जूनमध्ये 1-2 नाहीतर 7 हिंदी चित्रपट होणार रिलीज; 'कॉकटेल 2'पासून 'बंदर'पर्यंत...

मुंबई : जून महिना आता नवीन काहीतरी घेऊन येणार आहे. उन्हाळ्याच्या वातावरणात, बॉलिवूड मसाला एंटरटेनर्स, मजेदार कॉमेडी आणि बहुप्रतिक्षित स्टार-स्टडेड चित्रपटांची एक उत्तम सीरीज येत आहे. वरुण धवन आणि डेव्हिड धवन यांच्या पुनर्मिलनापासून ते रोमान्स आणि ड्रामापर्यंत, जून महिना सर्व वयोगटांसाठी मनोरंजनाची हमी देतो.
विपुल अमृतलाल शाह निर्मित आणि चिन्मय मांडलेकर दिग्दर्शित ‘द सायलेंट सेव्हियर गव्हर्नर’ हा चित्रपट त्याच्या तीव्र वातावरणामुळे आणि उत्कंठावर्धक कथानकामुळे आधीच चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये मनोज बाजपेयी आणि अदा शर्मा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट १२ जून २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.
बॉबी देओल अभिनीत ‘बंदर’ चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून चाहते उत्सुक आहेत. हा चित्रपट एका वृद्ध, उतरत्या काळातल्या स्टारची कथा सांगतो, ज्याला एका घटनेत गोवल्यानंतर त्याचे जग उलटेपालटे होते. जसजसा तो या प्रकरणाच्या खोलात जातो, तसतसा चित्रपट अनेक सत्ये उघड करतो. ‘बंदर’चे दिग्दर्शन अनुराग कश्यप यांनी केले असून, यात बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आझाद, इंद्रजित सुकुमारन, जितेंद्र जोशी, राज बी. शेट्टी आणि नागेश भोसले यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट ५ जून २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.
वरुण धवनचा ‘है जवानी तो इश्क होना है’ हा एक बहुप्रतिक्षित रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट आहे. हा चित्रपट वरुण धवन आणि त्याचे हिटमेकर वडील, डेव्हिड धवन यांच्यातील चौथा सहयोग असून, तो क्लासिक, उत्साही बॉलीवूड रोमँटिक कॉमेडीच्या युगाला पुन्हा जिवंत करतो. डेव्हिड धवन दिग्दर्शित या चित्रपटात वरुण धवन, मृणाल ठाकूर, पूजा हेगडे आणि जिमी शेरगिल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट ५ जून, २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे.
मैं वापसी आऊंगा
‘चमकीला’ला मिळालेल्या समीक्षकांच्या कौतुकानंतर, इम्तियाज अली ‘मैं वापसी आऊंगा’ या चित्रपटाद्वारे मोठ्या पडद्यावर परत येत आहेत. एक वृद्ध आजोबा आपल्या तारुण्यातील हरवलेल्या प्रेमाच्या आठवणींना कवटाळून बसतात, तर त्यांचा नातू त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतो. दोन वेगवेगळ्या कालखंडांमध्ये गुंफलेली ही कथा, आधुनिक काळात पुन्हा बहरलेल्या एका प्रेमकथेचे चित्रण करते.
