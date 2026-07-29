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Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या आजचे दर

Updated On: Jul 29, 2026 | 07:48 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात आज पुन्हा बदल झाला असून खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 29 जुलै रोजी देशभरात सोन्या आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाल्याने दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही योग्य संधी ठरू शकते

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या आजचे दर

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या आजचे दर

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विस्तार
  • आज 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्यासह चांदीच्या दरात घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
  • 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,44,160 रुपये, तर चांदीचा दर प्रति किलो 2,34,900 रुपये आहे.
  • दिल्ली, नागपूर, नाशिक, सुरत, हैदराबाद आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांमध्ये नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Today:भारतात 29 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,416 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,214 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,812 रुपये आहे. भारतात 29 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,120 रुपये आहे. भारतात 29 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 28 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,587 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,371 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,940 रुपये होता. भारतात 28 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,400 रुपये होता. भारतात 28 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,120 रुपये आहे. नाशिक शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,170 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,170 रुपये आहे.

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हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,120 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,290 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,270 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
नागपूर ₹1,32,140 ₹1,44,160 ₹1,08,120
हैद्राबाद ₹1,32,140 ₹1,44,160 ₹1,08,120
केरळ ₹1,32,140 ₹1,44,160 ₹1,08,120
कोलकाता ₹1,32,140 ₹1,44,160 ₹1,08,120
मुंबई ₹1,32,140 ₹1,44,160 ₹1,08,120
पुणे ₹1,32,140 ₹1,44,160 ₹1,08,120
बंगळुरु ₹1,32,140 ₹1,44,160 ₹1,08,120
नाशिक ₹1,32,170 ₹1,44,190 ₹1,08,150
सुरत ₹1,32,190 ₹1,44,210 ₹1,08,170
चेन्नई ₹1,32,140 ₹1,44,150 ₹1,10,290
जयपूर ₹1,32,290 ₹1,44,310 ₹1,08,270
लखनौ ₹1,32,290 ₹1,44,310 ₹1,08,270
चंदीगड ₹1,32,290 ₹1,44,310 ₹1,08,270
दिल्ली ₹1,32,290 ₹1,44,310 ₹1,08,270

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold silver price today 29 july 2026 gold rates fall check latest rates city wise

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Published On: Jul 29, 2026 | 07:48 AM

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