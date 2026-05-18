Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Updated On: May 18, 2026 | 04:15 AM
वाशिम, ब्युरो : राज्य शासनाच्या ‘आवडेल तेथे प्रवास’ योजनेला वाशिम जिल्ह्यात प्रवाशांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. कमी खर्चात पर्यटन, देवदर्शन आणि ऐतिहासिक स्थळांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेचा जानेवारी २०२६ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत तब्बल २ हजार प्रवाशांनी लाभ घेतला. या माध्यमातून एसटी महामंडळाला ३ लाख ४९ हजार ११२ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून, आणखी ४१० प्रवाशांनी नोंदणी केली आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या या उपक्रमामुळे सामान्य प्रवाशांना स्वस्त दरात अमर्याद प्रवासाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. धार्मिक स्थळे, पर्यटन केंद्रे तसेच ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देण्यासाठी अनेक नागरिक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. कमी खर्चात वारंवार तिकीट काढण्याची गरज नसल्याने प्रवास अधिक किफायतशीर ठरत आहे.

चार दिवसांच्या पास सुविधेमुळे लहान सहलींचे नियोजन करणेही प्रवाशांना सोपे जात आहे. एसटी महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ४ बसद्वारे १४३० किलोमीटर प्रवास करण्यात आला आणि त्यातून १ लाख ३६ हजार ७७४ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. मार्च २०२६ मध्ये ६ बसद्वारे १९१० किलोमीटर प्रवासातून १ लाख ३९ हजार ५८२ रुपये मिळाले. तर एप्रिल २०२६ मध्ये ३ बसद्वारे ८२० किलोमीटर प्रवास करून ७२ हजार ७५२ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. अशाप्रकारे एकूण उत्पन्न ३ लाख ४९ हजार ११२ रुपये झाले आहे.

या योजनेत साधी, निमआराम, शिवशाही तसेच ई-शिवाई बससेवेचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आता इलेक्ट्रिक बसेसचाही या योजनेत समावेश करण्यात आल्याने प्रवाशांना अधिक सुविधा उपलब्ध होत आहेत. उन्हाळी सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर १५ एप्रिल २०२६ ते २५ जून २०२६ या कालावधीत या योजनेला अधिक लाभदायी बनविण्यात आले आहे. आगार प्रमुख अनिरुद्ध मेहेत्रे यांनी सांगितले की, ‘आवडेल तेथे प्रवास’ योजनेचा हजारो प्रवाशांनी लाभ घेतला असून, अल्प दरात सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवास करण्याची संधी मिळत आहे. प्रवाशांनी एसटीच्या माध्यमातून सहल आणि यात्रा काढून सुरक्षित प्रवासाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM