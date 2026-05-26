India Canada FTA : भारत-कॅनडा संबंधांना नवी दिशा; दोन्ही देशांमध्ये ‘मुक्त व्यापार करारा’वर सहमती

Updated On: May 26, 2026 | 02:03 PM IST
सारांश

India Canada FTA : भारत आणि कॅनडाच्या संबंधात वेगाने सुधारणा होत आहे. नुकतेच पीयूष गोयल यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची भेट घेतली असून मुक्त व्यापार करारावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे.

भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी (फोटो सौजन्य: एक्स/@MarkJCarney)

  • भारत-कॅनडा संबंधांना नवी दिशा
  • दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापारावर सहमती
  • जाणून घ्या  सविस्तर
India Canada FTA News in Marathi : नवी दिल्ली/ओटावा : नुकतेच भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांची भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा केली. यावेळी भारत आणि कॅनडाच्या द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना मजबूत करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी सर्वसमावेशक भागीदारी बळकट करण्याच्या काराराला या वर्षाच्या अखेरीस अंतिम रुप देण्याचे निश्चित केले. यामुळे भारत कॅनडाच्या संबंधान एक नवी दिशा मिळणार आहे.

गेम चेंजर ठरणार मुक्त व्यापार करार

पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी सोशल मीडियावरुन या बैठकीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार कारावर सहमती दर्शवली असून या हा करार कॅनडातील कामगार आणि व्यावसायिकांसाठी गेम चेंजर ठरणार आहे. यामुळे कॅनडा(Canada)ला भारतासारखी एक प्रचंड मोठी आणि नवी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

दोन्ही देशांनी आतापर्यंत झालेल्या चर्चांचा प्रगतीचा आढावाही घेतला. यावेळी काही प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावण्यावर भर देण्यात आला. यामध्ये उर्जा आणि तंत्रज्ञान, खत आणि कृषी क्षेत्र, शिक्षण, पायाभूत सविधा आणि डिजिटल क्षेत्रांचा समावेश आहे.

पीयूष गोयल यांनी म्हटले की, भारत आणि कॅनडाचे संबंध पुन्हा वेगाने सुधारत असून ही एक नवी सुरुवात आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी हा करार २०२६च्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

2030 पर्यंत व्यापारा मोठा वाढ करण्याचे उद्दिष्ट

भारत आणि कॅनडाने २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पीयूष गोयल यांनी दौऱ्यात कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद आणि कृषी मंत्री हीथ मॅकडोनाल्ज यांचीही भेट घेतली. यावेळी केवळ व्यापारांसाठीच नव्हे, तर दोन्ही देशांतील नागरिकांसाठीही हा करार फायदेशीर ठरेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

३०० अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट

भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांच्यासोबत सध्या एक शिष्टमंडळही कॅनडाला गेले आहे. याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय चर्चेला गती देणे आहे. कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी सांगण्यात आले की, वाटाघाटींचे दोन टप्पे यशस्वीरित्या सांगण्यात पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कॅनडाला जागतिक व्यापारात विविधता आणायची असून  अमेरिकेतील इतर देशांमध्ये ३०० अब्ज डॉलर्सची निर्यात करणे आवश्यक अधोरेखित करण्यात आली.


Frequently Asked Questions

  • Que: भारत कॅनडातील मुक्त व्यापार करार काय आहे?

    Ans: दोन्ही देशांतील मुक्त व्यापारा करार हा व्यासायिक संबंध दृढ करण्यासाठी होणार आहे. याअंतर्गत दोन्ही देशांतील आयात-निर्यात शुल्कात कपात केली जाईल. तसेच यामुळे कॅनडाला भारतासारखी मोठी बाजारपेठ मिळणे सोपे जाईल. २०३० पर्यंत दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार वाढविण्याचे याचे उद्दिष्ट आहे.

  • Que: भारत कॅनडातील मुक्त व्यापार करारात कोणत्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवले जाईल?

    Ans: यामध्ये उर्जा आणि तंत्रज्ञान, खत आणि कृषी क्षेत्र, शिक्षण, पायाभूत सविधा आणि डिजिटल क्षेत्रांचा समावेश आहे.

Published On: May 26, 2026 | 01:43 PM

नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय

Gig Workers Study: ४५ अंश तापमानात १० मिनिटांत डिलिव्हरी? आयआयटी दिल्लीच्या अहवालानंतर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास कमी होणार का?

Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या

समर्थ राहिले पाठीशी; ‘देऊळ बंद 2’ चित्रपटाचा बाॅक्स ऑफीसवर धुमाकूळ, फक्त 5 दिवसांत केली इतक्या कोटींची कमाई

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

