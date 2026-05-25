LPG Subsidy New Rule: ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही गॅस सबसिडी! बँक खात्यात पैसे येणं होणार बंद; पाहा नवीन नियम

Updated On: May 25, 2026 | 02:40 PM IST
सारांश

विस्तार

LPG Subsidy New Rule: देश आधीच गॅस सिलिंडर्सच्या संदर्भात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्यांच्याकडे वैध गॅस connection आहे, त्यांना अद्यापही विहित मुदतीत सिलिंडर्स मिळवणे शक्य होत आहे; मात्र ज्यांच्याकडे जोडणी नाही आणि जे सहसा काळ्या बाजारातील विक्रेत्यांकडून सिलिंडर्स खरेदी करतात त्यांना आता सिलिंडर्स मिळवणे पूर्णपणे अशक्य झाले आहे. जेव्हा त्यांना एखादा सिलिंडर मिळतो, तेव्हा तो नेहमीच्या किमतीच्या दुप्पट किंवा अगदी चौपट किमतीला मिळतो.  गॅस सिलिंडर्ससोबत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाबाबतही अनेक नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. अलीकडेच समोर आलेल्या एका नवीन अहवालानुसार, मोठ्या संख्येने लोकांना मिळणारी subsidy पूर्णपणे बंद होणार आहे.जून महिन्यापासून याची अंबलबजावणी केली जाणार आहे. नेमकी कोणाची सबसीडी बंद होणार आहे? त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा का होणार नाही सविस्तर जाणून घेऊयात.

नवीन नियम काय आहे?

नवीन सरकारी नियमानुसार, गॅस सिलिंडर ग्राहकांना आता त्यांची सबसिडी मिळवण्यासाठी e-KYC पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. जे ग्राहक त्यांचे e-KYC पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांची सबसिडी रोखून धरली जाणार आहे. e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३० जून ही आहे.

कोणाला सबसिडी मिळणार नाही?

ज्या ग्राहकांची गॅस खाती त्यांच्या आधार कार्डशी जोडलेली नाहीत, त्यांना सबसिडी मिळणार नाही. शिवाय, e-KYC ३० जूनपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने, ज्यांचे e-KYC प्रोफाइल अपूर्ण आहे, असे ग्राहक देखील सबसिडीसाठी अपात्र ठरतील.

e-KYC कसे पूर्ण करावे?

e-KYC करण्यासाठी, सर्वप्रथम तुमच्या मोबाईल फोनवर ‘IndianOil One’ किंवा ‘HP Pay’ सारखे गॅस कनेक्शनचे ॲप उघडा. ॲपमध्ये लॉग-इन केल्यानंतर, ‘Re-KYC’ या पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर, तुमच्या मोबाईल कॅमेऱ्याचा वापर करून तुमचा चेहरा स्कॅन करा. असे केल्यावर, UIDAI तुमच्या चेहऱ्याच्या वैशिष्ट्यांची पडताळणी करून तुमची ओळख प्रमाणित करेल; यामुळे कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय किंवा त्रासाशिवाय तुमची e-KYC प्रक्रिया त्वरित पूर्ण होईल.

e-KYC ऑनलाईन करता नाही आली तर काय कराल?

जर तुम्हाला e-KYC ऑनलाईन पूर्ण करणे शक्य होत नसेल, तर तुमच्या जवळच्या गॅस वितरक किंवा गॅस एजन्सीला भेट द्या. यावेळी तुमचे आधार कार्ड, गॅस कनेक्शन पासबुक आणि मोबाईल फोन सोबत बाळगण्याची खात्री करा. एजन्सीमधील कर्मचारी त्यानंतर तुमच्या बोटांचे ठसे घेतील आणि तुमचे e-KYC त्वरित पूर्ण केले जाईल.

Published On: May 25, 2026 | 02:40 PM

Healthy Indian Dessert: गॅसचा अजिबात वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा सत्तूचे पिठाचे चॉकलेट लाडू, चिमुकल्यांसाठी हेल्दी पदार्थ

