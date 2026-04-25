KL Rahul ने दाखवला ‘क्लास’; दीड शतक करणारा पहिला भारतीय; ‘या’ खेळाडूचा रेकॉर्ड मोडला

पंजाब किंग्जसमोर 265 रन्सचे विशाल लक्ष्य
केएल राहुलने केल्या नाबाद 152 रन्स
नितीश राणाची तडाखेबंद खेळी
KL Rahul vs PBKS IPL 2026 Live Updates: सध्या दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्ज यांच्यात सामना सुरू आहे. मात्र हा सामना खास ठरला आहे. कारण टॉस जिंकून दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय दिल्लीच्या फलंदाजांनी तंतोतंत योग्य ठरवला. या सामन्यात केएल राहुलने दीड शतकी खेळी करून एक नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.
Loud and KLear 🫡 A magnificent 4️⃣7️⃣-ball TON for KL Rahul 👏 #TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvPBKS | @klrahul | @DelhiCapitals — IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2026
आज आयपीएलमध्ये रन्सचा डोंगर पाहायला मिळाला. दिल्लीने पंजाबला 265 रन्सचे टार्गेट दिले. यामध्ये केएल राहुलने दीड शतकी खेळी केली. त्याने पंजाबच्या गोलंदाजीची वाट लावून टाकली. त्याने 16 फोर आणि 9 सिक्स मारले. दीड शतक करून त्याने अनेक विक्रम मोडले आहेत. भारताचा डावखुरा फलंदाज असलेल्या अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड देखील त्याने मोडला आहे.
आयपीएलच्या इतिहासात केएल राहूलने सर्वोत्तम खेळी केली आहे. यामध्ये तो तिसऱ्या स्थानावर आहे. पहिल्या नंबरवर ख्रिस गेल 175 रन्ससह, ब्रँडन मॅकल्युमने 158 रन्स आणि आता केएल राहुलने 152 रन्स नॉट आउट अशी जबरदस्त खेळी केली आहे. 141 रन्स करणाऱ्या अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड त्याने मोडीत काढला आहे. 152 रन्ससह केएल राहुलने ऑरेंज कॅप आपल्याकडे घेतली आहे.
दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्जमध्ये सामना सुरू आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना रन्स केल्या आहेत. केएल राहुल आणि नितीश राणाच्या जबरदस्त खेळीवर दिल्लीने पंजाब किंग्जला रन्सचे टार्गेट दिले आहे. पंजाबला (IPL 2026) अजिंक्य राहण्यासाठी 265 रन्स कराव्या लागणार आहेत.
दिल्ली कॅपिटल्सची फलंदाजी
दिल्ली कॅपिटल्सच्या डावाची सुरुवात करण्यासाठी पथूम निसांका आणि केएल. राहुल मैदानात उतरले. दोघांनी सावध पवित्रा घेत डावाची सुरुवात केली. मात्र तिसऱ्या ओव्हरमध्ये पथूम निसांका 11 रन्स करून आउट झाला. आजच्या सामन्यात देखील तो साजेशी खेळी करू शकला नाही. त्यानंतर फॉर्मसाठी झगडत असणारा नितीश राणा खेळण्यासाठी आला. केएल राहुलने दीड शतक केले. त्याने 152 रन्स केल्या.