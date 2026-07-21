काळ आला होत पण वेळ...! बाईक घसरली, चप्पल उडाली; रस्त्याच्या काठावरुन कोसळणार तितक्यात... Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओमध्ये घडलेला प्रकार हा पश्चिम बंगालमधील कुर्सियांगमध्ये घडल्याची माहिती आहे. चमत्कार घडावा आणि जीव वाचावा अशी परिस्थिती व्यक्तीसमोर आली. डोंगराळ भागात पाऊस पडत असल्यामुळे रस्ता अत्यंत निसरडा झाला आहे. दोन मित्र रस्त्यावरुन आपल्या बाईकने जात असतात आणि याचवेळी अपघात घडतो. व्हिडिओत आपण पाहू शकता यात काही सेकंदानंतर बाईकस्वाराची बाईक घसरताना दिसते. निसरड्या रस्त्यावरुन
दोन मित्र याच रस्त्यावरून त्यांच्या बाईक्स चालवत आहेत. दोघांनीही निळ्या रंगाचे रेनकोट घातले आहेत. ते हवामानाचा आनंद घेत आहेत, पण जसा बाईकस्वार एका तीव्र वळणाजवळ पोहोचतो, तसा रस्ता इतका निसरडा होतो की तो वाईटरित्या घसरतो. रस्त्याच्या कडेला खरंतर खोल दरी असते. काठापर्यंत व्यक्ती घसरत जातो पण तितक्यातच तो आपली बाईक जोरदार वळवतो आणि आपला जीव सुरक्षित करुन घेतो. घटनेचे हे दृष्य पाहून अनेकांच्या पोटात गोळा येतो पण इतक्या भयानक अपघातातून व्यक्ती बचावला यासाठी लोक देवाचे आभार देखील मानू लागतात. काहीजण व्यक्तीच्या स्पीडवरुन त्यावर टिका देखील करतात. व्यक्तीने स्पीडच फास्ट ठेवली नसती तर अपघात घडलाच नसता असे काहींचे म्हणणे असते. दरम्यान पावसाळ्यात प्रवास करताना कधीही जावीची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे असते. रस्ते निसरडे असल्याने गाडीचा वेग हा कमी ठेवावा आणि रस्ते नियमांचे पालन करावे.
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व्हिडिओमध्ये अपघातानंतर व्यक्तीचा मित्र त्याला मदत करताना दिसतो. अपघातामुळे तो थोडा गहिवरतो पण त्याचा जीव यातून बचावतो. सोशल मिडियावर @aarrshad1 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुरक्षित वाहन चालवा, जीव वाचवा’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “जर याचं चित्रीकरण झालं नसतं, तर कुणी विश्वासच ठेवला नसता, देवाचे आभार”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “सावधगिरी बाळगणे चांगली गोष्ट आहे, पण अशा हवामानात आणि अशा रस्त्यांवर गाडी चालवणे योग्य आहे का?”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मागे वळून पाहत चाला…मग यमराज तुम्हाला निश्चितच दिसेल”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.