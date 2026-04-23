‘जिया हो बिहार के लाला!’ वैभवच्या भोजपुरीने जिंकलं प्रेक्षकांचं मन, ‘मी आज पण कार्टून बघतो,’ Video Viral

मी अजूनही कार्टून पाहतो – वैभव सूर्यवंशी
Watches cartoons, smashes sixes for fun! 😁 Not many 15-year-olds can do both. That’s Vaibhav Sooryavanshi for you! 🩷#TATAIPL #LSGvRR #LSGvsRR pic.twitter.com/sGBiMv0T8T — Star Sports (@StarSportsIndia) April 22, 2026
सामन्यानंतर, जेव्हा एका भोजपुरी समालोचकाने त्याला त्याच्या निर्भीड वृत्तीबद्दल विचारले, “ज्या वयात मुले कार्टून पाहतात, त्या वयात तू गोलंदाजांच्या गोलंदाजीचे कार्टून काढत आहेस. तुझ्या मनात काय चालले असेल?” यावर वैभवने इतक्या निरागसपणे आणि प्रांजळपणे उत्तर दिले की सर्वजण थक्क झाले. वैभव हसून म्हणाला, “माझ्या मनात काहीच चालत नाही. खरं तर, मी अजूनही सामन्यांपूर्वी कार्टून पाहतो कारण ती एक सवय आहे. मी अजूनही पाहतो, पण मला फक्त खेळावर लक्ष केंद्रित करायचे असते.”
वैभव सूर्यवंशीने भोजपुरीत दिली प्रतिक्रिया
यानंतर, वैभवने पूर्णपणे आपल्या ‘बिहारी बाबू’ अवतारात स्वतःला बदलून भोजपुरीत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तो पुढे म्हणाला, “भविष्यात चांगली कामगिरी करणे, दोन गुण मिळवणे आणि पुढे जाणे, हीच प्रत्येकाची योजना असते.” वैभवची ही खास भोजपुरी शैली सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि चाहते त्याच्या साधेपणाचे आणि खेळाप्रती असलेल्या गांभीर्याचे कौतुक करत आहेत.
आयपीएल २०२६ मध्ये वैभव सूर्यवंशीची कामगिरी
आकडेवारीनुसार, आयपीएल २०२६ मध्ये वैभवची प्रभावी कामगिरी सुरूच आहे. त्याने आतापर्यंत सात सामन्यांमध्ये २२०.८६ च्या प्रभावी स्ट्राइक रेटने आणि ३६.२९ च्या सरासरीने २५४ धावा केल्या आहेत. वैभव सूर्यवंशी या मोसमात राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे आणि ऑरेंज कॅपच्या एकूण शर्यतीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. ज्याप्रकारे हा १५ वर्षांचा खेळाडू मैदानावर गोलंदाजांची धुलाई करत आहे आणि मैदानाबाहेर आपल्या करामतींनी सर्वांचे मनोरंजन करत आहे, ते पाहता क्रिकेट विश्वात अशी चर्चा वाढत आहे की वैभव सूर्यवंशी लवकरच भारतीय संघाच्या जर्सीमध्ये दिसेल.