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Power Cut In Summer: उन्हाळ्यात वीज का जातेय? घराघरांतील ‘हा’ निष्काळजीपणा वीज कंपन्यांची वाढवतोय डोकेदुखी

Updated On: Jun 15, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

उष्णता वाढू लागताच, अनेक भागांमध्ये अचानक वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारी वाढली आहे. जरी यासाठी अनेकदा वीज कंपनी जबाबदार असली तरी, वीज तज्ज्ञांच्या मते यामागील खरे कारण दुसरेच काहीतरी आहे. नेमकं काय आहे हे कारण? आणि याला नेमकं जबाबदार कोण? सविस्तर जाणून घेऊयात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

उष्णता वाढू लागताच, अनेक भागांमध्ये अचानक वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारी वाढली आहे. जरी यासाठी अनेकदा वीज कंपनी जबाबदार असली तरी, वीज तज्ज्ञांच्या मते यामागील खरे कारण दुसरेच काहीतरी आहे. नेमकं काय आहे हे कारण? आणि याला नेमकं जबाबदार कोण? सविस्तर जाणून घेऊयात.

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स्थानिक वीज नेटवर्कवर अतिरिक्त भार

जसे की घरांमध्ये विजेचा वाढलेला आणि त्याबद्दल माहिती न दिलेला भार. तज्ज्ञांच्या मते, वीज वितरण प्रणाली एका विशिष्ट क्षमतेनुसार तयार केलेली असते. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन काही अतिरिक्त क्षमता देखील त्यात समाविष्ट केली जाते. पण प्रत्येक प्रणालीला तिच्या मर्यादा असतात. जेव्हा एखाद्या भागातील विजेची मागणी मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त होते, तेव्हा स्थानिक वीज नेटवर्कवर अतिरिक्त भार पडतो. यामुळे केबलचे नुकसान होते, फ्यूज उडतात आणि वीजपुरवठा खंडित होतो.

प्रत्येक घरात विजेचा वापर वाढतो

उन्हाळ्यात, जवळजवळ प्रत्येक घरात एअर कंडिशनरचा वापर वाढतो. यामुळे विजेच्या मागणीत अचानक वाढ होते. जेव्हा लोक नवीन एअर कंडिशनर किंवा इतर मोठी उपकरणे बसवतात, पण वाढलेल्या भाराबद्दल वीज कंपनीला माहिती देत ​​नाहीत, तेव्हा समस्या निर्माण होतात. अनेकदा प्रत्यक्ष वापर परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होतो. वीज कंपनीच्या नोंदींमध्ये भार तोच राहत असला तरी, स्थानिक ट्रान्सफॉर्मर आणि नेटवर्कवर अचानक अतिरिक्त दबाव येतो. यामुळे फ्यूज उडणे, केबल्स खराब होणे आणि संपूर्ण परिसरातील वीजपुरवठा खंडित होणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

तज्ज्ञांचं मत काय?

तज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात फ्यूज उडण्याच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय वाढ होते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ग्राहकांच्या मीटर केबिनमधील भाराचे असंतुलित वितरण. एक मोठी समस्या अशी आहे की, तिन्ही फेजेसवर भार समान रीतीने विभागलेला आहे की नाही हे न तपासताच अनेकदा नवीन एसी सिंगल फेजवर जोडले जातात.
यामुळे एका फेजवर अतिरिक्त दाब येतो, वायरिंग जास्त गरम होते आणि फ्यूज उडण्याची शक्यता वाढते. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो आणि उपकरणांच्या कार्यक्षमतेवर व टिकाऊपणावरही परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे उडू शकतो फ्यूज

विद्युत तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं की, “जेव्हा एसीसारखी जड उपकरणे तिन्ही फेजेसवर संतुलित पद्धतीने जोडलेली नसतात, तेव्हा एका फेजवर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे फ्यूज उडू शकतात, वायरिंग खराब होऊ शकते आणि उपकरणांचे आयुष्य कमी होऊ शकते. ग्राहकांनी आपल्या मीटर केबिनला घराच्या विद्युत प्रणालीचे हृदय मानले पाहिजे. सुरक्षित आणि अखंड वीजपुरवठ्यासाठी नियमित तपासणी आणि संतुलित जोडणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.”
तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, सुरक्षित आणि विश्वसनीय वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, ग्राहकांनी नवीन एसी किंवा इतर जड उपकरण बसवण्यापूर्वी परवानाधारक इलेक्ट्रिशियनचा सल्ला घ्यावा. तिन्ही फेजेसवरील लोडचे वितरण तपासा.
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Web Title: Using unapproved extra electricity load in homes can cause summer power cuts expert warning marathi

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Published On: Jun 15, 2026 | 07:20 PM

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