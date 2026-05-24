Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Diesel Shortage And Fuel Price Hike Halts 60 Lakh Trucks India Losses 21 Billion Daily

देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार; ६० लाख ट्रक रस्त्यांवरच ठप्प, दररोज २१ अब्ज रुपयांचे नुकसान अन्….

Updated On: May 24, 2026 | 05:40 PM IST
सारांश

देशात इंधन दरवाढ आणि डिझेल टंचाईमुळे ६० लाख व्यावसायिक वाहने जागच्या जागी ठप्प झाली आहेत. यामुळे देशाचे दररोज २१ अब्ज रुपयांचे नुकसान होत असून पुरवठा साखळी धोक्यात आली आहे.

देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार (Photo Credit- X)

देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

  • देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार!
  • ६० लाख ट्रक रस्त्यांवरच ठप्प
  • दररोज २१ अब्ज रुपयांचे नुकसान अन् वाहतूक व्यवस्था कोलमडली
Diesel Shortage Commercial Vehicles News: इंधनाच्या गगनाला भिडलेल्या किमती आणि देशातील निवडक पेट्रोल पंपांवर सुरू असलेला डिझेलचा तुटवडा यामुळे मालवाहतूक क्षेत्राला प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. डिझेल न मिळाल्यामुळे देशातील तब्बल ४० टक्के म्हणजेच सुमारे ६० लाख व्यावसायिक वाहने रस्त्यांच्या कडेला उभी राहिली आहेत. या अभूतपूर्व संकटामुळे वाहतूक क्षेत्राचे दररोज २१ अब्ज रुपयांचे (२१०० कोटी रुपये) प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. पेट्रोल पंपांवर डिझेल भरण्यासाठी ट्रक चालकांना तासनतास वाट पाहावी लागत असून, यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी, संपूर्ण देशांतर्गत व्यापारावर याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे.

पेट्रोल पंपांवर ‘नो स्टॉक’चे फलक; शहरांत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

डीझेलच्या प्रचंड टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि वाहनधारकांचे हाल टोकाला पोहोचले आहेत. शहरांपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंतच्या बहुतांश पेट्रोल पंपांवरील डिझेलचा साठा पूर्णपणे संपला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, अनेक पंपांवर रात्रीपासूनच वाहनांच्या किलोमीटर लांब रांगा लागत आहेत, तर काही चालकांना रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे. अनेक पेट्रोल पंप चालकांनी आपल्या पंपाबाहेर ‘नो स्टॉक’ चे फलक लावले आहेत. डीझेल मिळत नसल्याने प्रामुख्याने जड वाहने, ट्रॅक्टर आणि कमर्शियल गाड्यांच्या चालकांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शहरांतील मुख्य महामार्गांवरील पंपांवर ट्रकांच्या रांगा लागल्याने वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पंप चालकांनी आता कॅन किंवा गॅलनमध्ये सुट्टे डिझेल देण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

अस्तित्वाच्या लढाईत अडकले ट्रान्सपोर्टर्स

इंधनाच्या दरांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या परिवहन उद्योगाची स्थिती आता अत्यंत बिकट झाली आहे. कोणत्याही ट्रकच्या एकूण परिचालन खर्चात एकट्या डिझेलचा वाटा तब्बल ५० ते ५५ टक्के असतो. एकीकडे डिझेलची टंचाई आणि दुसरीकडे टोल टॅक्स, विमा, टायर्स, मेंटेनन्स यांसारख्या खर्चात झालेली वाढ यामुळे ट्रान्सपोर्टर्स आता अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. इंधन उपलब्धतेमधील हा अडथळा थेट मॅन्युफॅक्चरिंग, रिटेल सप्लाय चेन आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर गदा आणत आहे.

फक्त 2 महिनेच टिकणार अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, JSW ग्रुपच्या चेअरमनचा मोठा दावा; नेमकं कारण काय?

