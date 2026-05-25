Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक

Updated On: May 25, 2026 | 03:56 PM IST
सारांश

Galmukt Dharan Galyukt Shivar yojana: राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेली 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजना जलस्रोतांचे संवर्धन आणि शाश्वत शेती विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे,

Punegaon dam desilting project,

Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पुणेगाव धरणाची पाणीसाठा वाढवण्यासाठी १,३६,०३८ घनमीटर गाळ काढणार
  • धरणातील साचलेला गाळ काढल्यामुळे आगामी पावसाळ्यात अधिक पाणी साठवता येईल
  • या सुपीक गाळामुळे जमिनीचा पोत सुधारेल आणि पीक उत्पादनात सकारात्मक बदल
Punegaon dam desilting project : दिंडोरी तालुक्यातील पुणेगाव धरणाची पाणीसाठा वाढवण्यासाठी १,३६,०३८ घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट असून, सुमारे १३६ हेक्टर जमीन सुपीक केली जाणार आहे. या योजनेमुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता वाढेल आणि भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करणे शक्य होईल. विशेष म्हणजे, धरणातील सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिला जात असून, तो शेतात वाहून नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३५ हजार रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार आहे.

राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेली ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना जलस्रोतांचे संवर्धन आणि शाश्वत शेती विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे, असा विश्वास प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते यांनी व्यक्त केला. दिंडोरी तालुक्यातील पुणेगाव धरणातील गाळ काढण्याच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर ते बोलत होते. Nashik News 

वाढत्या उष्म्यामुळे साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

सध्या संजीवनी फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून पुणेगाव धरणात युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. या
पाहणी दौऱ्यात उपअभियंता प्रदीप लोधे, माळेदुमालाचे सरपंच केदू वाघ, रवि काकड, सागर गायकवाड, अमोल काकड, कीर्ती जायभाये आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

जलसाठ्यात होणार मोठी वाढ

धरणातील साचलेला गाळ काढल्यामुळे आगामी पावसाळ्यात अधिक पाणी साठवता येईल, ज्यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करणे शक्य होईल.

शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभः धरणातून काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी मोफत उपलब्ध करून दिला जात आहे. यासोबतच, शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३५ हजार रुपये अनुदान देखील मिळणार आहे.

Nashik News : आगामी सिंहस्थासाठी मोठी खुशखबर! ओझर विमानतळ विस्तारीकरणाला

जमिनीची सुपीकता वाढणारः या सुपीक गाळामुळे जमिनीचा पोत सुधारेल आणि पीक उत्पादनात सकारात्मक बदल घडून येईल.

  जिल्ह्यांत निर्माण होणार जलसाठा

नाशिक, नंदुरबार, जळगाव, धुळे आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या या व्यापक मोहिमेमुळे तब्बल ७२८ कोटी लिटर अतिरिक्त पाणीसाठा नव्याने निर्माण होणार आहे.
यासोबतच धरणातील या सुपीक गाळामुळे तब्बल ७,२८० हेक्टर शेतजमीन सुपीक होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.

 

 

 

 

Web Title: Punegaon dam desilting project nashik galmukt dharan galyukt shivar yojana

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bike Care Tips : उन्हात बाईक पार्क करताय? सावधान, हळूहळू खराब होऊ शकतात ‘हे’ महत्त्वाचे पार्ट्स
1

Bike Care Tips : उन्हात बाईक पार्क करताय? सावधान, हळूहळू खराब होऊ शकतात ‘हे’ महत्त्वाचे पार्ट्स

NSE मुळे भारतीय भांडवली बाजाराचे ‘लोकशाही’करण! गुंतवणूकदारांचा आकडा 13 कोटी पार; ‘या’ राज्यांनी गाठला नवा टप्पा
2

NSE मुळे भारतीय भांडवली बाजाराचे ‘लोकशाही’करण! गुंतवणूकदारांचा आकडा 13 कोटी पार; ‘या’ राज्यांनी गाठला नवा टप्पा

Peddi Song Release: राम चरण, जान्हवी कपूर अन् श्रुती हासनचा भन्नाट डान्स! ‘पेद्दी’ चित्रपटातील ‘हेल्लाल्लालो’ गाणं आऊट
3

Peddi Song Release: राम चरण, जान्हवी कपूर अन् श्रुती हासनचा भन्नाट डान्स! ‘पेद्दी’ चित्रपटातील ‘हेल्लाल्लालो’ गाणं आऊट

LPG Subsidy New Rule: ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही गॅस सबसिडी! बँक खात्यात पैसे येणं होणार बंद; पाहा नवीन नियम
4

LPG Subsidy New Rule: ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही गॅस सबसिडी! बँक खात्यात पैसे येणं होणार बंद; पाहा नवीन नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Padma Awards 2026: राष्ट्रपती भवनात आज रंगणार पद्म पुरस्कार सोहळा! द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते १३१ दिग्गजांचा गौरव

Padma Awards 2026: राष्ट्रपती भवनात आज रंगणार पद्म पुरस्कार सोहळा! द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते १३१ दिग्गजांचा गौरव

May 25, 2026 | 04:08 PM
मोदी सरकारचा जनतेच्या खिशावर दरोडा, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ तात्काळ मागे घ्या, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

मोदी सरकारचा जनतेच्या खिशावर दरोडा, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ तात्काळ मागे घ्या, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

May 25, 2026 | 03:54 PM
World Thyroid Day: थायरॉईडचा ‘सायलेंट गेम’; थकवा, वजन बदल…; शरीर देत असलेल्या ‘या’ इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष नको, अशी ओळखा लक्षणे

World Thyroid Day: थायरॉईडचा ‘सायलेंट गेम’; थकवा, वजन बदल…; शरीर देत असलेल्या ‘या’ इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष नको, अशी ओळखा लक्षणे

May 25, 2026 | 03:51 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Shiv Purana: शिवपुराण म्हणजे काय? जाणून घ्या शिवपुराण पठणाचे महत्त्व, पूजा पद्धत आणि कथा

Shiv Purana: शिवपुराण म्हणजे काय? जाणून घ्या शिवपुराण पठणाचे महत्त्व, पूजा पद्धत आणि कथा

May 25, 2026 | 03:40 PM
Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक

Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक

May 25, 2026 | 03:40 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM