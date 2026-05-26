समर्थ राहिले पाठीशी; ‘देऊळ बंद 2’ चित्रपटाचा बाॅक्स ऑफीसवर धुमाकूळ, फक्त 5 दिवसांत केली इतक्या कोटींची कमाई

Zee Marathi: नवा ट्विस्ट! ‘ग्रीन फ्लॅग’ लिस्टमधले गुण केदार पूर्ण करणार का? केदार-तारिणीच्या नात्यात जवळीक वाढणार
चित्रपटाला मिळालेले हे यश महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची गोष्ट असून सिनेमाच्या संपूर्ण टीमने प्रक्षकांचे आभार मानत कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. चित्रपटात स्नेहल तरडे आणि ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी मुख्य भूमिकेत दिसून येणार आहेत. प्रविण तरडेंनी आता तिसऱ्या भागाचीही घोषणा केली असून बाॅक्स ऑफीसवर सध्या देऊळ बंद २ जोरदार कमाई करत असल्याचे समोर येत आहे.
प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी घणघणीत यश कमवल्यानंतर चित्रपट इथेच थांबला नाही तर आठवडाभराच्या आतच त्याने एकूण २०.८७ कोटींची कमाई केली आहे. तीन दिवसांत चित्रपटाने ११.३७ कोटींचा पल्ला गाठला तर रविवारी या कलेक्शनमध्ये मोठी वाढ दिसून आली. चाैथ्या दिवशी ६.१० कोटी तर पाचव्या दिवशी चित्रपटाने जवळपास ३.४० कोटींची कमाई केल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन २० कोटींच्या पार गेल्याची माहिती आहे जी मराठी चित्रपटासाठी अभिमानाची गोष्ट सिद्ध होते. कमाईचे आकडे पाहता स्वामींचीच चित्रपटावर कृपा झाली असे म्हणता येईल.
FWICE च्या कारवाईनंतर पहिल्यांदाच समोर आला Ranveer Singh, सोडले मौन; म्हणाला, ‘मी नेहमीच सन्मान करतो…’
दरम्यान ‘देऊळ बंद २’ हा चित्रपट श्रद्धेविरुद्ध विज्ञान या संकल्पनेवर बनवण्यात आला आहे. पहिल्या भागातही संकल्पना अशीच होती ज्यात आपल्याला श्रद्धेपुढे विज्ञान हरल्याचे दिसले. पण आता परिक्षा देवाची या पुढच्या भागात नक्की विजय कुणाचा हे पाहणं मनोरंजक ठरेल. कलाकारांनी या चित्रपटात भरपूर मेहनत घेतली आहे आणि याच मेहनतीचे फळ आपल्याला चित्रपटाच्या प्रसिद्धीतून दिसून येते. चित्रपट ११ वर्षांपूर्वी आलेल्या सुपरहिट ‘देऊळ बंद’ या चित्रपटाचा सिक्वेल असणार आहे. पहिल्या भागाप्रमाणेच यात भक्ती, विज्ञान आणि श्रद्धेचा सुंदर संगम पाहायला मिळेल. पण कथा नक्की काय असेल ते तुम्हाला चित्रपटगृहातच जाऊन पाहता येईल.