‘उगाच खर्च नको, चित्रपट अधिक चांगला व्हायला हवा’, अल्लू अर्जुनच्या साध्या स्वभावाने जिंकली मनं!

Allu Arjun: एका बाजूला सुपरस्टार्सचं आयुष्य अनेकदा लक्झरी आणि आलिशान जीवनशैलीशी जोडून पाहिलं जातं, तर दुसऱ्या बाजूला अल्लू अर्जुन सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे लोकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत. भारतीय सिनेमातील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक असूनही त्यांचा साधेपणा आणि शिस्तबद्ध स्वभाव चाहत्यांना खूप आवडत आहे.
Peddi Song Release: राम चरण, जान्हवी कपूर अन् श्रुती हासनचा भन्नाट डान्स! ‘पेद्दी’ चित्रपटातील ‘हेल्लाल्लालो’ गाणं आऊट
गेल्या काही आठवड्यांमध्येअल्लू अर्जुनला अनेकदा हैदराबाद आणि मुंबईदरम्यान कमर्शियल फ्लाइटने प्रवास करताना पाहण्यात आलं आहे. ‘पुष्पा 2: द रूल’च्या ऐतिहासिक यशानंतर आणि त्यांच्या मोठ्या प्रोजेक्ट्समुळे लोकांना तो चार्टर्ड फ्लाइटने प्रवास करतील अशी अपेक्षा होती, मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार अभिनेत्याने स्वतः कमर्शियल फ्लाइटने प्रवास करण्यालाच पसंती दिली. निर्मात्यांकडून खासगी प्रवासाची व्यवस्था देण्याची ऑफर असूनही त्यांनी साधेपणाच निवडला.विशेष म्हणजे, सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार अल्लू अर्जुन अनेकदा सोय आणि फ्लाइटची उपलब्धता लक्षात घेऊन प्रवास करतो. अनेक प्रसंगी त्याने लक्झरी व्यवस्थेपेक्षा इकॉनॉमी किंवा नियमित कमर्शियल सीटिंगलाही पसंती दिली, जे त्यांच्या जमिनीवर राहणाऱ्या स्वभावाचं उदाहरण मानलं जात आहे.
एका सूत्राने सांगितलं, “त्याच्या व्यस्त शेड्यूल आणि आरामाचा विचार करून निर्मात्यांनी अनेकदा चार्टर्ड फ्लाइटची व्यवस्था करण्याची तयारी दर्शवली होती. पणअल्लू अर्जुन याचं मत आहे की प्रोडक्शनचा पैसा पडद्यावर दिसला पाहिजे, पडद्यामागे विनाकारण खर्च होऊ नये. त्यांचं पूर्ण लक्ष नेहमी चित्रपटाची गुणवत्ता आणि सिनेमॅटिक आउटपुट अधिक चांगलं करण्यावर असतं, लक्झरीवर नाही.”
अल्लू अर्जुन याचा हा दृष्टिकोन आता प्रोडक्शन सर्कल्समध्येही चर्चेचा विषय बनत आहे. अशा काळात जिथे सुविधा सहज सवय बनतात, तिथे हा अभिनेता अजूनही बजेट आणि संसाधनांच्या योग्य वापराबाबत खूप जागरूक आहे, विशेषतः अशा मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये ज्याच्याशी लोकांच्या अपेक्षा खूप जोडलेल्या असतात.
सर्वात खास गोष्ट म्हणजे पुष्पा 2: द रूल सारखी भारतीय सिनेमातील सर्वात मोठ्या ब्लॉकबस्टर्सपैकी एक फिल्म दिल्यानंतरही अल्लू अर्जुन यांनी स्वतःला एका सुरक्षित चौकटीत मर्यादित ठेवलेलं नाही. मग ती जबरदस्त शारीरिक तयारी असो, सतत स्वतःला नव्या अंदाजात सादर करणं असो किंवा Raka सारख्या आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये प्रत्येक छोट्या गोष्टीकडे बारकाईने लक्ष देणं असो ते प्रत्येक वेळी स्वतःला आणखी पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात.
Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती