजता झालेल्या पहिल्या बैठकीत नड्डा यांनी आंदोलनकर्त्यांना त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात सादर करण्यास सांगितले.
यानंतर सायंकाळी ४ वाजता प्रतिनिधींनी तीन प्रमुख मागण्यांचं निवेदन केंद्रीय मंत्र्यांकडे सुपूर्द केलं. मात्र, या चर्चेनंतरही कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याचं आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
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दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका कॉककोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींनी घेतली असून, पुढील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.