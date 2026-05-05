IT क्षेत्रात दहशतीचं वातावरण! Cognizant मध्ये मोठी नोकरकपात? 15000 नोकऱ्या धोक्यात असल्याच्या बातमीने खळबळ!

कॉग्निझंटमध्ये ३,५०,००० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, त्यापैकी २,५०,००० पेक्षा जास्त कर्मचारी भारतात आहेत. परिणामी, कोणत्याही मोठ्या निर्णयाचा येथे अधिक मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अंदाजानुसार, भारतातील सरासरी पगार दरवर्षी सुमारे १५ लाख रुपये आहे. जर सेवा समाप्तीची रक्कम सहा महिन्यांच्या पगाराएवढी असेल, तर प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे अंदाजे ७,५०,००० रुपये खर्च येईल. या आधारावर, असा अंदाज आहे की केवळ भारतातच १२,००० ते १३,००० नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये पगार खूप जास्त आहेत, जिथे सरासरी वार्षिक पगार सुमारे $100,000 पर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे, चार ते सहा महिन्यांचा सेवा समाप्ती मोबदला प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे सुमारे $50,000 इतका होतो. परिणामी, तेवढ्याच बजेटमध्ये कमी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करता येते. यामुळेच एकूण कर्मचारी कपातीमध्ये भारताचा वाटा जास्त असण्याची शक्यता आहे.
आयटी उद्योगातील कामाची पद्धत झपाट्याने बदलत आहे. कंपन्या जुन्या पिरॅमिड मॉडेलपासून दूर जात आहेत. तज्ञांच्या मते, ग्राहकांना आता मोठ्या टीमऐवजी कमी लोकांकडून अधिक काम करून घेणे पसंत आहे. ते फ्रेशर्सना प्रशिक्षण देण्यावर खर्च करण्यास कमी इच्छुक आहेत. कंपनीचे सीईओ, रवी कुमार एस यांनी असेही संकेत दिले आहेत की, कंपनी आता एक लहान आणि अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ मॉडेल स्वीकारेल, जे डिजिटल श्रम आणि मानवी श्रम यांना एकत्र आणेल.
ऑटोमेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही कर्मचारी कपातीची प्रमुख कारणे आहेत. कंपन्या आता कमी कर्मचाऱ्यांसह अधिक उत्पादकता साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ॲप्लिकेशन मेंटेनन्स आणि सपोर्ट यांसारख्या पारंपरिक आयटी सेवांना पूर्वीइतकी मागणी राहिलेली नाही. परिणामी, कंपन्या खर्च कमी करण्यावर आणि नफ्याचे प्रमाण सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
आयटी क्षेत्रात हा ट्रेंड नवीन नाही. गेल्या वर्षभरात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी कर्मचारी कपात केली आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, ॲक्सेंचर, एचसीएलटेक आणि ओरॅकल यांसारख्या कंपन्यांनीही आपल्या मनुष्यबळाची पुनर्रचना केली आहे. कॉग्निझंटनेही यापूर्वी अशीच पावले उचलली आहेत. आपल्या नेक्स्टजेन कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, कंपनीने २०२३-२४ दरम्यान अंदाजे ३,५०० नोकऱ्या कमी केल्या आणि कार्यालयाची जागा लक्षणीयरीत्या कमी केली.
