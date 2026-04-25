Hormuz ची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास जगात हाहाकार! Trump यांच्या अमेरिकेलाही बसणार मोठा फटका, धाकधूक वाढली…

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सध्या इराणवरील नाकेबंदी उठवण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत आणि इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. याचा परिणाम सध्या आशियाई देशांवर होताना अमेरिकेवरही दिसणार आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 04:47 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • लवकरच अमेरिकेवरही याचा परिणाम
  • अमेरिकेची जवळपास निम्मी खरेदी आशियातून
  • कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत
Hormuz Crisis After Asia US Faces Heat : होर्मुझची सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद झाल्यामुळे अनेक आशियाई देश संकटात सापडले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत, जीवनावश्यक औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, आणि कारखान्यांना पॅकेजिंग साहित्य मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सध्या इराणवरील नाकेबंदी उठवण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत आणि इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. याचा परिणाम सध्या आशियाई देशांवर होत आहे. लवकरच अमेरिकेवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. नेमका कसा काय? जाणून घेऊयात सविस्तर

अमेरिकेची जवळपास निम्मी खरेदी आशियातून

याचे महत्त्वाचं कारण असे की, अमेरिकेची जवळपास निम्मी खरेदी आशियातून होते. जर होर्मुझची सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली, तर ट्रम्प यांच्या देशालाही दैनंदिन वस्तूंच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो. CNN च्या एका अहवालानुसार, सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकाला कदाचित याची कल्पना नसेल की, ते दररोज वापरत असलेल्या जवळपास ५०% वस्तू आशियातून येतात. कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे आशियाई कारखान्यांमधील उत्पादन थांबल्यास, त्याचा थेट परिणाम अमेरिकन दुकानांमधील मालावर होईल.

धोरणतज्ञ रॉस मेफिल्ड यांचा इशारा

बेअर्डचे गुंतवणूक धोरणतज्ञ रॉस मेफिल्ड यांनी इशारा दिला आहे की, “आपल्याला वाटते त्यापेक्षा अमेरिका अधिक मोठ्या धोक्यात आहे.” अमेरिकेतील परिस्थिती अजून गंभीर नाही. तथापि, होर्मुझची सामुद्रधुनी जितका जास्त काळ बंद राहील, तितकेच अमेरिकेला जगाच्या इतर भागांमध्ये वाढणाऱ्या समस्या टाळणे अधिक कठीण होईल.

कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत

इराणसोबतच्या युद्धामुळे ॲल्युमिनियम, प्लॅस्टिक आणि रबर यांच्या जागतिक पुरवठ्याला विशेषतः धोका निर्माण झाला आहे. मध्य पूर्व प्रदेश जगातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या दोन प्लॅस्टिक प्रकारांपैकी, सुमारे २५% पॉलीप्रॉपिलीन आणि २०% पॉलीथिलीनचा पुरवठा करतो. तसेच, हा प्रदेश जगातील एक चतुर्थांश गंधक आणि १५% खतांचा स्रोत आहे. दक्षिण कोरियाची यूचून आणि सिंगापूरची पीसीएस यांसारख्या पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी ‘फोर्स मॅज्युर’ घोषित केली आहे. याचा मूलतः अर्थ असा आहे की, परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे या कंपन्या आता त्यांच्या ग्राहकांना माल पोहोचवण्याची कायदेशीर हमी मागे घेत आहेत.

जागतिक पुरवठा तुटवडा निर्देशक वाढलाय

मोठ्या कंपन्यांमधील पुरवठा मर्यादा दर्शवणारा एक प्रमुख निर्देशक, एस अँड पी ५०० चा जागतिक पुरवठा तुटवडा निर्देशक, गेल्या काही आठवड्यांत झपाट्याने वाढला आहे आणि तीन वर्षांत प्रथमच त्याच्या दीर्घकालीन सरासरीच्या वर पोहोचला आहे. प्लास्टिकचा तुटवडा जगभर पसरायला सुमारे तीन महिने लागू शकतात आणि ॲल्युमिनियमच्या तुटवड्यामुळे वाहन कंपन्यांना उत्पादन कमी करण्यास भाग पडायला चार महिने लागू शकतात.

भाववाढीची भीती

प्लास्टिक पॅकेजिंगच्या तुटवड्यामुळे खाद्यपदार्थांपासून ते दैनंदिन वस्तूंपर्यंत सर्वच गोष्टींच्या वितरणात अडथळा येत आहे. एका प्रमुख कंडोम उत्पादकाने इशारा दिला आहे की, अत्यावश्यक कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे भाववाढ होईल. पॅकेजिंग नसताना कारखाने मालाची वाहतूक कशी करतील? इंधनाच्या तुटवड्यामुळे कामगार कामावर पोहोचू शकत नसताना उत्पादन कसे चालेल? हे ते दुष्टचक्र आहे जे आता पॅसिफिक महासागर ओलांडून अमेरिकेच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहे.

