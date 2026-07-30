Gold Silver Price Today: आज चांदीचा भाव उतरला तर सोन्याचा भाव वधारला; 22K सोन्याचा दर नक्की किती?

त्यामुळे, जर तुम्ही आज सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर खरेदी करण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील नवीनतम दर नक्की तपासा. दिल्ली, जयपूर आणि मुंबईसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये २२-कॅरेट आणि २४-कॅरेट सोन्याच्या दरात बदल दिसून आले आहेत.
Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या आजचे दर
दिल्लीत २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम १४,४३१ रुपये आहे. मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि केरळमध्ये त्याचा भाव प्रति ग्रॅम १४,४१६ रुपये आहे. चेन्नईमध्ये २४-कॅरेट सोने प्रति ग्रॅम १४,४१५ रुपयांना विकले जात आहे. दरम्यान, वडोदरा आणि अहमदाबादमध्ये सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम ₹14,421 नोंदवला गेला. जयपूरमध्ये 24-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹82 ने वाढून प्रति ग्रॅम ₹14,448, 22-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹75 ने वाढून प्रति ग्रॅम ₹13,245, आणि 18-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹62 ने वाढून प्रति ग्रॅम ₹10,840 झाला.
22-कॅरेट सोन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, दिल्लीत त्याचा भाव प्रति ग्रॅम ₹13,229 आहे, तर इतर बहुतेक शहरांमध्ये तो प्रति ग्रॅम सुमारे ₹13,214 आहे. 18-कॅरेट सोन्याच्या भावातही शहरानुसार थोडा फरक आढळला. चेन्नईमध्ये चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम ₹११,०२९ होता, तर दिल्लीत तो प्रति ग्रॅम ₹१०,८२७ होता आणि मुंबई, कोलकाता, बंगळूर, हैदराबाद, पुणे, केरळ, वडोदरा व अहमदाबादमध्ये तो प्रति ग्रॅम ₹१०,८१२ होता.
३० जुलै रोजी चांदीचे भाव प्रति ग्रॅम ₹२३५ आणि प्रति किलोग्रॅम ₹२३५,००० नोंदवले गेले. आज सोन्याच्या तुलनेत चांदीचे भाव नरम पडले, या ट्रेंडवर गुंतवणूकदार बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
सोन्या-चांदीच्या किमतींवर कोणते घटक परिणाम करत आहेत? हेदेखील जाणून घेणं तितकंच गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. सोन्याचा भाव ०.४५ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस $४,०५४ वर पोहोचला आहे. चांदीचा भाव ०.७० टक्क्यांनी घसरून प्रति औंस $५७.६८५ वर पोहोचला आहे.
Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचा भाव स्थिर! नागपूर, नाशिक, सुरतसह प्रमुख शहरांतील किंमती जाणून घ्या
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत. यानंतर, फेडचे अध्यक्ष केविन वॉर्श यांनी सांगितले की महागाई ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर, गुंतवणूकदार फेडच्या भविष्यातील धोरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, ज्यामुळे गुरुवारी सोन्याच्या किमतीत किंचित वाढ झाली. महागाईच्या विरोधात सोने ही एक चांगली गुंतवणूक मानली जाते. परंतु जेव्हा व्याजदर जास्त असतात, तेव्हा लोक जास्त परतावा देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या पर्यायांकडे वळतात. अशा परिस्थितीत, सोन्यावर व्याज मिळत नसल्यामुळे त्याची मागणी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. इराण-अमेरिका यांच्यातील नवीन हल्ल्यांनंतर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, ज्यामुळे जागतिक तणाव वाढला आणि फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदराच्या निर्णयापूर्वी सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याला आधार मिळाला.