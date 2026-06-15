E20 Petrol: गाडीत E20 पेट्रोल टाकल्यास इन्शुरन्स क्लेम रिजेक्ट होणार? वाद वाढताच विमा कंपनीकडून मोठे स्पष्टीकरण

E20 Petrol: पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार इथेनॉलला प्रोत्साहन देत असताना, वाहन विमा कंपन्या विचित्र विधाने करत आहेत. भारत उच्च-इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलकडे (E20 इंधन) वेगाने वाटचाल करत आहे. दरम्यान, जुन्या वाहनांच्या मालकांमध्ये एक नवीन भीती निर्माण झाली आहे. E20 इंधनाच्या वापरामुळे वाहनाचे इंजिन किंवा कोणताही भाग खराब झाल्यास काय होईल? अशा परिस्थितीत विमा कंपनी नुकसान भरपाई देईल का?
देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या आयसीआयसीआय लोम्बार्डने जारी केलेल्या एका ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न’ (FAQ) मध्ये असे सूचित केले आहे की, E20 इंधनामुळे झालेल्या नुकसानीचा दावा करणे सोपे नसेल, विशेषतः अशा जुन्या वाहनांसाठी जी या इंधनासाठी बनवलेली नाहीत. तेव्हा हा प्रश्न समोर आला.
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सुरुवातीच्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये (FAQ), कंपनीने स्पष्ट केले आहे की E20 इंधन वापरल्याने तुमची कार विमा पॉलिसी आपोआप अवैध ठरत नाही. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की E20 मुळे झालेल्या नुकसानाशी संबंधित प्रत्येक दावा मंजूर केला जाईल.
FAQ मध्ये असे नमूद केले होते की, तुमच्या वाहनात वापरासाठी नसलेले इंधन भरणे हा गैरवापर किंवा निष्काळजीपणा मानला जाऊ शकतो. विमा कंपन्या या दृष्टिकोनातून दाव्याचे पुनरावलोकन करू शकतात आणि दावा नाकारला जाऊ शकतो.
सर्वसाधारण मोटर विमा पॉलिसींमध्ये सामान्यतः अशा नुकसानीचा समावेश नसतो, जे एकाच घटनेमुळे (जसे की अपघात) होण्याऐवजी कालांतराने हळूहळू होते.
जरी लोक इंजिन प्रोटेक्शन ॲड-ऑन खरेदी करत असले, तरी ते मुख्यतः पाणी शिरणे किंवा तेल गळती यांसारख्या समस्यांसाठी असतात. इंधनामुळे होणाऱ्या रासायनिक क्षरणाविरुद्ध ते प्रभावी ठरण्याची शक्यता कमी असते.
जेव्हा E20 दाव्याभोवतीचा वाद तीव्र झाला आणि लोकांनी सोशल मीडियावर दाव्याबद्दल प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली, तेव्हा आयसीआयसीआय लोम्बार्डने तात्काळ एक नवीन स्पष्टीकरण जारी केले.
कंपनीने ग्राहकांना आश्वासन दिले आहे की E20 इंधनाच्या वापरामुळे त्यांची मोटर विमा पॉलिसी पूर्णपणे वैध राहील. जुन्या वाहनांमध्येही E20 इंधनाचा वापर करणे हे ‘निष्काळजीपणा’ मानले जाणार नाही, कारण ते या कार्यक्रमाला एक पर्यावरणपूरक उपक्रम मानतात.
कंपनीने स्पष्ट केले की, दाव्यांचा निर्णय वाहनात वापरलेल्या इंधनावर नव्हे, तर एखादी अनपेक्षित घटनाघडली आहे की नाही यावर आधारित असतो.
कंपनीने सांगितले की, जर एखादा दावा नियमित पेट्रोल किंवा डिझेलसाठी वैध असेल, तर तो E20 इंधनासाठीही तितकाच वैध असेल. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड केवळ इंधन वापराच्या आधारावर दावे नाकारत नाही.
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