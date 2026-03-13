‘Indian Idol’ फेम गायिका सायली कांबळेने जाहीर केले बाळाचे नाव; जाणून घ्या काय आहे नावाचा अर्थ!

‘इंडियन आयडल’ या लोकप्रिय रिॲलिटी शोमुळे अनेक प्रतिभावान गायक-गायिका प्रकाशझोतात आले. या मंचामुळे नवोदित कलाकारांना आपली कला संपूर्ण देशासमोर सादर करण्याची मोठी संधी मिळाली. अशाच गायकांपैकी एक म्हणजे आपल्या सुरेल आवाजाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी सायली कांबळे देखील प्रसिद्धीच्या झोतात आली.
सायली कांबळेने ‘इंडियन आयडल’मध्ये सादर केलेल्या एकाहून एक सुंदर गाण्यांमुळे देशभरातील रसिकांची मनं जिंकली. तिच्या आवाजातील गोडवा आणि भावपूर्ण सादरीकरणामुळे ती अनेकांच्या पसंतीस उतरली. संगीतासोबतच सायली सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय असते. ती आपल्या चाहत्यांसोबत गाण्याचे व्हिडिओ, खास क्षण आणि वैयक्तिक आयुष्यातील आनंददायी क्षणही शेअर करताना दिसते.
काही महिन्यांपूर्वी सायलीने आपल्या चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली होती. ती आई झाल्याची गोड बातमी तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांसोबत शेअर केली. तिच्या घरी एका गोंडस बाळाचं आगमन झाल्याने कुटुंबात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. आता या आनंदात आणखी भर पडली आहे, कारण सायली आणि तिचे पती धवल पाटील यांनी आपल्या मुलाचं बारसं मोठ्या थाटामाटात पार पाडलं आहे.
सायलीने बाळासोबतचे काही गोड फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत मुलाचं नावही जाहीर केलं आहे. या पोस्टमध्ये तिने आपल्या भावना व्यक्त करत लिहिलं की, “तीन महिन्यांपूर्वी एका इवल्याशा पावलांनी आमच्या आयुष्यात प्रवेश केला आणि आमचं संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेलं. हे नाव ज्ञानापासून प्रेरित आहे आणि या नावाने एका सुंदर प्रवासाची सुरुवात होत आहे. हे नाव जगाला सांगण्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत होतो.”
यानंतर तिने आपल्या मुलाचं नाव “वेद धवल सायली पाटील” असं जाहीर केले आहे. सायलीच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी, मित्रमैत्रिणींनी आणि इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. तसेच हे नाव देखील चाहत्यांना आवडलेले दिसत आहे. विशेष म्हणजे सायली आणि धवल यांनी लग्नानंतर तीन वर्षांनी आपल्या पहिल्या बाळाचं स्वागत केलं आहे. सायली कांबळे आणि धवल पाटील या दोघांनीही २४ एप्रिल २०२२ रोजी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पद्धतीने मोठ्या उत्साहात लग्न केले. त्याआधी हे दोघे बराच काळ एकमेकांना डेट करत होते.
आता सायलीच्या आयुष्यातील या नव्या टप्प्यामुळे तिच्या चाहत्यांमध्येही आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. गाण्याच्या मंचावर प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी ही गायिका आता आईच्या भूमिकेतही तितक्याच प्रेमाने आणि आनंदाने नवीन प्रवास सुरू करत आहे. तसेच तिच्यावर चाहते प्रेमाचा आणि अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत.