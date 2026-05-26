  Fixed Deposit Premature Withdrawal Rules And Bank Penalty Charges See More Details

Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या

Updated On: May 26, 2026 | 01:45 PM IST
सारांश

सामान्यतः प्रत्येकजण गुंतवणूकीसाठी Fixed Deposits हा पर्याय निवडतो. हा गुंतवणुकीच्या सर्वात सुरक्षित प्रकारांपैकी एक मानला जातो. हे असे एक माध्यम आहे, जिथे लोक कोणत्याही कटकटीशिवाय, अनेक वर्षांसाठी आपला पैसा सुरक्षितपणे जमा करतात. पण वेळेपूर्वी FD मोडली तर काय परिणाम होतो? कोणते असे नियम आहेत जाणून घेऊयात.

(फोटो सौजन्य: chatgpt)

विस्तार

FD Breaking Rules: सामान्यतः प्रत्येकजण गुंतवणूकीसाठी Fixed Deposits हा पर्याय निवडतो. हा गुंतवणुकीच्या सर्वात सुरक्षित प्रकारांपैकी एक मानला जातो. हे असे एक माध्यम आहे, जिथे लोक कोणत्याही कटकटीशिवाय, अनेक वर्षांसाठी आपला पैसा सुरक्षितपणे जमा करतात. पण बहुतांश वेळा लोक FD उघडताना असा विचार करतात की, जोपर्यंत त्या ठेवीचा मुदत कालावधी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ते आपल्या जमा केलेल्या रकमेला हात सुद्धा लावणार नाही. पण एखाद्यावेळी अशी काही अनपेक्षित आर्थिक गरज उद्भवते की ती मुदत ठेव मुदतीपूर्वीच मोडण्याची वेळ येते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की मुदतपूर्व रक्कम काढली तर ती किती महागात पडू शकते? नेमका काय आहे नियम जाणून घेऊयात.

मुदतपूर्व FD मोडणं खर्चिक का ठरू शकतं?

बहुतेक लोकांना असे वाटते की, जर त्यांनी आपली FD मुदतपूर्व मोडली, तर बँक जास्तीत जास्त काय करेल. तर त्यांच्या मूळ रकमेतून केवळ penalty fee कापून घेईल. मात्र, घाईगडबडीत लोक अनेकदा ही गोष्ट विसरून जातात की, बँक त्यांच्या returnsचं संपूर्ण कॅलक्युलेशन पूर्णपणे बदलून टाकते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एखादी FD उघडली असेल, परंतु काही कारणास्तव तुम्ही ती केवळ एका वर्षाच्या आतच मोडण्याचा निर्णय घेतला, तर पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी लागू होणाऱ्या त्या उच्च व्याजदराचा लागू करण्यास बँक पूर्णपणे नकार देते.
इतकंच नाही तर बँक जमा केलेल्या रकमेवर अल्प-मुदतीच्या ठेवींना लागू होणारा व्याजदर विशेषतः एक वर्षाच्या कालावधीसाठीचा दर लागू करेल. इतकेच नव्हे तर, एकदा हा अल्प-मुदतीचा व्याजदर लागू केला गेला की, तुमची बँक त्यावर ०.५% ते १% दरम्यानचा अतिरिक्त दंड देखील आकारेल.

बँकेचे विविध नियम नेमके काय?

हे नेहमी लक्षात ठेवा की, FDs मुदतपूर्व काढणीबाबतचे नियम प्रत्येक बँकेनुसार वेगवेगळे असतात. या संदर्भात, काही बँका ज्येष्ठ नागरिकांना दंडाच्या रकमेत थोडी सवलत देतात. याव्यतिरिक्त, काही बँका No-Penalty FDs उपलब्ध करून देतात; पण नेहमीच्या FD च्या तुलनेत, या योजनांमध्ये सुरुवातीपासूनच कमी व्याजदर दिला जातो.
हे नेहमी लक्षात ठेवा की, जर तुम्ही तुमची FD मुदतीपूर्वीच मोडून काढली, तर ती ठेव बँकेकडे ज्या संपूर्ण कालावधीसाठी जमा होती, त्या कालावधीत त्यावर जमा झालेले व्याज पूर्णपणे टॅक्सेबल मानले जाईल. परिणामी, तुमच्या विशिष्ट कर टप्प्यानुसार त्यावर लागू होणारा कर कापून घेतला जाईल; ज्यामुळे तुम्हाला मिळणारी निव्वळ रक्कम आणखीच कमी होईल. म्हणूनच, FD मोडून काढण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, तुमच्या बँकेचे नियम आणि त्याशी संबंधित आर्थिक परिणाम यांची सखोल माहिती करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. नाहीतर त्याचा धक्का तुम्हालाच बसू शकतो.

Published On: May 26, 2026 | 01:45 PM