अर्थव्यवस्था धोक्यात; ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसची चिंता

या गंभीर परिस्थितीवर ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस’चे (AIMTC) प्रमुख बल मलकीत सिंह यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

“इंधनाच्या दरात ही तिसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली असून आगामी काळात ते आणखी १५ ते २० रुपयांनी महाग होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने या परिस्थितीवर तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, जेणेकरून आम्ही पुढील निर्णय घेऊ शकू. या संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे प्रभावित होत आहे. मालवाहतूक ठप्प झाल्यामुळे छोट्या कारखान्यांपासून ते मोठ्या उद्योगसमूहांचे उत्पादन बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.” — बल मलकीत सिंह, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस

१० दिवसांत तिसऱ्यांदा दरवाढ; सीएनजीही महागला

गेल्या अवघ्या दहा दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये तिसऱ्यांदा वाढ झाली आहे. ताज्या दरवाढीनुसार, पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लीटर ८७ पैसे, तर डिझेलच्या किमतीत प्रति लीटर ९१ पैशांची वाढ झाली आहे. या इंधन दरवाढीसोबतच सीएनजी (CNG) देखील प्रति किलो १ रुपयाने महागला आहे. या सातत्यपूर्ण दरवाढीमुळे आगामी काळात महागाईचा भडका उडण्याची आणि औद्योगिक कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी पूर्णपणे खंडित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेने इशारा समजावा की दुसरं काय…रशियाकडून तेल घेतच राहणार भारत, परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांचं थेट विधान

Web Title: Diesel shortage and fuel price hike halts 60 lakh trucks india losses 21 billion daily

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 05:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…
1

Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…

Mumbai Crime: अंधेरीत धक्कादायक घटना! माझ्या पोटात खूप दुखतंय…; पतीच्या मारहाणीत पत्नीचा मृत्यू
2

Mumbai Crime: अंधेरीत धक्कादायक घटना! माझ्या पोटात खूप दुखतंय…; पतीच्या मारहाणीत पत्नीचा मृत्यू

Mumbai Crime: मुंबई विमानतळावर DRIची मोठी कारवाई; पोटात लपवलेल्या 11 कोटींच्या कोकेनसह चौघे अटकेत
3

Mumbai Crime: मुंबई विमानतळावर DRIची मोठी कारवाई; पोटात लपवलेल्या 11 कोटींच्या कोकेनसह चौघे अटकेत

Mumbai New Mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग
4

Mumbai New Mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार; ६० लाख ट्रक रस्त्यांवरच ठप्प, दररोज २१ अब्ज रुपयांचे नुकसान अन्….

देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार; ६० लाख ट्रक रस्त्यांवरच ठप्प, दररोज २१ अब्ज रुपयांचे नुकसान अन्….

May 24, 2026 | 05:40 PM
गेल्या आठवड्यात ‘या’ 6 कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल, तर 4 कंपन्यांकडून मोठं नुकसान, जाणून घ्या अपडेट

गेल्या आठवड्यात ‘या’ 6 कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल, तर 4 कंपन्यांकडून मोठं नुकसान, जाणून घ्या अपडेट

May 24, 2026 | 05:35 PM
भारतात ‘इबोला’ व्हायरसचा हाय अलर्ट! केंद्र सरकारकडून ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी जारी; आफ्रिकेत ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी’ घोषित

भारतात ‘इबोला’ व्हायरसचा हाय अलर्ट! केंद्र सरकारकडून ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी जारी; आफ्रिकेत ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी’ घोषित

May 24, 2026 | 05:26 PM
महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले, ग्राहकांसह व्यापारीही चिंतेत; वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ

महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले, ग्राहकांसह व्यापारीही चिंतेत; वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ

May 24, 2026 | 05:16 PM
तुमच्या गाडीची Clutch Plate लवकर खराब होतेय? ‘या’ चुका ठरू शकतात कारण

तुमच्या गाडीची Clutch Plate लवकर खराब होतेय? ‘या’ चुका ठरू शकतात कारण

May 24, 2026 | 05:08 PM
Thailand Visa Rules : थायलंडचा भारतीयांना मोठा दणका! ६० दिवसांची Visa Free Entry बंद; ‘हा’ नवा नियम लागू

Thailand Visa Rules : थायलंडचा भारतीयांना मोठा दणका! ६० दिवसांची Visa Free Entry बंद; ‘हा’ नवा नियम लागू

May 24, 2026 | 04:46 PM
फक्त 2 महिनेच टिकणार अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, JSW ग्रुपच्या चेअरमनचा मोठा दावा; नेमकं कारण काय?

फक्त 2 महिनेच टिकणार अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, JSW ग्रुपच्या चेअरमनचा मोठा दावा; नेमकं कारण काय?

May 24, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM
BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 03:25 PM
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM