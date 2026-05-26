Stock Market Live: शेअर बाजारात मोठी घसरण! Sensex 200 अंकांनी घसरला, Nifty 24000 च्या खाली

Updated On: May 26, 2026 | 12:20 PM IST
जागतिक स्तरावर शांतता प्रस्थापित होईल या उद्देशानं सोमवारी शेअर मार्केटमध्ये चांगलीच तेजी पहायला मिळाली होती. पण जागतिक स्तरावर पुन्हा अंदाधुंद परिस्थिती माजली असल्याने शेअर बाजार बराच घसरलेला पाहायला मिळत आहे. आज, मंगळवार, २६ मे रोजी शेअर बाजार लाल रंगानं ओपन झाला.

Stock Market Live Today: जागतिक स्तरावर शांतता प्रस्थापित होईल या उद्देशानं सोमवारी शेअर मार्केटमध्ये चांगलीच तेजी पहायला मिळाली होती. पण जागतिक स्तरावर पुन्हा अंदाधुंद परिस्थिती माजली असल्याने शेअर बाजार बराच घसरलेला पाहायला मिळत आहे. आज, मंगळवार, २६ मे रोजी शेअर बाजार लाल रंगानं ओपन झाला. बाजार उघडताच, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा प्रमुख निर्देशांक, ‘BSE सेन्सेक्स’, सुमारे १७५.४९ अंकांनी घसरून ७६,३१३.४७ च्या पातळीवर पोहोचला. दरम्यान, ‘निफ्टी ५०’ ची सुरुवातही घसरणीसह झाली; ४२ अंकांनी खाली येत हा निर्देशांक २३,९८९.२० च्या पातळीवर सुरु झाला.

आशियाई बाजारांमध्ये तेजी:

मंगळवारी आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील बाजारांमधील व्यवहारांची सुरुवात जोरदार झाली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेत एखादा महत्त्वपूर्ण तोडगा निघेल या आशावादाने आणि गुंतवणूकदारांमधील सकारात्मक दृष्टिकोनाने या तेजीला प्रामुख्याने चांगली चालना मिळाली. या तेजीच्या लाटेत, दक्षिण कोरियाचा ‘KOSPI’ निर्देशांक सुरुवातीच्या व्यवहारांमध्येच ८,०९४.९० या नव्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला; तर त्याच देशाचा ‘स्मॉल-कॅप’ निर्देशांक असलेला ‘KOSDAQ’ २.१२ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात यशस्वी ठरला.
पण जपानचा ‘Nikkei 225’ निर्देशांक ०.१८ टक्क्यांनी घसरला, तर ‘Topix’ मध्ये ०.३६ टक्क्यांची घट झाली. दुसरीकडे, हाँगकाँगचे ‘Hang Seng Index’ फ्युचर्स २५,४३० च्या पातळीवर होता. जी शुक्रवारच्या २५,६०६.०३ या बंद किमतीपेक्षा किंचित कमी झाली होती.

कोण आहेत टॉप गेनर्स आणि लूजर्स?

Sensex मध्ये, Tech Mahindra, Infosys, TCS, BEL, SBI, HCL Tech, Adani Ports, HDFC Bank, HUL, Maruti Suzuki आणि Tata Steel हे Shares नफ्यात राहिले. तर Indigo, Bharti Airtel, Sun Pharma, Titan, Trent, UltraTech Cement, Eternal, M&M, Bajaj Finserv, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank, Asian Paints, L&T आणि ITC या शेअर्सना तोटा सहन करावा लागला.

काल शेअर बाजाराची कामगिरी कशी राहिली?

काल, २५ मे रोजी, भारतीय शेअर बाजारात शानदार तेजी दिसून आली; पण आज परिस्थिती पुन्हा बिघडली. सोमवारी, BSE सेन्सेक्समध्ये १,०७४ अंशांची मोठी वाढ झाली, तर NSE निफ्टीनेही ३१२ अंशांची वाढ नोंदवली. अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ‘ब्रेंट क्रूड’ तेलाच्या किमतीत ५ टक्क्यांहून अधिक मोठी घसरण झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास बळावला. व्यवहाराच्या सत्राच्या अखेरीस, BSE सेन्सेक्स १,०७३ अंशांनी उसळी घेत ७६,००० अंशांच्या पातळीवर बंद झाला, तर NSE निफ्टी ५० मध्येही ३०० हून अधिक अंशांची वाढ झाली.

Published On: May 26, 2026 | 12:20 PM

