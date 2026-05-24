Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • S Jaishankar Strong Reply To Marco Rubio On India Buying Russian Crude Oil See More Details

अमेरिकेने इशारा समजावा की दुसरं काय…रशियाकडून तेल घेतच राहणार भारत, परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांचं थेट विधान

Updated On: May 24, 2026 | 03:30 PM IST
सारांश

भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि आर्थिक हितांना प्राधान्य देत राहील. जयशंकर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा रशियाच्या तेल खरेदीबाबत पाश्चात्य देशांकडून दबाव वाढत आहे. नेमकं काय घडलं ?

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

S Jaishankar Replay : भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी रशियाच्या तेल खरेदी आणि संभाव्य निर्बंधांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर जयशंकर यांनी हे स्पष्ट केलं. या विषयावर चर्चा झाली आहे पण तरीही ऊर्जा बाजारपेठ ही बाजारातील शक्तींवरच सोपवली पाहिजे. त्यांनी स्पष्टपणे सूचित केले की भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि आर्थिक हितांना प्राधान्य देत राहील. जयशंकर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा रशियाच्या तेल खरेदीबाबत पाश्चात्य देशांकडून दबाव वाढत आहे. नेमकं काय घडलं ?

आजीच्या वाढदिवसाचा केक वेळेवर न पोहोचवणं बेकरीला पडलं महाग! Consumer Court ने ठोठावला मोठा दंड; नेमकं काय प्रकरण?

जयशंकर नेमकं काय केलं स्पष्ट?

जयशंकर यांनी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाविषयीच्या प्रश्नांनाही उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनाने नेहमीच ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आहे, तर भारताचा दृष्टिकोन ‘इंडिया फर्स्ट’ आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, अशी काही क्षेत्रे आहेत जिथे दोन्ही देशांनी संतुलन राखले पाहिजे. जयशंकर यांचे हे विधान भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा आणि सामरिक संतुलनाचा एक महत्त्वपूर्ण संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.

भारत-अमेरिका संबंधांवर काय म्हणाले?

मार्को रुबियो यांनी सांगितले की, भारत-अमेरिका संबंधांची गती मंदावलेली नाही आणि येत्या काही वर्षांत ही भागीदारी अधिकच मजबूत होईल. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच द्विपक्षीय व्यापार करार होऊ शकेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक भागीदारी गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढली आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर रुबियो काय म्हणाले?

मार्को रुबियो म्हणाले की, इराण युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकट सोडवण्यासाठीच्या संभाव्य आराखड्यावर गेल्या ४८ तासांत काही प्रगती झाली आहे. ते म्हणाले की, जरी अंतिम करार अद्याप झालेला नसला तरी, या विषयावर आज अधिक माहिती समोर येऊ शकते. रुबियो यांनी पुनरुच्चार केला की, इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्याची परवानगी कधीही दिली जाणार नाही. ते म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमावर इतर कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा अधिक सक्रिय भूमिका घेतली आहे.

भारतासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी महत्त्वाची का?

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा भाग पश्चिम आशियातून आयात करतो. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायूची वाहतूक होते. या मार्गावरील दीर्घकाळ टिकणाऱ्या तणावाचा कच्च्या तेलाच्या किमती, महागाई आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच भारत अखंड सागरी व्यापार सुनिश्चित करण्यावर सातत्याने आग्रही आहे.

सांगताय काय? Gold 3 लाखांवर तर Silver 5 लाखांच्या पार; रॉबर्ट कियोसाकींच्या भविष्यवाणीने वाढवलं टेन्शन

Web Title: S jaishankar strong reply to marco rubio on india buying russian crude oil see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आजीच्या वाढदिवसाचा केक वेळेवर न पोहोचवणं बेकरीला पडलं महाग! Consumer Court ने ठोठावला मोठा दंड; नेमकं काय प्रकरण?
1

आजीच्या वाढदिवसाचा केक वेळेवर न पोहोचवणं बेकरीला पडलं महाग! Consumer Court ने ठोठावला मोठा दंड; नेमकं काय प्रकरण?

Cockroach Janta Party वर सरकारचा आणखी एक ॲक्शन? एक्सनंतर वेबसाईटही बंद
2

Cockroach Janta Party वर सरकारचा आणखी एक ॲक्शन? एक्सनंतर वेबसाईटही बंद

Iran Peace Deal: अमेरिका आणि इराण ६० दिवसांच्या सीझफायरवर सहमत; होर्मुझची सामुद्रधुनी होणार सर्वांसाठी खुली
3

Iran Peace Deal: अमेरिका आणि इराण ६० दिवसांच्या सीझफायरवर सहमत; होर्मुझची सामुद्रधुनी होणार सर्वांसाठी खुली

IPO Alert : कमाईची जबरदस्त संधी! येतोय 1400 कोटींचा IPO, कधी पासून करु शकता गुंतवणूक? जाणून घ्या सविस्तर
4

IPO Alert : कमाईची जबरदस्त संधी! येतोय 1400 कोटींचा IPO, कधी पासून करु शकता गुंतवणूक? जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Yavatmal News: शेतकऱ्यांनो, तांत्रिक बाबी वापरा! कृषी विभागाने केले आवाहन; यंदा कमी पावसाच्या अंदाज

Yavatmal News: शेतकऱ्यांनो, तांत्रिक बाबी वापरा! कृषी विभागाने केले आवाहन; यंदा कमी पावसाच्या अंदाज

May 24, 2026 | 03:30 PM
अमेरिकेने इशारा समजावा की दुसरं काय…रशियाकडून तेल घेतच राहणार भारत, परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांचं थेट विधान

अमेरिकेने इशारा समजावा की दुसरं काय…रशियाकडून तेल घेतच राहणार भारत, परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांचं थेट विधान

May 24, 2026 | 03:30 PM
BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 03:25 PM
मनगटावरचं असेल स्मार्ट टेक्नॉलॉजीचं पॉवरहाऊस! राउंड डिस्प्लेसह नवे Realme स्मार्टवॉच भारतात दाखल… किंमत 8 हजारांहून कमी

मनगटावरचं असेल स्मार्ट टेक्नॉलॉजीचं पॉवरहाऊस! राउंड डिस्प्लेसह नवे Realme स्मार्टवॉच भारतात दाखल… किंमत 8 हजारांहून कमी

May 24, 2026 | 03:23 PM
Tarini Serial New Promo: गुलाब आणि युवराजला पकडण्यासाठी नवा सापळा; तारिणी आणि टीमला प्लॅन यशस्वी होणार का ? पाहा प्रोमो

Tarini Serial New Promo: गुलाब आणि युवराजला पकडण्यासाठी नवा सापळा; तारिणी आणि टीमला प्लॅन यशस्वी होणार का ? पाहा प्रोमो

May 24, 2026 | 03:20 PM
MI vs RR Live: वानखेडेवर महामुकाबला! राजस्थानसमोर प्लेऑफचं आव्हान, मुंबईने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

MI vs RR Live: वानखेडेवर महामुकाबला! राजस्थानसमोर प्लेऑफचं आव्हान, मुंबईने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 24, 2026 | 03:19 PM
Ulhasnagar Crime: 10 हजारांच्या खंडणीसाठी दोन सख्या भावांचा बळी; कुटुंबाचा पोलिसांवर गंभीर आरोप

Ulhasnagar Crime: 10 हजारांच्या खंडणीसाठी दोन सख्या भावांचा बळी; कुटुंबाचा पोलिसांवर गंभीर आरोप

May 24, 2026 | 03:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM