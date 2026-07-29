Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या आजचे दर

Instamart च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नंदिता सिन्हा यांची नियुक्ती! आधी ‘या’ मोठ्या कंपनीत बजावली भूमिका
भारतात 28 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,587 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,371 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,940 रुपये होता. भारतात 28 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,400 रुपये होता. भारतात 28 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,120 रुपये आहे. नाशिक शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,170 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,170 रुपये आहे.
Rules Change: सर्वसामान्यांना दणका? 1ऑगस्टपासून बदलणार हे नियम! LPG सिलिंडरपासून बँकिंगपर्यंत थेट खिशावर होणार परिणाम
हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,120 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,290 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,270 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|नागपूर
|₹1,32,140
|₹1,44,160
|₹1,08,120
|हैद्राबाद
|₹1,32,140
|₹1,44,160
|₹1,08,120
|केरळ
|₹1,32,140
|₹1,44,160
|₹1,08,120
|कोलकाता
|₹1,32,140
|₹1,44,160
|₹1,08,120
|मुंबई
|₹1,32,140
|₹1,44,160
|₹1,08,120
|पुणे
|₹1,32,140
|₹1,44,160
|₹1,08,120
|बंगळुरु
|₹1,32,140
|₹1,44,160
|₹1,08,120
|नाशिक
|₹1,32,170
|₹1,44,190
|₹1,08,150
|सुरत
|₹1,32,190
|₹1,44,210
|₹1,08,170
|चेन्नई
|₹1,32,140
|₹1,44,150
|₹1,10,290
|जयपूर
|₹1,32,290
|₹1,44,310
|₹1,08,270
|लखनौ
|₹1,32,290
|₹1,44,310
|₹1,08,270
|चंदीगड
|₹1,32,290
|₹1,44,310
|₹1,08,270
|दिल्ली
|₹1,32,290
|₹1,44,310
|₹1,08,270