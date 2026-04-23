Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Rr Won Match Against Lsg Vaibhav Sooryavanshi Statement Viral Saying Watching Cartoon Before Match

‘जिया हो बिहार के लाला!’ वैभवच्या भोजपुरीने जिंकलं प्रेक्षकांचं मन, ‘मी आज पण कार्टून बघतो,’ Video Viral

वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मधील आपल्या कामगिरीने सर्वांची मने जिंकली आहेत, दरम्यान वैभवने भोजपुरीमध्ये दिलेले एक वक्तव्य व्हायरल होत आहे. अजूनही वैभव वयाने लहान असल्याने प्रेक्षकांना हे खूप आवडतंय

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:55 AM
वैभव सूर्यवंशीचा भोजपुरी बोलताना व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - X.com)

वैभव सूर्यवंशीचा भोजपुरी बोलताना व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • वैभव सूर्यवंशीचे भोजपुरीत वक्तव्य 
  • मजेशीर व्हिडिओ होतोय व्हायरल 
  • वैभव सूर्यवंशीचे बालपण प्रेक्षकांना हवंहवंसं 
आयपीएल २०२६ मध्ये, राजस्थान रॉयल्सच्या १५ वर्षीय युवा सनसनाटी खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने आपल्या धाडसी वृत्तीने आणि ‘देसी’ शैलीने पुन्हा एकदा चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध वैभवला मोठी खेळी करता आली नसली आणि ११ चेंडूंमध्ये ८ धावा करून तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला असला तरी, त्याने या छोट्याशा खेळीत इतिहास रचला आहे. खेळलेल्या चेंडूंच्या संख्येनुसार ५०० धावा पूर्ण करणारा वैभव आता आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान फलंदाज ठरला आहे. हा टप्पा गाठणारा तो सर्वात तरुण खेळाडूही ठरला आहे.

Jofra Archer: राजस्थान रॉयल्सचा इतिहास जोफ्रा आर्चरने बदलला, सर्वात मोठा रेकॉर्ड केला स्वतःच्या नावावर

मी अजूनही कार्टून पाहतो – वैभव सूर्यवंशी

सामन्यानंतर, जेव्हा एका भोजपुरी समालोचकाने त्याला त्याच्या निर्भीड वृत्तीबद्दल विचारले, “ज्या वयात मुले कार्टून पाहतात, त्या वयात तू गोलंदाजांच्या गोलंदाजीचे कार्टून काढत आहेस. तुझ्या मनात काय चालले असेल?” यावर वैभवने इतक्या निरागसपणे आणि प्रांजळपणे उत्तर दिले की सर्वजण थक्क झाले. वैभव हसून म्हणाला, “माझ्या मनात काहीच चालत नाही. खरं तर, मी अजूनही सामन्यांपूर्वी कार्टून पाहतो कारण ती एक सवय आहे. मी अजूनही पाहतो, पण मला फक्त खेळावर लक्ष केंद्रित करायचे असते.”

वैभव सूर्यवंशीने भोजपुरीत दिली प्रतिक्रिया 

यानंतर, वैभवने पूर्णपणे आपल्या ‘बिहारी बाबू’ अवतारात स्वतःला बदलून भोजपुरीत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तो पुढे म्हणाला, “भविष्यात चांगली कामगिरी करणे, दोन गुण मिळवणे आणि पुढे जाणे, हीच प्रत्येकाची योजना असते.” वैभवची ही खास भोजपुरी शैली सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि चाहते त्याच्या साधेपणाचे आणि खेळाप्रती असलेल्या गांभीर्याचे कौतुक करत आहेत.

KKR vs RR: वैभव सूर्यवंशी कोणता रेकॉर्ड तोडणार? 15 वर्षाच्या या खेळाडूची नजर इतिहास रचण्यावर

आयपीएल २०२६ मध्ये वैभव सूर्यवंशीची कामगिरी

आकडेवारीनुसार, आयपीएल २०२६ मध्ये वैभवची प्रभावी कामगिरी सुरूच आहे. त्याने आतापर्यंत सात सामन्यांमध्ये २२०.८६ च्या प्रभावी स्ट्राइक रेटने आणि ३६.२९ च्या सरासरीने २५४ धावा केल्या आहेत. वैभव सूर्यवंशी या मोसमात राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे आणि ऑरेंज कॅपच्या एकूण शर्यतीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. ज्याप्रकारे हा १५ वर्षांचा खेळाडू मैदानावर गोलंदाजांची धुलाई करत आहे आणि मैदानाबाहेर आपल्या करामतींनी सर्वांचे मनोरंजन करत आहे, ते पाहता क्रिकेट विश्वात अशी चर्चा वाढत आहे की वैभव सूर्यवंशी लवकरच भारतीय संघाच्या जर्सीमध्ये दिसेल.

Web Title: Ipl 2026 rr won match against lsg vaibhav sooryavanshi statement viral saying watching cartoon before match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 11:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव
1

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
2

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज
3

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन
4

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM